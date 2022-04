Welche Kreditarten gibt es?

In Deutschland werden jedes Jahr Millionen Kredite abgeschlossen, bei denen der durchschnittliche Kreditbetrag bei etwa 11100 Euro liegt. Doch zwischen welchen Kreditarten können sich Privat- und Geschäftskunden dabei entscheiden? Diese Frage möchten wir uns in diesem Beitrag auseinandersetzen und verraten zudem, wie man einen passenden Kredit findet.

Worin unterscheiden sich Kredite?

Finanzdienstleister wie kredit24.de bieten ihrer Kundschaft eine ganze Reihe unterschiedlicher Kreditarten an. Diese unterscheiden sich vor allem in Bezug auf den Verwendungszweck, die Art der Bereitstellung sowie die Besicherung. Zudem unterscheiden sich die verschiedenen Kreditarten durch die folgenden Faktoren:

● Der Verwendungszweck: Manche Kredite sind an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden, der in dem Kreditvertrag vermerkt ist, wodurch eine andere Verwendung einen Vertragsbruch darstellen würde.

● Die Laufzeit des Kredits: Die Laufzeit eines Kredits wird in Monaten angegeben und richtet sich in der Regel nach der Höhe des Kredits. Liegt die Laufzeit unter 12 Monaten, so ist von einer kurzfristigen Laufzeit die Rede, während eine Laufzeit zwischen 13 und 48 Monaten als mittelfristige Laufzeit bezeichnet wird. Und langfristige Kredite haben eine Laufzeit von über 48 Monaten.

● Die Bereitstellungsart: Bei der Art der Bereitstellung unterscheidet man zwischen einer Geldleihe und einer Kreditleihe. Bei einer Geldleihe bekommt der Kreditnehmer den Betrag in Form eines Ratenkredits einmalig ausgezahlt oder das Geld wird diesem als Kreditlinie bereitgestellt, zum Beispiel bei einem Dispo- oder Rahmenkredit.

● Die Besicherung: Bei einem besicherten Kredit wird der Kredit durch den Kreditnehmer mit einer Sicherheit abgesichert.

Die wichtigsten Kreditarten

Die Verbraucher können sich hierzulande zwischen unterschiedlichen Kreditarten entscheiden, von denen der Dispositionskredit und der klassische Ratenkredit am häufigsten in Anspruch genommen werden und auch Bau- und Autokredite werden ebenfalls häufig genutzt. Darüber hinaus gibt es allerdings noch eine ganze Reihe weiterer Kreditarten, von denen wir einige im Folgenden zusammengefasst haben.

Dabei unterscheidet man zwischen Krediten für Privatpersonen, die auch als Verbraucher oder Konsumentenkredite bezeichnet werden und Krediten für Geschäftskunden.

Kreditarten für Privatpersonen

Autokredit: Autokredite gehören zu den gängigsten Krediten und werden dazu genutzt, um ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben, wofür verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Baukredit: Bei einem Baukredit erhält der Kreditnehmer den aufgenommenen Betrag in Form von Teilbeträgen, die immer dann ausbezahlt werden, nachdem ein Bauabschnitt fertiggestellt wurde. Die Höhe der Beiträge richtet sich in diesem Fall danach, wie viel die Fertigstellung eines Bauabschnitts kostet.

Immobilienkredit: Bei einem Immobilienkredit wird dem Kreditnehmer die aufgenommene Summe sofort komplett zur Verfügung gestellt, damit dieser den Betrag für den Kauf einer Immobilie verwenden kann. Ein solcher Kredit eignet sich jedoch auch dann, sofern der Kreditnehmer das Geld für die Renovierung einer Immobilie verwendet. Dabei sind viele Menschen hierzulande der Meinung, dass der Traum von einem Eigenheim nur schwer zu realisieren ist.

Kleinkredit: Von einem Kleinkredit spricht man bei einem Ratenkredit mit einer Kreditsumme von maximal 10.000 Euro.

Onlinekredit: Bei einem Onlinekredit handelt es sich im Prinzip um einen herkömmlichen Ratenkredit mit dem Unterschied, dass ein solcher Kredit über das Internet beantragt und abgeschlossen werden kann. Dabei profitieren Kreditnehmer in der Regel zudem von den deutlich niedrigeren Zinsen im Gegensatz zu einer herkömmlichen Bankfiliale.

Kreditarten für Geschäftskunden

Gründerkredit: Gründerkredite werden für die Gründung von Firmen vergeben, wofür der Gründer einen Businessplan als Sicherheit vorlegen muss. Wird dieser als erfolgversprechend angesehen, bekommt der Gründer die benötigte Summe ausbezahlt.

Unternehmerkredit: Unternehmerkredite richten sich sowohl an Unternehmer, Gewerbetreibende sowie zudem auch an Selbstständige.

Investitionskredit: Investitionskredite sind in der Regel zweckgebunden und dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Kontokorrentkredit: Bei einem Kontokorrentkredit handelt es sich um einen Dispokredit für Geschäftskunden, der Inhabern eines Kontokorrentkontos gewährt wird.

So findet man den passenden Kredit

Wer auf der Suche nach einem Kredit ist, der sollte zunächst die Angebote mehrerer Finanzdienstleister miteinander vergleichen und dabei vor allem die Konditionen berücksichtigen. Denn auf diese Weise kann man mitunter günstige Angebote mit besonderen Sonderkonditionen entdecken und dadurch besonders attraktive Konditionen erhalten.