Krypto Kreditkarten: So sollen Kryptowährungen mit dem Finanzmarkt vernetzt werden

Krypto Kreditkarten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sie sollen es ermöglichen, unkompliziert mit Kryptowährungen zu bezahlen und die Abrechnung in Fiat-Währung erfolgen zu lassen. Vielfach werden Krypto Kreditkarten als Schlüssel betrachtet, um den Kryptomarkt mit dem regulären Finanzmarkt zu vernetzen und Bitcoin und Co alltagstauglicher zu machen. Doch noch ist das Konzept für viele Verbraucher unbekannt. Dabei hat es einige Vorteile, wenn auf bestimmte Qualitätskriterien geachtet wird.

Krypto Kreditkarten: Das steckt hinter dem Konzept

Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren eine große Entwicklung durchgemacht und sind inzwischen ein Vermögenswert in zahlreichen Anlageportfolios überall auf der Welt. In einigen Ländern sind Bitcoin und Co sogar ein offizielles Zahlungsmittel. Dies haben sowohl neue als auch die traditionellen Finanzdienstleister erkannt. Sie versuchen, mit Kryptowährungen neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zu halten. So gibt es statt Kreditkarten, die Reiseprämien oder Bargeldrückzahlungen anbieten, mittlerweile Karten, die mit Prämien in Form von Kryptowährungen locken. Und es gibt solche, die das Bezahlen in Alltagssituationen mit Kryptowährungen ermöglichen. Dabei wird die Kryptowährung, also beispielsweise der Bitcoin, zum Zeitpunkt der Bezahlung in die entsprechende Fiat-Währung gewechselt. Bei einigen Krypto Kreditkarten erfolgt der Wechsel zur Fiat-Währung bereits vor dem Bezahlvorgang. Der Anbieter Nuri gibt seinen Kunden sogar ein kostenloses Girokonto zur Krypto Kreditkarte dazu, was diese noch einmal besser für den Alltag geeignet werden lässt.

Eine Krypto Kreditkarte ist eine gute Wahl für alle, die ihre Kryptowährung im Restaurant oder an der Kasse im Supermarkt einsetzen und nicht nur als Vermögenswert halten wollen.

Verbraucher, die sich für Krypto Kreditkarten interessieren, können über eine erste Recherche im Internet in Erfahrung bringen, welche Anbieter die Finanzdienstleistung bereits im Programm haben. Auch ein erster Krypto Kreditkarten Vergleich lässt sich mit wenigen Klicks anstellen, da die Konditionen und Kriterien unterschiedlich sind und ein passendes Paket unerlässlich ist.

Foto: Pixabay.com

Diese Arten von Krypto Kreditkarten gibt es

Grundsätzlich werden bei den Krypto Kreditkarten zwei verschiedene Formen unterschieden. Die Krypto-Wallet-Kreditkarte ist sozusagen die echte Krypto Kreditkarte. Des Weiteren gibt es Prepaid Kreditkarten für Kryptowährungen.

Krypto-Wallet-Kreditkarte

Wer eine echte Krypto Kreditkarte nutzt, braucht ein Krypto-Wallet und kann über dieses festlegen, dass eine Transaktion zeitgleich in eine Fiat-Währung wie den Euro zum aktuellen Kurs umgerechnet wird. Alternativ wird ein Tauschzeitpunkt selbständig bestimmt. Dies hat den Vorteil, dass ein Zeitpunkt zum Wechsel in die Fiat-Währung gewählt werden kann, zu dem der Kurs besonders günstig ist. Da Kryptowährungen nicht selten hohen Kursschwankungen unterliegen, kann dies ein echter Vorzug sein. Abhängig von der Akzeptanzstelle ist bei einer Krypto-Wallet-Kreditkarte auch eine Zahlung in der digitalen Währung ohne Umrechnung möglich.

Prepaid Kreditkarte

Eine Prepaid Kreditkarte kann mit Bitcoins aufgeladen werden. Sofort nach dem Aufladen findet die Umrechnung in die Fiat-Währung statt. Damit ist auf der Karte nie die digitale, sondern immer die Fiat-Währung gespeichert. Da eine Prepaid Kreditkarte besonders nutzerfreundlich ist, wird sie bisher häufiger verwendet als die Wallet-Kreditkarte.

