Wie kann man mit Aktien Geld verdienen?

Viele Menschen sind von Aktien regelrecht fasziniert. Die Möglichkeiten sowie schwankenden Zahlen versprechen Aufregung und Adrenalinschübe. Gewinnt oder verliert eine Aktie an Wert? Es ist dabei natürlich der Traum vieler Investoren, mit Aktien so viel Geld wie möglich zu verdienen. Es gibt dabei durchaus Chancen, die Anleger nutzen können. Doch wie sehen diese Chancen aus und wie viel Geld sollte man anfangs tatsächlich in Aktien investieren?

Mit Aktien kann man reich werden – oder etwa doch nicht?

Mit Aktien lässt sich Geld verdienen. Daran besteht kein Zweifel. Viele Webseiten oder Aktienportale setzen dabei jedoch auf halbseidige Floskeln und versprechen, mit Aktien steinreich zu werden. Doch kann man diese Versprechen ernst nehmen, die das schnelle Geld und ein sorgenfreies Leben binnen kurzer Zeit zusichern?

Realisten wissen, dass sich mit Aktien Geld verdienen lässt. Ebenso ist es möglich, Geld sehr schnell zu verlieren. Mit ein paar Tipps gelingt es durchaus, Renditen zu erwirken und ein ertragreiches Aktienportfolio anzulegen. Somit lassen sich interessante Nebenverdienste und eine gelungene Altersvorsorge errichten. Sicherlich kann der eine oder andere auch durch den Handel mit Aktien reich werden. Doch diese Prämisse ist eher die Seltenheit – das sollte jedem Laien bewusst sein.

Was ist wichtig, um mit Aktien Erfolg zu verbuchen?

Zunächst ist es wichtig, sich mit dem Aktienhandel und den Aussichten auseinanderzusetzen. Wer in Aktien investieren möchte, hat die Qual der Wahl. Binnen kurzer Zeit zum Millionär zu avancieren, ist jedoch bisher nur wenigen Investoren gelungen. Sicher ist jedoch, dass es einige Chancen gibt, mit Aktien gewisse Gewinne zu verbuchen. Dabei sollten vor allem Anfängerinvestoren vorsichtig sein und sich an kleinere Aktien herantasten. Wer viel investiert, kann schließlich viel verlieren.

Wichtig ist zudem, sich auf handfeste und professionelle Anlagetipps zu verlassen. Diese Tipps bieten ein langfristiges Potenzial, mit dem sich sogar beeindruckende Renditen herausschlagen lassen.

Wie viel sollte ich am Anfang in Aktien investieren?

Es ist denkbar, mit Aktien Geld zu verdienen. Doch welche Aktie bringt Glück und welche ist weniger sinnvoll?

Wer sich unsicher ist, sollte sich zunächst in ETFs versuchen. Die Exchange Traded Funds bilden Fonds, die einen speziellen Index wie DAX abbilden. Die Wertentwicklung verläuft dabei stets ähnlich zum Index. Anders als bei Aktien sind ETfs transparent und für den Anfänger leicht nachvollziehbar. Die Kosten für die Anlage sind zudem gering gehalten. Gleichzeitig lassen sich bei Bedarf die Fonds leicht wieder veräußern. Somit lässt sich eine gewisse Liquidität sicherstellen.

Wer jedoch direkt viel Geld in Aktien investieren möchte, sollte sich gewissenhaft mit der aktuellen Lage befassen. Nach der Einsicht in die Finanznachrichten und Börsenkurse steht zumeist einer Investition nichts mehr im Wege. Empfehlenswert ist es jedoch, ein breitgefächertes Portfolio an unterschiedlichen Aktien zu nutzen. So lässt sich ein hohes Verlustrisiko geschickt minimieren.

Kleiner Tipp: Aktien für Immobilien sind derzeit sehr interessant, da es hier um Werte mit Substanzen geht. Ebenso ist es möglich, mit CFDs und Zertifikaten schnell und gezielt Geld zu verdienen.

Wie realistisch ist es, schnell mit Aktien Geld zu machen?

Wir kennen die Szenen aus bekannten Filmen wie „Die Glücksritter“ oder „Wolf of Wall Street“, in denen binnen kurzer Zeit Millionen gescheffelt oder verloren werden. Doch das ist Hollywood – auf dem normalen Weltmarkt herrschen häufig andere Regeln. Das Day Trading ist oftmals mit großem Risiko behaftet, zu sehr schwanken die Werte. Hier gelten Hebelprodukte oft als das Maß aller Dinge. Die Grenze von Gewinn und Verlust ist vielfältig und kann blitzschnell über Glück oder Pech bestimmen.

Das Problem vieler Investoren ist schlichtweg, dass sie sich zu schnell in die Aktienwelt stürzen. Sie sind nicht mit den Fakten bewandert oder können den „Markt nicht lesen“. Kombiniert mit zerstörerischer Selbstüberschätzung sind bereits Existenzen regelrecht gescheitert.

