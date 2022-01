Münster: Ein teures Pflaster?

Viele Menschen, die in Münster wohnen, haben das Gefühl, dass die Preise für Wohnungen und Häuser jedes Jahr unverhältnismäßig ansteigen. Die entscheidende Frage dabei lautet: Täuscht sie dieses Gefühl oder haben sie tatsächlich recht? Wir haben die Entwicklung der Preise in den letzten Jahren ein wenig genauer unter die Lupe genommen und kommen bei unserer Analyse zu einem eindeutigen Ergebnis: Münster ist im bundesweiten Vergleich tatsächlich ein sehr teures Pflaster.

Die Preise stiegen auch im Jahr 2021 in Münster rasant an

Wer derzeit eine Wohnung oder ein Haus in Münster verkaufen möchte, wird bei der Ermittlung des Hauswerts vermutlich eine positive Überraschung erleben. Denn im Gegensatz zum Jahr 2020 gingen die Preise in Münster deutlich nach oben.

Lag der Preis pro Quadratmeter für eine Immobilie mit etwa 100 Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2020 laut wohnungsboerse.net noch bei 4.195,68 Euro, so betrugen die Kosten im Jahr 2021 dafür bereits 4.843,40 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 15,4 Prozent innerhalb eines einzigen Jahres.

Die Einwohner von Münster haben also zurecht den Eindruck, dass die Preise hier besonders stark steigen. Bundesweit kletterten die Kosten für eine Wohnung dieser Größenordnung von 3.916,01 Euro im Jahr 2020 auf 4.256,80 Euro im Jahr 2021. Mit 8,7 Prozent fällt die Steigerung zwar auch hier massiv aus, liegt aber deutlich unter den Werten von Münster. In NRW stiegen die Kosten von 2.700,18 Euro im Jahr 2020 auf 2.938,17 Euro im Jahr 2021. Hier lag die Preissteigerung mit rund 8,8 Prozent nur knapp über dem bundesweiten Durchschnitt.

Die Preissteigerung in Münster ist eine langfristige Entwicklung

Noch deutlicher wird die unverhältnismäßige Preissteigerung bei der Betrachtung eines längeren Zeitraumes erkennbar. Im Jahr 2011 kosteten Wohnungen mit 100 Quadratmeter Wohnfläche in Münster durchschnittlich 2.198,21 Euro. Das ist weit weniger als die Hälfte des aktuellen Preises. Der Preis lag damit nur knapp über dem bundesweiten Schnitt von 2.168,36 Euro.

Während der Unterschied im Jahr 2011 also nur bei rund 1,3 Prozent lag, betrug die Differenz im Jahr 2021 bereits 13,7 Prozent. Dass es sich dabei um keinen plötzlichen Trend, sondern um eine langfristige Entwicklung handelt, zeigen auch unsere entsprechende Berichte in den letzten Jahren.

Die hohen Preise bedeuten einerseits eine gute Nachricht für all jene, die eine Immobilie in der Gegend veräußern möchten. Andererseits sind das nicht gerade die besten News für all jene, die auf der Suche nach leistbarem Wohnraum in der Gegend sind. Für viele Durchschnittsverdiener sind diese Preise kaum noch bezahlbar. Wer nicht auf finanzielle Reserven zurückgreifen kann, hat kaum noch eine Chance, die monatlichen Raten für einen entsprechenden Kredit für einen Immobilienkauf zu „stemmen“.

Platzt die Immobilienblase in Münster?

Oftmals ist im Zusammenhang mit den hohen Grundstückspreisen der Begriff Immobilienblase zu hören. Doch handelt es sich tatsächlich um eine Blase, die irgendwann zu platzen droht oder ist es eine allgemeine Entwicklung, die sich so schnell nicht wieder umkehren wird?

Warnungen vor Blasen am Immobilienmarkt gab es in den letzten Jahren hierzulande immer wieder. Viele halten die Preise in den großen Städten Deutschlands und in den Unistädten mittlerweile für überhitzt und gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren zu einer moderaten Stabilisierung kommt. Das klingt jedoch nicht gerade danach, als wäre zu erwarten, dass die Wohnungspreise in Münster in den nächsten zehn Jahren ins Bodenlose sinken könnten.

Die Bundesbank geht davon aus, dass die Preise von Wohnimmobilien bundesweit um etwa 10 bis 30 Prozent über dem Wert sind, der durch Fundamentaldaten gerechtfertigt wäre. Das gilt jedoch nicht nur für die Ballungsräume, sondern auch für die Gebiete außerhalb dieser.

Doch solange es Käufer gibt, die bereit sind, diese Preise zu bezahlen, wird sich auch der überhitzte Markt nicht so schnell wieder abkühlen. Selbst, wenn es sich bei den Käufern nicht um die Bewohner selbst, sondern um Spekulanten handelt. Eine deutliche Abwärtsentwicklung wäre hier wohl nur dann zu erwarten, wenn Bund oder Land entsprechende gesetzliche Regelungen überlegen würden, die das Geschäft für Spekulanten deutlich erschweren würde.

Bis es allerdings so weit ist, wird es wohl dabeibleiben, dass Münster zurecht als teures Pflaster von den Bewohnern wahrgenommen wird. Glücklich können sich deshalb vor allem all jene schätzen, die bereits im Besitz einer Immobilie in Münster sind.