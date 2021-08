Lohnt sich der Produktvergleich im Internet?

Durch Bewertungen von Nutzern und anderen Käufern, ist es möglich »echte« Meinungen und Fakten über ein Produkt mit nur wenigen Klicks anzusehen. Bewertungen anderer Menschen sind übrigens für den Großteil der Nutzer kaufentscheidend. So sehen sich diese, ob nun Online oder im TV, gerne Produkte im Test an.



Die Top 5 Vorteile von Vergleichsportalen für Verbraucher



1. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis finden



Die Preisspanne für einzelne Produkte ist oft sehr beachtlich. Jeder, der schon einmal ein Produkt im Internet gesucht, gefunden und bei verschiedenen Anbietern verglichen hat, weis das. Auf der geeigneten Plattform ist der Preisvergleich einfacher, übersichtlicher und spart zudem viel wertvolle Zeit.



2. Vergleich Internetpreis und Ladengeschäftspreis

Auch hier lohnt sich der Blick auf die Unterschiede. Wo kauft man günstiger? Im Internet oder im Ladengeschäft? Für viele Käufer ist der entscheidende Vorteil beim Kauf im Internet, dass eine zeitaufwendige und nervenaufreibende Suche im Geschäft umgangen werden kann. Dafür ist der eine oder andere auch bereit, einen etwas höheren Preis in Kauf zu nehmen. Oft ist der Preis im Internet aber nicht höher. Also lohnt sich der Blick auf die Preisspanne.



3. Für Unentschlossene

Weiters können Sie auf Vergleichsportalen Testberichte und sehr ausführliche Bewertungen finden, die Ihnen die Entscheidung erleichtern. Ein Verkäufer im Geschäft kann Ihnen alles erzählen, aber was ist das schon gegen objektive Meinungen von Käufern und Nutzern?



4. Hochpreisprodukte

Vor allem bei Produkten, die nicht alltäglich sind, geben wir häufig eine größere Menge Geld aus. Hier ist der Vergleich auf einem Portal ein guter Platz, um sich nochmals über Details zu informieren, die uns unsere Kaufentscheidung nochmals überdenken lassen.



5. Wo bleibt der Service?

Sich auf Vergleichsportalen umzusehen und Preise zu vergleichen bedeutet nicht automatisch, im Internet zu kaufen. Jedoch bekommen Sie ein besseres Gefühl für die Preisunterschiede und sehen, ob Sie im Internet kaufen wollen. Service ist heute gefragter denn je. Auch hier können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen entscheiden.



Fazit:

Durch Vergleichsportale können Sie:

Funktionen und Details der Produkte übersichtlich gegenüberstellen;

Das Preis-Leistungs-Verhältnis abschätzen;

Vor- und Nachteile der Produkte schnell erkennen;

Geld sparen.



Vergleichsportale geben ein sicheres Gefühl beim Online-Einkauf. Gerade dann, wenn Sie mehr Geld für ein Produkt ausgeben, gibt Ihnen das Aufscheinen eines Anbieters auf einem Vergleichsportal ein gutes und sicheres Gefühl. Dann steht der Vorfreude auf das bald gelieferte Produkt nichts mehr im Wege.