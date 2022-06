Immobilienverrentung - lohnt sich das?

Sie gehen auf ein Alter von 70 Jahren zu oder sind bereits über 70 Jahre alt? Wenn Sie ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzen, dann könnte jetzt die Immobilienverrentung ein sinnvolles Konzept für Sie sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie allein leben oder mit Ihrem Partner. Ihnen gehört in diesem Fall ein in Stein gebundenes Vermögen. Dieses können Sie durch eine Immobilienrente wieder zu Geld machen und dabei gleichzeitig in Ihrer vertrauten Umgebung leben bleiben. Wir erklären Ihnen im Folgenden die vielen Vorteile der Immobilienverrentung.

Frei von Schulden mit der Immobilienrente

Bei einer Immobilienverrentung wird die eigene Immobilie veräußert, während man gleichzeitig ein lebenslanges Nießbrauchrecht erhält. Dieses garantiert Ihnen, dass Sie nach dem Verkauf auf Lebenszeit in der Wohnung oder dem Haus leben bleiben dürfen. Sie erhalten jedoch einen zusätzlichen monatlichen Geldbetrag in Form einer Immobilienrente und somit frisches Kapital im Alter. Das kommt vielen Senioren gerade recht, denn viele besitzen keine großen Ersparnisse und die gesetzliche Rente reicht kaum für die Bewältigung des Alltags. Kinder und Enkel möchte man natürlich nicht um finanzielle Unterstützung bitten.

Das Geld aus dem Verkauf der Immobilie befreit Sie von allen finanziellen Sorgen im Ruhestand. So können Sie im Alter schuldenfrei leben, schließlich hat jeder vierte Rentner die eigene Immobilie noch nicht abbezahlt und muss monatlich hohe Kreditraten tilgen. Nach dem Abschluss einer Immobilienrente können die Restschulden mit einer Einmalzahlung getilgt werden. Die restliche Summe erhalten Sie anschließend als Zeitrente, deren Laufzeit frei gewählt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Renteplusimmobilie.de, dort können Sie sich auch ein erstes Angebot für dieses Konzept erstellen lassen.

Ist mein Partner abgesichert?

Natürlich möchten Sie gemeinsam mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin alt werden. Sollte einer der beiden sterben, dann muss der andere versorgt sein. Das ist mit einer Immobilienrente gewährleistet. Das Wohnrecht gilt bis zum Ende des länger lebenden Partners. Gleichzeitig werden die Zahlungen aus der Rente vererbt, das gilt selbstverständlich auch für Paare.

Die Immobilienrente sichert Wohnqualität

Reparaturen an der eigenen Immobilie lassen sich meistens nicht planen und kosten häufig mehr als erwartet. Eine neue Heizung, neue Fenster oder die Dachreparatur reißen ein tiefes Loch in die Haushaltskasse. Wenn man diese Kosten nicht tragen kann, sinkt die Wohnqualität und gleichzeitig auch der Wert der Immobilie. Bei der Immobilienrente wird der Käufer auch gleichzeitig neuer Eigentümer und muss sich um die Instandhaltung kümmern. Sie haben die hohen Instandhaltungskosten also anschließend nicht mehr zu tragen.

Barrierefreier Umbau dank Leibrente

Im Alter ist ein Handlauf oder eine ebenerdige Dusche sinnvoll, um weiterhin problemlos in der eigenen Umgebung zu leben. Die Kosten für einen solchen Umbau sind jedoch relativ hoch, allein ein Treppenlift kostet bis zu 15.000 €. Auch hierbei kann Sie die Immobilienrente unterstützen, durch die Zahlungen können Sie die Wohnung oder das Haus optimal anpassen. Das sichert Ihnen Ihre Wohnqualität und macht barrierefreies Wohnen möglich. So können Sie eventuell sogar noch länger in der eigenen Immobilie wohnen bleiben.

Für die Immobilienrente gibt es viele gute Gründe

Aber auch private Gründe können für eine Immobilienrente sprechen: Eventuell möchten Sie sich nach einem langen und harten Arbeitsleben mal einen schönen Urlaub gönnen? Oder Sie möchten Ihren Kindern und Enkeln finanziell ein wenig unter die Arme greifen? Durch die Immobilienverrentung erhalten Sie den dazu benötigten finanziellen Freiraum. Sie können zwischen einer Einmalzahlung, einer Zeitrente oder einer Kombination aus beiden Varianten wählen, genau so, wie es für Sie passt.

Wie sicher ist die Immobilienrente?

Das lebenslange Nießbrauchrecht sowie die Zahlungen werden im Grundbuch abgesichert. Solange Sie leben, kann kein Eigentümer Wohnrecht und Zahlung ohne die eigene Zustimmung aufheben. Auch im unwahrscheinlichen Falle einer Zwangsvollstreckung bleibt das lebenslange Wohnrecht erhalten.