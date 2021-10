Orangery: Simon Holding GmbH verkauft Anteile

Die Simon Holding GmbH hat ihre Beteiligung an der Orangery beendet. Ende September dieses Jahres veräußerte der Investor aus Hameln die im Juni 2019 erworbenen Anteile in Höhe von 25 Prozent. Die Parteien haben Stillschweigen über den Verkaufspreis vereinbart.

Das Coworking-Unternehmen Orangery unterstützt seit April 2018 Start-ups beim Bewältigen der vielfältigen Aufgaben, die mit der Gründung eines Unternehmens einhergehen. Innerhalb kürzester Zeit etablierte sich die Orangery an zahlreichen Standorten in Norddeutschland, unter anderem in Hildesheim, Hameln und Stralsund – weitere sollen folgen. Junge Entrepreneure profitieren in den Coworking-Spaces von modern ausgestatteten Arbeitsplätzen und den erfahrenen Coaches, die sie mit Fachwissen und regelmäßigen Workshops unterstützen. Ferner bieten die Gründer Sebastian und Dominik Groenen an, etablierten Unternehmen insbesondere bei IT-Fragen zu beraten.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Simon Holding GmbH, Fabian Simon, kommentiert den Ausstieg: „Wir blicken zurück auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Unsere Beteiligung an der Orangery hat sich für beide Seiten als Erfolg herausgestellt.“ Die Orangery habe nicht zuletzt aufgrund der bereitgestellten finanziellen Mittel und Beratungsleistungen in der Gründerszene Fuß fassen können. Die im Vorfeld gemeinsam gesteckten Ziele seien nun erreicht worden.

Die durch den Verkauf der Anteile freigewordenen Ressourcen will Simon jetzt an anderer Stelle einsetzen. „Unter unserer Marke bieten wir personalisierte Kreditlösungen zu besten Konditionen an. Der Service für den erhalt eines Kredit ist beliebt. Deshalb eröffnen wir derzeit bundesweit neue Geschäftsstellen, um die Nachfrage bedienen zu können.“ Die Expansion sei eine Aufgabe, die die volle Aufmerksamkeit des Unternehmens erfordere.

Die Simon Holding GmbH führt zahlreiche bekannte Eigenmarken und investiert seit über zehn Jahren erfolgreich in Fintech- und Proptech-Unternehmungen, Karriereberatungen und Unternehmen aus der E-Commerce-Branche.