Alle Formen von Krypto Kreditkarten können in einer virtuellen oder in einer physischen Version genutzt werden, die wie eine herkömmliche Kreditkarte aussieht. Letztere wird für den Einkauf in Ladengeschäften benötigt. Verwaltet werden die Krypto Kreditkarten in der Regel über eine App.

Auf diese Qualitätskriterien sollten Kartennutzer achten

Wer eine besonders nutzerfreundliche und alltagstaugliche Krypto Kreditkarte möchte, sollte auf bestimmte Kriterien achten, an denen sich ein guter Service erkennen lässt. Zu diesen Kriterien gehören:

· Gebühren wie Ausstellungsgebühr, Transaktionsgebühren und Jahresgebühren

· Cashback Programme und Cashback Höhe

· Höhe der Bargeldabhebungen

· Voraussetzungen

· Zahlungsmöglichkeiten (welche Kryptowährungen können genutzt werden?)

Krypto Kreditkarten und die Nutzung im Ausland

Krypto Kreditkarten können auch im Ausland genutzt werden. Dabei gibt es jedoch ein paar Besonderheiten zu beachten. Je nachdem, wie genau die Karte beim Auslandsaufenthalt eingesetzt werden soll, müssen sich Verbraucher die entsprechenden Informationen einholen – ähnlich wie bei der Nutzung einer herkömmlichen Kreditkarte im Ausland. So sollten sich Besitzer einer Krypto Kreditkarte vorab über die Wechselkursgebühren von Euro zur Fremdwährung informieren. Es kann sein, dass die Anbieter der Krypto Kreditkarten hier recht hohe Gebühren einfordern. Auch die Umrechnung der Kryptowährung in die im Reiseland gültige Fremdwährung kann eine Rolle spielen.

Darüber hinaus sollten die Kosten für eine Abhebung und damit die Bargeldverfügung geprüft werden.

Ist die Krypto Kreditkarte eine Alternative zur klassischen Kreditkarte?

Alles hat seine zwei Seiten – das gilt auch für Krypto Kreditkarten. Und so gibt es neben den Vorteilen auch Einschränkungen.

Tatsächlich erfahren Krypto Kreditkarten weltweit eine hohe Akzeptanz und zwar überall dort, wo auch herkömmliche Kreditkarten genutzt werden können. Dies ist ein eindeutiger Vorteil. Darüber hinaus scheint damit die Rechnung aufzugehen, dass die Krypto Kreditkarten die ansonsten eher schwierige Nutzung von digitalen Währungen im Alltag ausgleichen. Ein weiterer Vorteil von Krypto Kreditkarten ist, dass die meisten kostenlos nutzbar sind. Darüber hinaus haben viele Anbieter attraktive Cashback-Programme für ihre Krypto Kreditkarten – bis zu 8 Prozent Cashback in Kryptowährungen ist auf Zahlungen möglich.

Auch die kostenlose Bargeldverfügbarkeit ist bei den meisten Krypto Kreditkarten ein Gewinn. Beträge bis zu 1.000 Euro sind bei einigen Karten kostenlos zur Abhebung verfügbar.

Ein Nachteil von Krypto Kreditkarten ist, dass die Nutzer für die Aufnahme in ein Cashback-Programm meist bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Eine solche Voraussetzung kann beispielsweise das Staken bestimmter Beträge sein.

Unechte Krypto Kreditkarten haben zudem den Nachteil, dass eine Teilhabe an positiven Kursentwicklungen nicht möglich ist, da die digitale Währung sofort mit dem Aufladen der Karte in eine Fiat-Währung umgerechnet wird. Damit ist das Aufladen der Karte einem Verkauf gleichzusetzen und bei einer Haltedauer von unter einem Jahr muss die Transaktion dem Finanzamt zu Steuerzwecken gemeldet werden.

Eine echte Alternative zur herkömmlichen Kreditkarte sind Krypto Kreditkarten damit noch nicht. Doch können sie sich für all jene lohnen, die ihre digitalen Währungen im Alltag nutzbar machen wollen.