Wichtig ist, die Entwicklungen des Aktienmarktes genau zu verfolgen und im richtigen Moment zuzuschlagen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, langfristig mit Aktien Geld zu verdienen. Es ist somit zu vermeiden, alles auf eine Karte zu setzen. Besser ist eine gute und gleichmäßige Streuung. Somit lassen sich vorteilhafte Geschäfte erzielen.

Gleichzeitig gilt: „Never catch a falling knife“ – ein starker Kursverfall einer Aktie kann ein hohes Risiko sein. Es ist daher stets der Aktienverlauf zu kontrollieren. Im Idealfall ist die Aktie frühzeitig zu verkaufen, ehe das Unternehmen pleitegeht und die Aktie schlussendlich nichts mehr wert ist.

Nutze sinnvolle Strategien, mit denen sich Geld verdienen lässt

Wer mit Aktien arbeiten möchte, sollte neben der Wachstumsstrategie ebenso die Dividenden und KGV Strategie nutzen. Diese Maßgaben sind essenziell, besteht der Aktienmarkt aus Kursgewinnen sowie Dividendenzahlungen. Allerdings kann nur ein gutes Wachstum verzeichnet werden, wenn ein Unternehmen wächst.

Wachstumsstrategie stets im Auge behalten

Achte daher auf eine ausgeklügelte Strategie. Beobachte einzelne Unternehmen, von denen zu erwarten ist, dass sie über sich hinauswachsen und sich am Markt etablieren. Das können Pharmaindustrien sowie Autohersteller sein. Einige Wachstumsinvestoren schwören darauf, in kleine Unternehmen zu investieren. Diese sind häufiger bereit, mit anderen Partnern zu kooperieren und expandieren, was ebenso Gewinne mit sich bringen kann.

Dividendenstrategie in Betracht ziehen

Bei dieser Strategie bevorzugen Investoren Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Kostet eine Aktie beispielsweise 100 Euro und bringt eine Dividende von drei Euro pro Aktien, kann sich der Investor über drei Prozente Dividendenrendite freuen. Selbstverständlich ist diese Option nur eine Momentaufnahme. Niemand besitzt eine Glaskugel und kann die ständig wechselnden Aktienkurse voraussehen. Auch hier ist also ein gewisses Maß an Strategie nötig, um mit Dividenden mittel- oder langfristig Erfolg einfahren zu können.

KGV Strategie nutzen

Bei der KGV Strategie handelt es sich um die Beobachtung der Aktienentwicklung im Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dabei spielt die Kennziffer der Fundamentalanalyse eine wichtige Rolle. Das KGV ist dabei für die Aktienbewertung entscheidend. Dabei nehmen Experten folgende Berechnung zum Anlass: Kurs einer Aktie dividiert durch den Gewinn einer Aktie.

Bei einem günstigen KGV ist der Aktienwert niedrig. Ein hoher Wert deutet hingegen auf eine teure Aktienbewertung hin. Zahlreiche Anleger suchen sich häufig Aktien mit rentablen KGVs aus, wenn sie längerfristig investieren möchten. Dieses Prinzip folgt der Value Investing Idee. Investoren versuchen viele günstige Unternehmensaktien zu kaufen, um damit solide Gewinne zu erzielen. Allerdings liefert das KGV eher instabile Kennzahlen, auf die sich Investoren alleinig nicht festlegen sollten.

Tipps, wie auch Anfänger kleine Gewinne mit Aktien erzielen können

Neben dem Tipp, mit ETFs einen Einstieg in die Aktienwelt zu erzielen, sind Fonds oder Zertifikate sinnvoll. Bei den Fonds bündeln Investoren Anlagegelder. Zertifikate sind hingegen mit Laufzeiten oder Zinsen gebunden.

Future Trading gilt ebenso als interessant und stellt verbindliche Termingeschäfte dar. Sie dienen dem Kauf sowie Verkauf von bestimmten Basiswerten zu einem festgesteckten Zeitpunkt, der vorab geregelt ist.

Mit CFDs können Anleger von Kursbewegungen profitieren, ohne einen Basiswert in Anspruch zu nehmen. Hierbei kommt ein einfaches Wertpapier zum Einsatz, deren Preisbewegung sich zwischen Kauf und Verkauf berechnen lässt.

Wie man erkennen kann, ist der Aktienmarkt bunt und breitgefächert. Es gibt viele Möglichkeiten, Aktien zu kaufen und damit Geld zu verdienen. Wichtig ist, sich in nichts unbedacht hineinzustürzen. Vielmehr sollten Investoren ein Gefühl für den Aktienmarkt bekommen, bevor große Geldanlagen vorgenommen werden.