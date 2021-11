Warum Vorsorge immer noch Sinn macht

Zinsen gibt es sowieso nicht, also warum sollte ich heute noch sparen? Eine Frage, die den einen oder anderen sicherlich überkommt, wenn er an die Rendite auf seinem Sparkonto denkt.

Die private Altersvorsorge ist ebenfalls ins Gerede gekommen. Die Garantiesummen sinken regelmäßig, weil die Zinsen nahe null liegen und weil die Versicherungsnehmer älter werden.

Vorsorgen lohnt trotzdem

Nicht sparen ist jedoch keine Lösung, denn das Leben besteht nicht nur aus glücklichen Stunden. Und selbst die schönsten Ereignisse werden getrübt, wenn die Finanzierung nicht gewährleistet ist. Ein schöner Urlaub, ein Auto oder wertvolle Kunst können die wenigsten von den laufenden Einnahmen bezahlen. Noch wichtiger ist das Sparen für unvorhergesehene Ereignisse und Risiken, die das Leben für jeden von uns bereithält.

Gerade in Zeiten, in denen die Erträge gering auszufallen scheinen, ist eine faire, unabhängige Beratung wichtig. Welche Vorsorge ist notwendig? Wie lässt sich Geld zur Seite legen und wenigstens etwas Rendite erzielen?

Einkommenssicherung als Basis für ein sorgloses Leben

Ein gutes Einkommen ist die Voraussetzung für ein Leben in Würde. Fällt es aus, kann schnell die Existenz auf dem Spiel stehen. Sinken die Einnahmen, wird es schwer, den Lebensstandard zu halten. Risiken sind:

Arbeitslosigkeit

Berufsunfähigkeit

Altersruhestand

Die staatlichen Sicherungssysteme sorgen nur unzureichend vor. Wer arbeitslos wird, kann meist aus dem Arbeitslosengeld den bisherigen Lebensstandard nicht halten. Besonders drastisch wird dies, wenn Arbeitslose nur noch Hartz IV erhalten. Meist droht hier schnell eine Schuldenfalle, denn in besseren Zeiten abgeschlossene Verträge lassen sich nicht ohne Weiteres kündigen. Das Arbeitslosengeld 1 ist mit 60 Prozent es letzten Nettoeinkommens so bemessen, dass der bisherige Lebensstandard nur mit Rücklagen gehalten werden kann.



Dass die staatliche Rente nicht zu einem auskömmlichen Leben reicht, ist allgemein bekannt. Ob die Riester-Rente dieses Problem behebt, ist zumindest umstritten. Eine Berufsunfähigkeitsrente zahlt der Staat nur noch Menschen, die vor dem 1. Januar 1961 geboren wurden. Wer danach das Licht der Welt erblickt hat, muss privat vorsorgen. Eine Berufsunfähigkeit kann jeden ereilen, weshalb eine entsprechende finanzielle Absicherung wichtig ist. Unabhängige Finanzberater beraten über die Möglichkeit, sich vor diesem Risiko zu schützen.

Vor Risiken absichern

Das Leben gibt es nicht ohne Risiken. Beim Gesundheitsschutz ist zu prüfen, inwiefern die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Ein Finanzberater prüft, ob sich eine Zusatzversicherung lohnt. Dies gilt besonders für die Zähne, weil die Krankenkasse den Zahnersatz nur teilweise bezahlt. Für Beamte, Selbstständige und Gutverdienende lohnt sich eventuell die Mitgliedschaft in der privaten Krankenversicherung. Hier gibt es zahlreiche Tarifmodelle, bei denen eine unabhängige Beratung hilfreich ist.



Außerdem hält der Alltag viele Risiken bereit, von denen zumindest die wichtigsten versichert sein sollten. Zur Vermögenssicherung gehört etwa die Hausratversicherung. Ein Schaden aus einer kleinen Unachtsamkeit kann richtig teuer werden. Eine Haftpflichtversicherung tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer aus Versehen jemand anderen geschädigt hat. Auch eine Rechtsschutzversicherung ist sinnvoll, denn das gute Recht hat in Deutschland seinen Preis. Welche individuelle Absicherung sinnvoll ist, lässt sich am besten mit einem Finanzberater klären.

Vermögensaufbau

Geld sparen zum Nullzins ist keine wirklich optimale Lösung, aber es gibt noch zahlreiche Möglichkeiten, sein Geld arbeiten zu lassen. Wie man sein Geld investiert, liegt an den Renditeerwartungen und am Sicherheitsbedürfnis. Unabhängige Finanzberater wissen, wie sich das Vermögen breit streuen lässt und so das Risiko minimiert wird.

Finanzberater können dabei helfen, eine individuelle Anlagestrategie zu erarbeiten.