Unzulässige Kontogebühren – Wie CONNY Sie bei der Rückforderung unterstützt

Vor allem dann, wenn diese Gebühren in veränderten AGB enthalten waren, denen die Kunden nicht explizit zugestimmt hatten. Laut BGH ist Schweigen nicht als Zustimmung zu werten. Um sich diese zu Unrecht erhobenen Kontoführungsgebühren zurückzuholen, bieten inzwischen auf Rückforderungen spezialisierte Plattformen ihre Dienste an.

Banken mit Rückforderungen in Milliardenhöhe konfrontiert

Die von den Banken über Jahre praktizierte Methode, ihren Kunden einfach veränderte AGB zuzusenden und darauf zu hoffen, dass die Bequemlichkeit sie daran hindert, zu widersprechen, hat mit diesem BGH-Urteil ein Ende gefunden. Wie zu erwarten, führte das Urteil anschließend zu einer Rückforderungswelle. Zur Durchsetzung solcher Rückforderungen hat sich mit einer Vielzahl an Rechtsplattformen schon beinahe eine ganz eigene Branche entwickelt, mit deren Hilfe sich Kunden ihr Geld zurückholen können.

In den vergangenen Jahren haben es sich Verbraucherrechtsportale wie CONNY verstärkt zur Aufgabe gemacht, Kunden von der Last im Bereich des verwaltungstechnischen Aufwandes zu befreien. Als Hauptaufgabengebiet wurde vor allem Unterstützung hinsichtlich der Rechte von Flug-, Bahn- und Busfahrgästen angeboten, wenn sich diese vom Reiseveranstalter benachteiligt fühlten.

Inzwischen ist der Markt für Rechtsdienstleistungen um eine Vielzahl von Geschäftsgebieten angewachsen, hat sich sozusagen diversifiziert. So hat es sich die CONNY GmbH zur Aufgabe gemacht, Verbraucher möglichst unkompliziert dabei zu unterstützen, das ihnen zustehende Recht durchzusetzen.

Dr. Daniel Halmer, seines Zeichens Jurist, Gründer und Geschäftsführer der in Berlin ansässigen CONNY GmbH, fasst die Entwicklung so zusammen:

„Banken haben über Jahre einfach selbst bestimmt, wie viel Geld sie von Kunden nehmen wollen, ohne dass diese je zugestimmt haben. Auch wenn die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zugunsten der Bankkunden entschied, müssen diese nun selbst aktiv werden, um Gebrauch von ihrem Recht zu machen".

Wenn die Geschädigten professionell handeln, bekommen sie erfolgreich die Rückerstattung der Gebühren. Foto: unsplash.com

Damit die Bankkunden zu ihrem Recht kommen, helfen spezialisierte Plattformen bei der Rückerstattung und der Rückforderung ungültiger Kontogebühren. Dieser Rückforderungsservice funktioniert im Grunde relativ einfach: Der Bankkunde muss sich nur an einen Rechtsdienstleister wenden und seine Forderung an das Unternehmen via Vertrag übergeben bzw. abtreten. Dadurch entgeht er vor allem der gerne praktizierten Hinhaltetaktik der Banken. Oft wird hier auf Zeit gespielt, denn die Forderungen verjähren nach drei Jahren. Der Geschädigte beauftragt ein professionelles Unternehmen mit der Wahrnehmung seiner Interessen gegenüber der Bank und überlässt es den Fachleuten, eine Rückerstattung der Kontoführungsgebühren zu erreichen.

Dr. Daniel Halmer erklärt dazu:

„Weil CONNY als professionelles Unternehmen gegenüber den Banken auftritt, ziehen solche Ausreden und Verzögerungstaktiken natürlich nicht. Unsere Datenbank ermittelt zuverlässig, ob ein Anspruch besteht und auch in welcher Höhe. So können wir zielgerichtet mit den Banken kommunizieren und nehmen unseren Kunden zeitaufwendige Kommunikationsschleifen mit Ihrer Bank ab.“

BGH-Urteil im Sinne der Verbraucher

Das vom BGH gefällte Urteil darf mit Recht als Stärkung des Verbraucherschutzes verstanden werden. Wie die Richter deutlich machten, handele es sich um eine unzulässige Umkehrung und „fingierte Zustimmungen“, wenn Banken erwarteten, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist einer Vertragsänderung zustimmen müsse. Es sei nicht statthaft, dass die Bank, in diesem Fall war die Postbank als Kläger beteiligt, einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis umkehre.

Das Urteil könnte sehr weitgreifende Folgen nach sich ziehen. Immerhin nutzen zahlreiche Bankinstitute solche bzw. sehr inhaltsähnliche Klauseln, um nicht nur Kontoführungsgebühren im Alleingang anzupassen, sondern auch Depotgebühren oder sonstige Geschäftsbedingungen. Als Beispiele führte der dem elften Senat vorsitzende Richter neben der ursprünglich kostenlosen und später einseitig veranlassten Depoteröffnung auch das eigentlich kostenfreie Sparkonto an. Soll aus diesem ein Konto werden, für das ein Verwahrentgelt verlangt wird, brauche es einen neuen Vertrag.

Auch der EuGH hatte Ende 2020 ein Urteil gesprochen, das in die gleiche Richtung ging. Dort wurde ebenfalls von den Richtern betont, dass die Bank nicht einfach von einer stillschweigenden Zustimmung des Kunden ausgehen dürfe. Immerhin hätten solche Anpassungen weitreichende Konsequenzen. Denn der von der damals beklagten Bank unterbreitete Vorschlag war im Grunde gleichbedeutend mit einem neuen Vertrag.

Professionelle Hilfe bei der Durchsetzung von Forderungen

Selbstverständlich versuchen die Banken alles, um solche Forderungen von Seiten der Kunden abzuwehren.

„Wer sich direkt an seine Bank wendet, zum Beispiel mit einem Vordruck aus dem Internet, signalisiert der Bank, dass er keine Rechtsdurchsetzung durch Profis beauftragt hat. Dementsprechend kommt die Akte wahrscheinlich auf den Stapel ‚ erledigt sich durch Aussitzen‘“, glaubt Dr. Halmer.

Viele Bankkunden möchten zwar ihr Geld wiederhaben, trauen sich aber nicht, gegen eine so große Institution vorzugehen. Dabei spielen vielleicht auch Erfahrungen aus vergangenen Versuchen, bei denen man mit der Durchsetzung seines Rechts gescheitert ist, eine Rolle. Allerdings sollte man sich nicht entmutigen lassen.