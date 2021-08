Luxus unter Strom: Genesis bringt E-Auto GV60

Schnelle Ladezeiten und über 500 Kilometer Reichweite: So will die koreanische Marke Genesis den GV60 starten.

Auch Genesis treibt die Elektrifizierung voran. Nachdem die luxuriöse Schwester von Hyundai und Kia bereits die auf Akku-Antrieb umgerüstete Luxuslimousine G80 angekündigt hat, zeigen die Koreaner jetzt mit dem GV60 ihr erstes eigens als E-Auto konstruiertes Fahrzeug. Der Crossover für die gehobene Mittelklasse teilt sich die Akku-Plattform mit Hyundai Ioniq5 und Kia EV6.

Er will die Modelle der Konkurrenz vor allem mit seiner 800-Volt-Technik ausstechen. Sie ermöglicht laut Hersteller kurze Ladestopps, bei denen der Strom für 100 Kilometer in kaum mehr als vier Minuten fließen soll. Die Markteinführung hat Genesis für die nächsten acht Monate angekündigt und zu den Preisen noch keine Angaben gemacht. Doch mit Blick auf die bodenständigeren Schwestermodelle sind Tarife deutlich jenseits von 50 000 Euro zu erwarten.

Dafür gibt es dann ähnlich wie bei Hyundai und Kia bis zu zwei Motoren mit womöglich mehr als 400 kW/544 PS und Akkus, die genügend Energie für über 500 Kilometer liefern sollten. Genaue Spezifikationen will Genesis aber erst später nennen.

Dafür erlauben die Koreaner bereits einen Blick in den Innenraum des Fünfsitzers und zeigen zwei leicht gekrümmte Bildschirme hinter dem Lenkrad sowie eine spezielle Getriebewähleinheit. Das Cristal Sphere genannte Bedienelement erinnert an die Glaskugel einer Wahrsagerin und ist von innen so beleuchtet, dass sie auch im Stand ein Ambientelicht erzeugt, so Genesis weiter.