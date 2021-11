Häufige Fehler bei der Nebenkostenabrechnung

Vermieter sind in der Pflicht, jedes Jahr eine Nebenkostenabrechnung für ihre Mieter anzufertigen. Doch damit Streitigkeiten vermieden werden, sollte die Betriebskostenabrechnung möglichst fehlerfrei ausfallen. Wir erteilen in unserem heutigen Ratgeber wertvolle Tipps für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung und verraten, wo die häufigsten Fehlerquellen liegen.

Wie kann die Nebenkostenabrechnung machen?

Zunächst sollte die Nebenkostenabrechnung alle notwendigen Daten umfassen. Laut der Betriebskostenverordnung muss die Nebenkostenabrechnung einmal pro Jahr für die Mieter angefertigt werden. Zu den umlagefähigen Betriebskosten gehören sämtliche Aufwendungen, die neben der Miete für die Wohneinheit fällig werden, wie beispielsweise:

● Grundsteuer

● Kosten für die Wasserzufuhr

● Kosten für Warmwasser- und Heizung

● Aufwendungen für die Entwässerung von Haus und Grundstück

● Kosten für den Fahrstuhlbetrieb sowie die Beleuchtung

● Kosten für die Haus- und Straßenreinigung

● Gebühren für die Müllentsorgung

● Kosten für die Gartenpflege sowie für Hausmeister-Arbeiten

● Kosten für den Schornsteinfeger

● Kosten für die Gebäudeversicherung

● Sonstige Betriebskosten, wie beispielsweise Instandhaltungskosten für die Rauchmelder

Eine einwandfreie Nebenkostenabrechnung muss neben den Gesamtkosten auch die Abrechnungsperiode, Angaben zum Verteilerschlüssel, die Berechnung des Mieteranteils sowie die geleisteten Vorauszahlungen seitens des Mieters enthalten. In den folgenden Abschnitten schauen wir uns nun genauer an, wie Vermieter ihre Nebenkostenabrechnung erstellen können.

Nebenkostenabrechnung erstellen mit Excel

Wer vor allem Kosten sparen möchte, der kann die Nebenkostenabrechnung ganz einfach mit Excel anfertigen. Im Internet werden hierfür kostenlose Muster zur Verfügung gestellt. Allerdings sollte beachtet werden, dass diese Vorlagen nicht immer fehlerfrei sind, sodass die finale Betriebskostenabrechnung im Zweifel nicht vollständig ist.

Nebenkostenabrechnung online erstellen

Sofern lästige Formfehler vermieden werden sollen, ist es ratsam, die Nebenkostenabrechnung mit einem passenden Online-Tool zu erstellen. Bei dieser Methode entfällt die umständliche Kostenberechnung, sodass die Erstellung der Nebenkostenabrechnung gänzlich unkompliziert erfolgt. Die modernen Online-Tools ermöglichen eine automatische Umlage aller Kostenarten und sind auf sämtliche Immobilientypen zugeschnitten. Die Erstellung erfolgt Schritt für Schritt, sodass der Vermieter binnen kurzer Zeit das fertige Formular in den Händen hält. Natürlich werden hierbei alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten, sodass die Nebenkostenabrechnung direkt versandt werden kann.

Nebenkostenabrechnung erstellen lassen

Wer möglichst viel Aufwand sparen möchte, der kann die Nebenkostenabrechnung auch von der Hausverwaltung seiner Wahl anfertigen lassen. Die Kosten pro Nebenkostenabrechnung bewegen sich zwischen 50 und 150 Euro je Wohneinheit. Vermieter sollten jedoch beachten, dass bei dieser Methode mitunter hohe Kosten entstehen können. Demnach lohnt es sich, im Vorfeld mehrere Angebote einzuholen.

Welche Fehler sollte man vermeiden?

Eine Nebenkostenabrechnung ist nur dann gültig, wenn sie fehlerfrei und vollständig ist. Welche Fehler bei der Anfertigung der Betriebskostenabrechnung zu vermeiden sind, kann in den folgenden Abschnitten nachgelesen werden.

Verteilerschlüssel

Der genaue Verteilerschlüssel für die Betriebskosten wird in der Regel im Mietvertrag festgehalten. Sofern diese Angabe fehlt, erfolgt die Umlage der Nebenkosten nach der Wohnfläche. Grundsätzlich kann der Umlageschlüssel für die Abrechnung der Betriebskosten nach der Wohnfläche, nach der Wohneinheit, nach dem Verbrauch sowie nach der Personenzahl erfolgen.

Frist

In der Regel dient bei Mietverträgen ein Kalenderjahr als Abrechnungsperiode für die Erstellung der Betriebskostenabrechnung. Es ist daher besonders wichtig, dass die Nebenkostenabrechnung innerhalb der Frist bei dem Mieter ankommt. Andernfalls erlischt der Anspruch des Vermieters auf die Nachzahlung der Nebenkosten. Demgegenüber muss ein bestehendes Guthaben auch dann an die Mieter ausgezahlt werden, wenn die Nebenkostenabrechnung zu spät eingereicht wird.

Nicht umlegbare Nebenkosten abgerechnet

In der Betriebskostenverordnung sind sämtliche Kosten zu finden, die auf den Mieter umgelegt werden können. An dieser Stelle sollte beachtet werden, dass auch nicht umlagefähige Nebenkosten existieren. Hierzu gehören beispielsweise die Grunderwerbsteuer, die Einkommensteuer für Mieterträge, Kosten für die Instandhaltung, Reparaturkosten, Kosten für die Hausrat- und Rechtsschutzversicherung, Verwaltungsaufwendungen, Anschlussgebühren, Kosten für Wartungen, Kosten für Wachmitarbeiter sowie weitere Aufwendungen. Im Zweifel sollte der Vermieter daher einen Blick in die Betriebskostenverordnung werfen.

Format der Abrechnung

Zuletzt sollte natürlich auch das korrekte Format der Nebenkostenabrechnung beachtet werden. Zunächst sollten alle Nebenkosten sowie die jeweilige Nachzahlung bzw. das Guthaben sauber aufgeführt werden. Hier sollten Vermieter wissen, dass die gesetzlichen Vorgaben eine schriftliche Zustellung der Betriebskostenabrechnung vorsehen. Weiterhin muss die Nebenkostenabrechnung mit der Unterschrift des Vermieters versehen werden. Sollte die Abrechnung nicht eigenständig erfolgen, muss dem Schreiben eine entsprechende Vollmacht beigelegt werden.

Fazit

Die Anfertigung einer Nebenkostenabrechnung ist mit viel Aufwand verbunden und nimmt jede Menge Zeit in Anspruch. Wer sich die Arbeit daher erleichtern möchte, der sollte über die Nutzung moderner Online-Tools nachdenken. So lassen sich mögliche Formfehler vermeiden, sodass der Mieter eine rechtlich einwandfreie Abrechnung in den Händen hält.