In welche Rohstoffe lohnt es sich am besten 2022 zu investieren?

Es stellt sich die Frage: In welche Rohstoffe investieren in 2022?

Gold - ein sicherer Hafen in stürmischen Zeiten?



Gold ist seit Jahrhunderten eine begehrter Rohstoff. Immer, wenn es politische oder wirtschaftliche Unruhen gibt, steigt der Goldpreis. Dies ist auch kein Wunder, denn Gold ist ein sogenannter sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. Aber was bedeutet das genau und lohnt es sich wirklich in Gold zu investieren?

In Zeiten von Corona haben viele Menschen ihr Vertrauen in die Aktienmärkte verloren und sind auf der Suche nach einer sicheren Anlageform. Viele investieren deshalb in Gold, da es als Inflationsschutz gilt und relativ stabil ist. Egal, ob Sie Aktien, Immobilien oder andere Rohstoffinvestments haben: Wenn die Inflation steigt, reduziert sich die Kaufkraft Ihrer Ersparnisse. Durch den Kauf von Gold können Sie dem entgegenwirken.



Rohöl - steigende Preise durch Knappheit?



Rohöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt und die Preise für dieses wertvolle Gut sind stetig gestiegen. Experten sind sich jedoch einig, dass die Preise für Rohöl in den kommenden Jahren noch weiter steigen werden, da die Nachfrage nach diesem wertvollen Rohstoff weiterhin stark bleibt. Knappheit ist einer der Hauptgründe für den steigenden Preis von Rohöl und es wird erwartet, dass dieser Trend auch in den kommenden Jahren anhalten wird.



Aktien - die Renditechance für 2022



Aktien gelten als eine der renditeträchtigsten Anlageformen und sind deshalb auch für Anleger interessant, die auf der Suche nach einer Chance für hohe Renditen sind. Auf der Börse sollte nur Geld in Betracht gezogen werden, das über längere Zeit angelegt werden kann. Kurzfristige Gewinne sind bei Aktien kaum möglich.



Die Börse ist zwar risikoreich, doch gibt es durchaus Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Eine gute Strategie und ein Verständnis für die Börse sind hier von Vorteil. Wer in Aktien investiert, sollte sich im Vorfeld gut informieren und seine Anlageentscheidung gut überlegen.



Zu den beliebtesten Aktien gehören die Papiere von Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon. Diese Firmen gelten als besonders erfolgreich und haben in den vergangenen Jahren bereits hohe Gewinne erzielt. Auch für das kommende Jahr wird eine positive Entwicklung erwartet. Wer in diese Aktien investiert, hat also die Chance auf hohe Renditen.



Für Anleger, die ihr Risiko minimieren möchten, gibt es auch ETFs (Exchange Traded Funds). Dabei handelt es sich um Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden und einen Korb an verschiedenen Aktien enthalten. Da ETFs breit streuen, ist das Risiko hier deutlich geringer als bei einer Investition in einzelne Aktien.



Fazit



Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, in welche Rohstoffe es sich am besten zu investieren lohnt. Denn das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der allgemeinen Wirtschaftslage, der politischen Lage in den jeweiligen Ländern und der Nachfrage nach den einzelnen Rohstoffen. Allerdings kann man sagen, dass es sich lohnen könnte, in Gold, Silber, Palladium, Platin und Rohöl zu investieren. Denn diese Rohstoffe haben in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage verzeichnen können und werden auch weiterhin gefragt sein. Daher ist es wahrscheinlich, dass ihre Preise weiter steigen werden. Der Handel an der Börse ist immer mit hohem Risiko verbunden.