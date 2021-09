Nils Kröger: Das macht seine Amazon-Agentur Amzkey so erfolgreich

Sonderveröffentlichung

Spätestens in der Pandemie hat wohl auch der letzte Einzelhändler spüren müssen, wie wertvoll und wichtig es ist, die eigenen Produkte auch online zu vertreiben. Weltweites Alphatier unter den Anbietern ist hier der Amazon Marktplatz. Doch je mehr Marken und Shops Amazon fluten, desto größer wird auch die Konkurrenz. Was im Einzelhandel funktioniert, muss online noch lange kein Renner sein. An dieser Stelle kommt Nils Kröger ins Spiel, Gründer und Geschäftsführer von Amzkey. Die Amazon-Agentur mit Sitz in Köln ist eines der erfolgreichsten Unternehmen in dieser Branche. Mithilfe eines ganzheitlichen Ansatzes unterstützen Kröger und sein Team Unternehmen dabei, sich auf Amazon erfolgreich zu positionieren, Reichweite zu erlangen und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Aschendorff Medien