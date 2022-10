Ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler sinnvoll?

Selten sind sich Verbraucherschützer und Versicherungsbranche so einig, wie bei der Notwendigkeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn diese zahlt eine monatliche Rente in vereinbarter Höhe, wenn die versicherte Person ihre zuletzt ausgeübte Berufstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann. Bei guten Tarifen wird der Prognosezeitraum auf 6 Monate verkürzt und es spielt keine Rolle, ob die Berufsunfähigkeit infolge eines Unfalls, einer Krankheit oder eines Kräfteverfalls eingetreten ist. Allerdings stellt sich die Frage, ob Eltern diese Versicherung für ihr Kind auch schon während dessen Schulzeit abschließen sollten – zumal ein Schüler weder einen Beruf noch ein abzusicherndes Einkommen hat.

Auf diese Frage kann es aus folgenden drei Gründen nur ein eindeutiges „Ja“ geben.

Grund 1: Gesundheitsprüfung

Beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind umfangreiche Fragen zum Gesundheitszustand zu beantworten. Mit zunehmendem Alter wächst aber die Gefahr erlittener Vorerkrankungen. Die neuen Daten des Kinder- und Jugendreports der DAK aus dem Jahr 2022 zeigen beispielsweise bei Depressionen, Ängsten, Essstörungen und Adipositas eine dramatische Entwicklung. Mit einer solchen Diagnose in der Patientenakte wird es dann schwierig bis unmöglich, eine vernünftige Versicherung zu bekommen.

Grund 2: Berufsrisiko

Insbesondere für Schüler mit handwerklichem bzw. körperlich tätigem Berufsziel ist der Abschluss noch während der Schulzeit die letzte Möglichkeit auf eine bezahlbare BU-Versicherung. Denn hat die Ausbildung erst einmal begonnen, wird auch dem Versicherer das erhöhte Risiko deutlich. Dann stuft er den Azubi in eine deutlich teurere Berufs- bzw. Risikogruppe ein. So kostet die Versicherung mit 1.000 € Rente bis zum 65. Lebensjahr bei Abschluss als 16-jähriger Schüler einer Realschüler etwa 40 € monatlich - ganz gleich, welcher Beruf später erlernt bzw. ausgeübt wird. Wird die Versicherung dagegen erst nach Ausbildungsbeginn beantragt, ist der gleiche Versicherungsschutz beispielsweise für einen Friseur-Azubi 25 %, für einen Bäcker-Azubi 80 % und für einen Straßenbau-Azubi sogar über 100 % teurer (Quelle: www.bu-portal24.de/berufsunfaehigkeitsversicherung-schueler.html). Diese Website enthält auch einen Online-Vergleich, mit dem User Beiträge und Versicherungsbedingungen der verschiedenen Tarife vergleichen können.

Grund 3: Besserstellungsgarantie

Einige Versicherer bieten in ihren Vertragsbedingungen eine Besserstellungsgarantie an. In diesem Fall kann dem Versicherer nachgemeldet werden, wenn die versicherte Person einen risikoärmeren Beruf erlernt oder ausübt. Der Versicherer prüft dann, ob sich dadurch ein Wechsel in eine günstigere Berufsgruppe und damit ein niedrigerer Beitrag ergibt. Eine Umstufung in eine teurere Berufsgruppe wird dabei ausdrücklich ausgeschlossen.

Fazit

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist grundsätzlich auch für Schüler sinnvoll. Wenn ein sogenannter Risikoberuf angestrebt wird, ist der Abschluss noch als Schüler sogar sehr wichtig. Gute Angebote mit Arbeitsunfähigkeitsklausel und Nachversicherungsgarantie (Möglichkeiten zur Erhöhung der versicherten BU-Rente) ohne erneute Prüfung von Gesundheits-, Berufs- und Freizeitrisiken gibt es bereits für Schüler ab 10 Jahre. Vergleichen lohnt sich!