So können Sie mit Prepaid-Produkten Geld sparen

Dem Begriff „Prepaid“ begegnet man längst nicht mehr ausschließlich dann, wenn man sich als Interessent auf der Suche nach einer Optimierung von Ausgaben im Rahmen der Nutzung eines Handys befindet. Prepaid hat mittlerweile in vielen anderen Bereichen Einzug gefunden und gehört längst zu den beliebtesten Bezahlmethoden. Vor allem in Zeiten der hohen Inflation ist der Zuspruch für Prepaid ungebrochen.

Warum dies geschehen ist, dies liegt völlig klar auf der Hand. Gegenwärtig müssen sich zahlreich Menschen aus vielen Haushalten einschränken, denn die Fixkosten steigen und steigen. Mit Sicherheit vermag es Personen geben, an denen die Entwicklungen hinsichtlich der gestiegenen Preise vorüberziehen. Doch die meisten Menschen haben an den nun hohen Lebenskosten kräftig zu knabbern.

Aufladen ist populärer als Schulden zu machen



Das gute alte Prepaid-Handy zum Beispiel gewinnt erneut immer mehr an Beliebtheit. Der Grund ist ohne Erklärung transparent: Man ist an keinen Vertrag gebunden, Tarife lassen sich dennoch den individuellen Anforderungen anpassen und es kann schlicht und einfach kein Geld ausgegeben werden, welches nicht im Voraus bezahlt worden ist. Unerwartete und immens hohe Handyrechnungen können auf diese Art und Weise erst gar nicht überraschen!



Lange Zeit haben Verträge aufgrund toller Konditionen den Markt in der Mobilfunkbranche beherrscht. Doch dies gehört längst der Vergangenheit an. Abgesehen davon, dass die Menschen mehr als zuvor sparen möchten, auch Anbieter von Prepaid-Tarifen räumen ihren Kunden mittlerweile tolle Angebote ein.

Prepaid ist längst kein Thema mehr, das nur Handytarife betrifft



Seit geraumer Zeit existieren sogar Prepaid-Gutscheine, die zu Zwecken der Unterhaltung eingesetzt werden können. Anbieter wie iTunes oder Playstation akzeptieren diese Möglichkeit zur Begleichung von Schulden längst. Dies vermeidet das Eingehen von nicht notwendigen Abonnements, wenn dieses mehr als gewünscht bietet. Ebenfalls werden Verträge mit sich automatisch verlängerten Laufzeiten durch Prepaid-Varianten vermieden.



Ebenfalls für Ebay oder Amazon sind Prepaid-Karten ein willkommenes Präsent für Beschenkte und eine Möglichkeit, um auf eine lange Sicht den Einsatz des Werts der Karte gewährleistet zu bekommen. Hierzu lassen sich Prepaid-Angebote, oder Rabattaktionen bei zahlreichen Anlaufstellen beanspruchen.

Ebenfalls die Kreditkarte lässt sich Prepaid benutzen



Nicht nur bei einem Direktkauf lassen sich die Vorteile von Prepaid nutzen. Sogar Kreditkarten lassen sich via Vorauszahlung aufladen, so dass der Weg in eine Schuldenfalle hiermit ausgeschlossen werden kann. So können Sie zum Beispiel eine Paysafecard online bei zahlreichen Anlaufstellen erwerben. Wie es in allen anderen Fällen das Prinzip ist, die finanziellen Mittel bleiben unter Kontrolle. Es kann wirklich nur das ausgegeben werden, was man zuvor „flüssig“ gemacht hat. Prepaid-Kreditkartensind ebenfalls wie Prepaid-Handys eine tolle Möglichkeit für Menschen, die alle ihre Gebühren gerne transparent im Blick behalten möchten.

Eine Prepaid-Kreditkarte wartet mit tollen Vorteilen auf



Eine Prepaid-Kreditkarte kann vor allem für junge Menschen interessant sein, die für eine „normale“ Kreditkarte noch nicht alt genug sind. Aber auch hinsichtlich des Sicherheitsfaktors ist diese Alternative zur gängigen Kreditkarte attraktiv. Denn sollte man die Karte verlieren oder sie wird entwendet, dann beläuft sich der Schaden ausschließlich auf den aufgeladenen Betrag. Ist man betroffen, dann lässt sich hier auf jeden Fall von Glück im Unglück sprechen.

Prepaid existiert bereits seit über 25 Jahren



Das Prepaid-System hat sich bewährt und findet bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten einen enormen Zuspruch bei den Konsumenten. Erstmals für Aufsehen sorgte diese Bezahlmöglichkeit im Jahr 1996 in der Telekommunikationsbranche, als das Unternehmen Walter Siebel Elektronik in Düsseldorf die „Siebel's Guthabenkarte“ auf den Markt brachte.



Schon damals gehörten spezifische Faktoren wie das limitierte Guthaben und eine begrenzte Laufzeit zu den Charaktereigenschaften des Prepaid. Das Prinzip schaute sich nicht nur die Konkurrenz ab, auch in sämtlichen weiteren Bereichen ist Prepaid mittlerweile bekannterweise voll etabliert.