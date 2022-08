Lohnt sich Gold als sicheres Investment?

In Zeiten der steigenden Unsicherheit galt Gold schon immer als eines der sichersten Investments. Seit Jahrhunderten bewährt, hat sich an der Beliebtheit des glänzenden Edelmetalls bis heute nicht viel geändert. Gold in seiner physischen Form gilt auch heute noch als eine der sichersten Geldanlagen.

Was zeichnet Gold als Investment aus?

Gold gehört zu den beliebtesten Edelmetallen weltweit. Zwar schwankt auch der Goldpreis regelmäßig, im Vergleich mit anderen Formen der Geldanlage kann Gold jedoch als vergleichsweise wertstabil und krisensicher bezeichnet werden. Der Kauf von Gold kann also ein probates Mittel sein, um das eigene Vermögen gegen Krisen und Wertverlust zu schützen und gleichzeitig in eine stabile Anlageform zu investieren.

Gold ist daher bei Menschen auf der ganzen Welt sehr beliebt. Insbesondere in Zeiten, in denen klassische Anlageformen wie Sparbücher oder Lebensversicherungen kaum noch Rendite erzielen und gleichzeitig die alternativ angebotenen Fonds oder Aktien immer auch ein gewisses Risiko des Totalverlustes mit sich bringen, steigt das Interesse an wertschützenden Investitionen in Gold. Ein gewisser Teil des eigenen Vermögens sollte daher stets in Gold investiert werden.

Zudem genießen Käufer von Gold einen erheblichen Steuervorteil gegenüber dem Kauf anderer Edelmetalle. Während beispielsweise der Kauf von Silber oder Platin der Umsatzsteuer unterliegt, fällt diese gemäß § 25c UStG beim Kauf von Anlagegold nicht an. Einen weiteren Steuervorteil bietet die nicht anfallende Abgeltungssteuer beim Verkauf der eigenen Goldbarren, sofern diese vorher mindestens ein Jahr im eigenen Portfolio gehalten wurden.

Gold kaufen – diese Unterschiede gibt es

Gold zu Anlagezwecken kann in unterschiedlichster Form erworben werden. In der Regel wird Gold in Münzen oder Barren zum Kauf angeboten. Für welche Form des Goldkaufs man sich letzten Endes entscheidet, ist hauptsächlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Sowohl Goldbarren als auch Goldmünzen sind in unterschiedlichen Stückelungen erhältlich, sodass sich für jedes Budget die passende Anlagesumme in Gold realisieren lässt.

Goldbarren können sowohl als Guss- als auch als Prägebarren erworben werden. Prägebarren sind anhand ihrer glatten und meist sehr glänzenden Oberfläche erkennbar. Anhand der Prägung können Informationen über Hersteller, Seriennummer und Gewicht des Barrens abgelesen werden. Gussbarren hingegen werden aus flüssigem Gold in einer Form gegossen. Durch das Abkühlen des flüssigen Goldes kommt es zu den charakteristischen Erstarrungslinien.

Kann Gold anonym gekauft werden?

Grundsätzlich kann Gold, ob in Form von Barren oder Münzen, auch anonym gekauft werden. Allerdings gilt hierbei eine Beschränkung bis zu einem Wert von unter 2.000 Euro. Bei einem höheren Wert ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, die Personalien des Käufers aufzunehmen und zu überprüfen.

Worauf beim Goldkauf geachtet werden sollte

Wer einen Goldbarren kaufen will, der entscheidet sich damit für eine wertstabile Anlage, die auf der ganzen Welt gefragt ist. Gold findet auf der ganzen Welt Anerkennung. So können Barren und Münzen aus Gold auch in nahezu jedem Land der Erde wieder zu Geld gemacht werden. Beim Goldkauf selber sollte sich jedoch immer an einen Experten gewendet werden. Vertrauen in die Echtheit des Goldes muss in jedem Fall gegeben sein.

Gold selber kann nach seinem Reinheitsgrad unterschieden werden. Feingoldbarren aus 999.9er Gold bieten dabei die reinste Form von Gold und sind damit ein besonders hochwertiges Investment. Goldbarren oder auch Münzen eignen sich auch besonders gut als Geschenk, beispielsweise zur Geburt oder Taufe eines besonderen Menschen.

Die richtige Lagerung von Gold

Gold kaufen ist die eine Sache, nur sollte das wertvolle Gut auch entsprechend gelagert werden können. Grundsätzlich bietet sich die Lagerung von eigenem physischem Gold in einem Bankschließfach an. Hierbei sollte unbedingt der von der Bank gebotene Versicherungsschutz beachtet werden. Wer sein Gold lieber zu Hause lagern möchte, sollte über die Anschaffung eines entsprechend geeigneten Tresors nachdenken. Auch hier sollte sich im Vorfeld über den Versicherungsumfang der eigenen Hausratversicherung im Falle eines Diebstahls informiert werden.