Vermögensaufbau und Vermögensschutz gehen Hand in Hand

Mit dem Erwerb von Vermögenswerten geht auch immer ein Mehr an persönlicher Freiheit einher. Wer vorsorgt, für sich selbst und seine Familie, ist eigenverantwortlich und hängt nicht so sehr vom Rentensystem ab wie der Durchschnittsbürger. Nach individueller Freiheit zu streben und Eigenverantwortung zu zeigen sind Werte, die in der Gesellschaft ein hohes Ansehen haben. Sie bilden die Säulen der sozialen Marktwirtschaft.

