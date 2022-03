Umfrage: Deutsche sparten trotz Corona kaum an Altersvorsorge

Die Coronapandemie hat bei vielen Menschen in Europa aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust zu finanziellen Engpässen geführt, nur wenige konnten von dieser Situation profitieren.

Wie eine Umfrage des europaweiten Branchenverbands der Versicherer zeigt, haben 22 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufgrund von Covid 19 etwas an ihrer Altersvorsorge geändert. Dieses knappe Viertel reduzierte entweder die Beiträge (9 Prozent), verschob die Vorsorge (6 Prozent) oder kündigte sogar den Vertrag (2 Prozent). 5 Prozent der Befragten erhöhten die Beiträge hingegen.

Südeuropäer haben Altersvorsorge stärker eingeschränkt

Allerdings fallen die Ergebnisse der europäischen Umfrage von Land zu Land recht unterschiedlich aus. In Deutschland wirkte sich die Pandemie nur bei 8 Prozent negativ auf die Altersvorsorge aus, in Griechenland und Portugal waren es hingegen rund ein Drittel der Teilnehmenden, die sich ihre Beiträge in der gewohnten Form nicht mehr leisten konnten oder wollten.

Dafür zeigt sich erneut, dass die Deutschen wohl zurecht als Digitalisierungsskeptiker gelten: In keinem anderen Land wollen so viele Befragte (46 Prozent) die Informationen über ihre Altersvorsorge auf gedrucktem Papier erhalten. Zum Vergleich: Im Nachbarland Dänemark sind das nur 16 Prozent, 84 Prozent bevorzugen hier digitale Alternativen.

Sicherheit geht vor Ertrag

Große Einigkeit unter den Befragten herrscht bei der Wahl der Anlageform: Wer private Vorsorge betreibt, will keine Spielchen spielen. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden ziehen sichere Anlagen mit geringerem Ertrag renditestarken Optionen mit höherem Risiko vor. Die Deutschen liegen hier mit 84 Prozent knapp über dem europäischen Durchschnitt.

Als sichere Sparformen gelten neben Festgeld und Tagesgeld kostengünstige, breit gestreute ETFs. Höhere Renditen versprechende Anlageklassen, die in Zeiten von Negativzinsen immer reizvoller werden, sollten immer die Balance zwischen Ertragschancen und kontrolliertem Risiko halten, sonst sind sie für die Altersvorsorge ungeeignet.

Viele Menschen noch ohne private Altersvorsorge

Immerhin 38 Prozent der befragten Menschen im Alter zwischen 18 bis 70 Jahren gaben an, abgesehen von der gesetzlichen Rentenversicherung gar keine Altersvorsorge zu betreiben. In vielen südlichen Ländern sind es sogar mehr als die Hälfte. Der Hauptgrund: Sie können sich diese nach eigenem Ermessen nicht leisten (30 Prozent). Und 25 Prozent derer, die privat nicht fürs Alter zurücklegen, sind laut der Umfrage schlichtweg nicht daran interessiert.

14 Prozent der Nicht-Sparer haben bisher keine zusätzliche Altersvorsorge in Angriff genommen, da sie sich nicht ausreichend informiert gefühlt haben, 11 Prozent befinden sich noch in der Planung. Mitunter ist es auch schwierig, den Überblick über die komplexen Möglichkeiten des Vermögensaufbaus zu behalten.

In solchen Fällen ist es ratsam, sich an den Bankangestellten seines Vertrauens oder seriöse Finanzdienstleister wie tecis oder MLP zu wenden, die sich zuerst einen Überblick über die persönliche und finanzielle Gesamtsituation ihrer Kunden verschaffen, bevor sie irgendwelche Finanzprodukte empfehlen. Generell gilt: Auch ohne viel Grundkapital lässt sich ein Vermögen aufbauen, das zu der individuellen Lebenssituation passt. Je früher damit begonnen wird, desto lukrativer wird die Altersvorsorge am Ende ausfallen.