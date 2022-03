Die Nullzinspolitik der Zentralbank, die schon seit Jahren die Geldpolitik beherrscht, wirkt sich auf die Vermögensbildung aus. Gerade Haushalte mit geringerem Einkommen sind dabei benachteiligt. Wer Immobilien besitzt, kann sich glücklich schätzen. Es ist zwar nicht so, dass die niedrigen Leitzinsen die Vermögen in Deutschland grundlegend umverteilen. Allerdings haben es Menschen mit geringerem Einkommen jetzt viel schwerer, Vermögen aufzubauen.

Wie Zentralbankpolitik die Asset-Preise beeinflusst

Haushalte mit niedrigem Einkommen besonders stark betroffen

Wer kein so hohes Einkommen hat, spekuliert nicht am Aktienmarkt, sondern setzt eher auf solide, sichere Geldanlagen. Für die finanzielle Vorsorge nutzen sie vor allem Lebensversicherungen und Bankguthaben. Doch genau diese Formen der Geldanlage bringen bei der derzeitigen Geldpolitik mit faktisch null Prozent Zinsen fast keine Rendite mehr. Hält diese Geldpolitik an, betrifft das vor allem die jüngeren Haushalte. Die Vermögensverteilung wird immer ungerechter.

Es gibt auch Gewinner bei dieser Geldpolitik, wie beim Lesen des Artikels Beste Geldanlage 2022 deutlich wird. Zu den Gewinnern gehören vor allem jene Haushalte, die bereits vor der Krise eine Immobilie gekauft und finanziert haben. Sie konnten ihre Kreditkosten und die damit einhergehende finanzielle Belastung durch sinkende Zinsen reduzieren. Gleichzeitig profitieren sie davon, dass die Immobilienpreise steigen.

Verbraucherpreise steigen

Foto: Pixabay.com

Nach jahrelanger sehr niedriger Inflation steigen die Preise mittlerweile deutlich schneller an. Die Inflationsrate lag im August 2021 bei drei Prozent im Euroraum. Das mittelfristige Inflationsziel der EZB (Europäischen Zentralbank) liegt bei zwei Prozent. In Deutschland ist die Inflationsrate sogar noch etwas weiter angestiegen und hat im August mit 3,4 Prozent den höchsten Wert der letzten 13 Jahre erreicht. Im Dezember war sie sogar auf 5,3 Prozent angestiegen, für Februar 2022 beträgt sie 5,1 Prozent.

Dass die Menschen sich über diese Entwicklung Sorgen machen, ist verständlich. Die steigende Inflation hat zunehmend Einfluss auf die Kaufkraft der Menschen. Sie schmälert Löhne und Zinserträge nach Abzug der Inflation. Auf Spareinlagen gibt es inflationsbereinigt sogar negative Realzinsen. Negative Nominalzinsen sind nichts Neues. Doch immer mehr Banken geben diese negativen Zinsen an ihre Kunden weiter.

Robuste Konjunktur

Die andere Seite der Geldmarktpolitik der EZB ist eine einigermaßen robuste Konjunktur. Unternehmen und Staaten kommen leicht an Kredite, weil viel billiges Geld in Umlauf ist. Damit können sie investieren und letztendlich Arbeitsplätze schaffen. Dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf einen so tiefen Stand gesunken ist, geht nicht nur auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zurück. Sie ist auch eine Folge der Stabilisierung durch die Geldmarktpolitik der EZB, was eine wichtige Aufgabe der EZB ist. Das Inflationsziel von zwei Prozent ist in weite Ferne gerückt.

Kredite günstig wie nie

Wer sein Geld in risikoarmen Anlagen investieren muss, hat derzeit mit extrem niedrigen Zinsen zu kämpfen. Die Sparkonten und Lebensversicherungen werfen keine oder kaum Rendite ab. Da gilt es, das Geld anders zu investieren.

Gleichzeitig sind Kredite gerade für Unternehmen und auch für Privatleute sehr günstig. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um größere Investitionen zu tätigen, beispielsweise in ein spritsparendes Auto oder eine Immobilie. Allerdings steigen die Immobilienpreise ebenfalls stark an, weil viele auf der Suche nach guten Erträgen sind.

Steigende Aktienkurse lassen Kleinanleger zögern

Die Negativzinsen der EZB tragen auch dazu bei, dass die Aktienkurse steigen. Deutsche Aktien sind hoch bewertet. Die hohen Aktienpreise können zur Folge haben, dass viele nicht ins Aktiengeschäft einsteigen. Gerade für Kleinsparer, die am meisten unter den niedrigen Zinsen leiden, wäre das eine gute Alternative. Wer nur wenig Erfahrung hat, kann sein Geld auch in Fonds anlegen, die schon in der Vergangenheit langfristig den Anlegern immer Gewinne beschert haben. Am besten geeignet sind langfristige Geldanlagen. Wer in Aktien investiert, sollte darauf achten, dass das Portfolio breit gestreut ist, über verschiedene Branchen, Währungen und am besten weltweit.

Was können Verbraucher zum Inflationsschutz tun?

Verbraucher müssen trotz steigender Inflationsrate ihre Lebenshaltungskosten bezahlen. Sie haben Ausgaben für Lebensmittel, Heizung, Benzin, Kleidung, die ebenfalls konstant hoch sind. Hier können Verbraucher ein wenig gegensteuern, indem sie sich verschiedene Angebote einholen, beispielsweise bei den Strom- und Gasanbietern. Teilweise belaufen sich die Preisunterschiede auf zehn Cent und mehr. Verbraucher können auch beim Tanken Geld sparen. Es gibt verschiedene Apps, mit denen Verbraucher die günstigste Tankstelle in einem bestimmten Umkreis suchen können. Dabei spielt es auch eine Rolle, wann und zu welcher Tageszeit jemand tankt.

Gerade die Preise für Kraftstoffe und Heizöl sind sehr stark gestiegen. Beim Sparen helfen kann auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, sofern das möglich ist, und der Verzicht auf unnötige Fahrten. Eine weitere Option ist ein Auto mit weniger PS. Doch das ist derzeit nicht ganz so einfach, da auch die Preise für Gebrauchtwagen stark gestiegen sind. Energiesparende Neuwagen, insbesondere Elektrofahrzeuge, sind recht teuer. Beim Heizen lohnt es sich, die Kosten näher in Augenschein zu nehmen. Wer es sich leisten kann, sollte in eine energieeffizientere und sparsamere Heizung investieren.