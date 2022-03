Immobilienkauf: Was muss beachtet werden?

In den letzten Jahren sind die Immobilienpreise unaufhaltsam in die Höhe geschnellt . Gerade im innerstädtischen Bereich und in den Top-Lagen sind günstige Häuser und Eigentumswohnungen kaum noch zu finden. Der Kauf einer Immobilie ist für einen Großteil potenzieller Neueigentümer das größte und teuerste Geschäft ihres Lebens. Daher ist es besonders wichtig, Fehler zu vermeiden und richtig zu kalkulieren .

Tipps für den Immobilienkauf



Wie viel Haus kann ich mir leisten? Wo möchte ich leben? Das sind zwei Kernfragen, die man sich bereits vor der eigentlichen Immobiliensuche stellen sollte. Durch den enormen Anstieg der Kaufpreise werden viele Neueigentümer vor die Herausforderung gestellt, in Bezug auf die Lage kleine Kompromisse zu machen. Schon zehn Kilometer von der Traumlage entfernt, können die Kosten für Wohneigentum unter den Preisen in der favorisierten Siedlung liegen. Noch günstiger wird es, wenn man auf dem Land kauft.



Fällt die Entscheidung für eine Bestandsimmobilie, spielen einige zusätzliche Faktoren eine wichtige Rolle. Damit der Umzug ins Eigenheim nicht mit unüberschaubaren Sanierungskosten beginnt, sollte ein Fachmann zu Rate gezogen werden.



Bausubstanz- und Unterlagenprüfung vor dem Kauf



Je mehr man über die Immobilie weiß, desto sicherer kann der Kauf abgewickelt werden. Alle wichtigen Dokumente, darunter der Grundbuchauszug, können direkt beim Immobilienmakler in Aachen eingesehen werden. Auch Betriebskostenabrechnungen, Instandhaltungsrechnungen und eventuelle Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen sollten mit entsprechenden Dokumenten belegt sein.



Die Begutachtung der Bausubstanz ist bei älteren Häusern essenziell. Einem Laien bleiben Mängel verborgen, die ein Fachmann auf den ersten Blick sieht. Feuchtigkeit in den Wänden oder ein sich absenkender Boden können perspektivisch zu hohen Sanierungskosten führen. In die Prüfung der Bausubstanz sollten der Keller, das Dachgeschoss und eventuell vorhandene Nebengebäude eingeschlossen werden. Ein Sachverständiger ist hier der richtige Ansprechpartner.



Bei Bestandsimmobilien ist ein Gutachter sinnvoll



Rückabwicklungen sind bei Immobilienkäufen so gut wie unmöglich. Wurde der notarielle Kaufvertrag geschlossen, handelt es sich um ein verbindliches Geschäft. Lediglich bei verschwiegenen Mängeln hat der Käufer das Recht, den Vertrag anzufechten und gegebenenfalls vom Hauskauf zurückzutreten. Allerdings muss er den Beweis erbringen, dass ihm der gravierende Mangel nicht bekannt war. Da das in der Praxis schier unmöglich ist, sollte man von Anfang an für eine Risikominderung sorgen und einen Baugutachter einschalten.



Der Bausachverständige, ein Bauingenieur oder ein Architekt beurteilt den Gebäudezustand und erteilt Auskunft über vorhandene Mängel. Ob man die Immobilie zu einem niedrigeren Preis kauft oder vom Erwerb absieht, kann man nach der Begutachtung auf Basis von Fakten entscheiden. Sollte ein Eigentümer gegen die Besichtigung mit einem Sachverständigen sein, kann man von größeren Mängeln ausgehen.



Wann wird die Finanzierungszusage der Bank nötig?

Die Entscheidungsphase ist gleichzeitig der Moment, in dem man bei seiner Bank eine Vorfinanzierungsbestätigung einholt. Erst wenn die Finanzierung steht, sollte der Termin beim Notar vereinbart werden. Den Konditions- und Zinsvergleich hat der zukünftige Eigentümer bereits vorgenommen, sodass er weiß, bei welchem Kreditgeber er die Immobilienfinanzierung beantragt.



Hat der Notar den Vorvertrag ausgefertigt, sollte dieser akribisch geprüft werden. Alle Kaufnebenkosten und Absprachen müssen schriftlich fixiert und im Kaufvorvertrag vorhanden sein. Gibt es noch offene Fragen oder entsprechen Punkte im Kaufvertrag nicht den getroffenen Vereinbarungen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Klärung gekommen. Mit der Unterschrift wird der Hauskauf besiegelt.