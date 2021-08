Post COVID – Wie haben sich Unternehmen verändert?

Durch die globale Impfkampagne kommt eine Rückkehr zur „Normalität“ in greifbare Nähe für viele Menschen und Unternehmen. Durch den Lockdown 2020 haben viele Betriebe mittlerweile digital aufgerüstet und gehen besser gewappnet in das Jahr 2021. Und auch wenn das ein oder andere Unternehmen anfänglich nur in digitale Technik investierte, um im Homeoffice nicht komplett unproduktiv zu sein, haben viele Geschäftsführer mittlerweile die Vorteile moderner Technologien für sich entdeckt und schließen sich endlich dem Digitalisierungstrend an.

Neue Arbeitsmethoden

Homeoffice, Gleitzeit und mobiles Arbeiten. Das alles sind Stichworte für Unternehmen 2021. Denn durch die Coronapandemie haben viele Betriebe ihre strengen, teils veralteten Meinungen geändert, um endlich frische Luft in alte Büroräume strömen zu lassen. Unternehmen sorgen mit den unterschiedlichsten Konzepten für neue Arbeitsmöglichkeiten, um nicht nur die Rückkehr ins Büro, sondern das gesamte Unternehmen attraktiver zu gestalten. Mitarbeiter können ihren Arbeitsplatz frei wählen (sog. Desk-Sharing), Hierarchien werden abgeschwächt oder gar abgeschafft und Arbeitsmethoden insgesamt werden flexibler.

Dieses Gesamtkonzept ist auch als New Work bekannt. Arbeitnehmer profitieren dadurch von einer besseren Work-Life-Balance, was auch im Interesse des Arbeitgebers ist, da das Risiko von Burnouts oder Depressionen dadurch sinkt und langwierige Ausfälle verhindert werden können. Besonders Arbeitnehmer mit Kindern haben so mehr Spaß an der Arbeit und erbringen dementsprechend eine höhere Leistung. Und während einige Mitarbeiter das Büro als Arbeitsort bevorzugen, ist die optionale Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten bei vielen Arbeitnehmern willkommen. Auch erhöht mehr Entscheidungsfreiheit die Motivation, Kreativität und Produktivität von Mitarbeitern.

Neue Technik

Viele insbesondere mittelständische Unternehmen wurden 2020 dazu gezwungen sich zu digitalisieren, um aufgrund hoher Umsatzeinbußen nicht endgültig zu verschwinden. Nicht wenige verfügten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal über eine eigene Website. Der plötzliche Zwang nach einer Digitalisierung, die davor Jahrzehnte lang aufgeschoben wurde, brachte viele Unternehmen in eine Zwickmühle. Denn um auf dem fast vollständig digitalen Markt zu überleben, welcher durch die Coronapandemie geschaffen wurde, mussten hohe Investitionen getätigt werden. Doch diese konnten sich viele Betriebe aufgrund der fehlenden Einnahmen nicht leisten. Dies wurde vielen kleineren Unternehmen zum Verhängnis, viele mussten Kredite aufnehmen oder Insolvenz anmelden. Größe Konzerne oder moderne Start-ups erblühten in vielen Fällen während der Pandemie regelrecht, da viele Menschen erst während des ersten Lockdowns ins Online-Shopping einstiegen.

Um künftig besser auf solche Ausnahmesituationen reagieren zu können, aber auch um für den digitalen Markt optimal gerüstet zu sein, investierte die deutsche Wirtschaft Milliarden in bessere Technologien. Angefangen wurde bei einer Grundausstattung. Computer und Laptops wurden nach jahrelanger Nutzung endlich für bessere Modelle ausgetauscht, veraltete Software wurde ersetzt und in vielen Fällen wurden Mitarbeitern mobile Geräte wie Laptops und Tablets zur Verfügung gestellt, um besser von zuhause aus und unterwegs arbeiten zu können. Doch dies war in vielen Fällen nur der Anfang. Analoge Buchhaltung wurde endlich auf digitale umgestellt und tausende Seiten von Dokumenten wurden digitalisiert und Backups auf diversen Clouds erstellt. Kommunikationsprogramme lösten E-Mails ab, klassische Schlösser wurden durch biometrische ersetzt und Firmenwagen aus dem letzten Jahrtausend mussten für neuere, umweltfreundlichere und kostengünstigere Modelle weichen. Denn nicht nur die Coronapandemie, sondern auch das steigende Verlangen von Kunden nach umweltfreundlicheren Betrieben mit unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung beeinflusst die Investitionen von Unternehmen. Doch nicht nur bei Hardware, sondern auch bei Software rüsteten viele Betriebe auf. Hier lautet das Stichwort KI, oder künstliche Intelligenz, mit der Prozessabläufe automatisiert, Finanzströme aller Art analysiert und Produktionsmethoden optimiert werden können. Neben Quantencomputern ist KI die wichtigste Technologie der nächsten Jahre. Die Bundesregierung investiert bis 2025 fünf Milliarden Euro in die Entwicklung und Forschung von künstlicher Intelligenz und erhofft sich einen BIP-Zuwachs von 430 Milliarden Euro bis 2030. Und noch ist das Potenzial noch lange nicht erschöpft.

Neue Mentalität

Durch die Coronapandemie entwickelten viele Unternehmen eine neue Mentalität. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und mehr Freiheiten für Mitarbeiter. Das alles schreckte viele Geschäftsführer vor einigen Jahren noch ab. Denn mehr Freiheit für Arbeitnehmer bedeutete, dass diese sich dazu entschieden auf Kosten des Arbeitgebers weniger zu arbeiten. Doch viele Studien haben gezeigt, dass eine lockere Arbeitsatmosphäre und eine flache Hierarchie im Unternehmen die Leistung von allen Beschäftigten steigern. Und die Coronapandemie, welche viele Unternehmen dazu zwang ihren Mitarbeitern endlich mehr Freiheiten zu geben, hat dies bestätigt.

Hinzu kommt eine Veränderung der Kundenmentalität, welcher Unternehmen sich anpassen müssen, um erfolgreich zu bleiben. Durch das starke Wachsen des Onlinehandels sind viele Menschen illoyaler gegenüber Unternehmen geworden. Wenn Händler keine attraktiven Boni bieten, kauft der Kunde dort, wo er den billigsten Preis zahlt. Von diesem ist er oftmals nur wenige Mausklicks entfernt. Faktoren wie die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, die Mission und Vision eines Unternehmens spielen also plötzlich eine viel größere Rolle als noch vor einigen Jahren, wo Kunden meist einfach bei dem lokalen Händler oder Geschäft in ihrer Nähe einkauften. Die Digitalisierung ist also eine Herausforderung aber auch eine Chance für Unternehmen, um sich neu zu erfinden und auf einem schnell wachsenden Markt Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Und für Kunden ist die Konkurrenz von Unternehmen, welche sich auf dem Onlinemarkt begegnen von Vorteil, da diese durch immer attraktivere Angebote versuchen Kunde an sich zu binden.