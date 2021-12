Wohin mit dem Geld – Konten werden immer teurer!

Im schlimmsten Fallen erheben die Banken sogar Strafzinsen für das Ersparte. Doch auch die Girokonten sind nun betroffen von steigenden Kosten. Daher sollte man gerade, wenn es darum geht, ein Geschäftskonto zu eröffnen, genau schauen, welche Konditionen, von der jeweiligen Bank geboten werden. Insgesamt steht Deutschland in dem Ruf, ein Land der Sparer zu sein. Schon seit Generationen sparen die Deutschen ihr Geld auf dem guten alten Sparbuch oder nutzen Tages- und Festgeldkonten. Doch immer häufiger stellt sich die Frage, wohin mit Geld, wo die Konten immer teurer werden.

Das Geld vor der Inflation schützen

Trotz steigender Preise und der Nullzinspolitik legen noch immer viele Deutsche ihr Geld auf dem Sparbuch oder dem Tagesgeldkonto an. Doch natürlich stellen sich auch gleichzeitig viele Anleger die Frage, wie sie ihr Erspartes vor der steigenden Inflation schützen können. Zinsen gibt es gerade bei den beliebtesten Anlageformen nicht mehr. In Deutschland erfreut sich zwar das Bargeld immer noch einer äußerst großen Beliebtheit, doch eine Rendite gibt es hier nicht. Wer möchte, dass sich das Geld durch Renditen vermehrt, muss sich sowohl vom Sparbuch als auch vom Horten des Bargeldes verabschieden und sich nach anderen Alternativen umsehen. Zwar gibt es eine Vielzahl alternativer Anlagemöglichkeiten, doch der deutsche Anleger steht diesen Alternativen oftmals noch skeptisch gegenüber. Während Sparbücher und Festgeldkonten als risikolos gelten, hat man aber leider keine Aussicht auf positive Erträge.

Das sind die alternativen Geldanlagen

Eine Alternative bieten hier Fondssparpläne. Dort zahlt der Anleger regelmäßige Beträge und nicht selten werden Fondssparpläne angeboten, die man bereits mit nur 25 Euro im Monat bedienen kann. In einem solchen Investmentfonds sind verschiedene Wertpapiere gebündelt und die Fonds werden von Profis geführt und verwaltet. Ebenso kann man sich als Anleger natürlich auch entscheiden, Aktien einzelner Unternehmen selber zu kaufen. In der Vergangenheit hat sich deutlich gezeigt, dass man mit der Investition in Technologiewerte kaum etwas falsch machen konnte.

ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Vor allem für all jene, die sie nicht trauen, selber in Aktien zu investieren, aber dennoch Teil der Börsenwelt sein wollen, bieten sich die ETFs an. Ein ETF, ein Exchange Traded Fund, bildet einen Börsenindex nach. Dabei kann es sich beispielsweise um den deutschen Aktienindex (DAX) oder andere Indizes wie den US-Leitindex Dow Jones handeln. Gekoppelt ist dabei die Wertentwicklung des ETFs an den entsprechenden Index.

Natürlich handelt es sich nicht um eine risikofreie Anlageform, denn wenn der Index, der hinter dem ETF liegt, sinkt, dann verliert auch der Fonds an Wert. Trotzdem wächst die Beliebtheit der ETFs stetig an. Inzwischen existieren laut Branchenexperten nahezu 7000 Fonds dieser Art. Rückblickend zeigt sich auch deutlich, dass viele dieser Fonds auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren. Ein Blick auf die ETFs, die den Börsenindex DAX abbilden, zeigt, dass diese in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 55 Prozent erbracht haben. Entscheidend war hier allerdings, dass die Anleger während der Talfahrten des DAX in der Pandemie die Nerven behalten und nicht etwas verkauft haben.

Gold ist nach wie vor attraktiv

Gerade der Deutsche ist dafür bekannt, dass er nicht gerade ein risikofreudiger Anleger ist und sich deshalb sehr schwertut, an der Börse zu investieren. Gold war schon immer eine interessante Anlage und hat in jüngerer Zeit noch mal zusätzlich an Attraktivität gewonnen. Hier investiert man in etwas „Handfestes“, was dem Anlageverhalten und den Anlagewünschen gerade in Deutschland besonders nahekommt.

In Krisenzeiten war Gold schon immer eine besonders beliebte Anlage, das hat sich auch in der aktuellen Situation wieder deutlich gezeigt. Der Preis für die Feinunze stieg im August 2020 auf einen historischen Höchststand von 2063 Dollar. Das bedeutet, der Wert hat sich im Gegensatz zum Anfang des Jahres 2020 um ein Drittel erhöht. Allerdings sank der Wert des Goldes im März 2021 wieder auf 1684 Dollar. Aktuell liegt der Wert bei 1775 Dollar.

Da der Wert des Goldes hauptsächlich von dessen Nachfrage abhängig ist, ist Gold sehr schwankungsanfällig und die Problematik bei der Anlage in Gold liegt zudem auch in der unsicheren Aufbewahrung der Münzen oder Goldbarren.

Immobilienfonds immer beliebter

Für wen Edelmetalle als Geldanlage nicht Frage kommen, der könnte sich aber auch für die Investition in Immobilienfonds entscheiden. Hier wird das angesammelte Kapital der Anleger zum Beispiel in Büros, Einkaufszentren, Wohngebäuden oder Logistikzentren angelegt. Die sogenannten offenen Immobilienfonds sind gerade bei Privatanlegern äußerst beliebt. Hier verhält es sich so, dass die Erträge aus diesen Fonds, gemeint sind hier die Mieteinnahmen abzüglich der Kosten, als Gewinn wieder ausgeschüttet werden. Handelt es sich hier um einen gut angelegten Fond, so darf sich der Anleger über eine jährliche Rendite von vier bis fünf Prozent freuen. Damit erzielt der Anleger zumindest etwas mehr als die Inflationsrate.

Bei der Investition in einen offenen Immobilienfonds muss sich der Anleger aber darüber im Klaren sein, dass hier eine Mindesthaltedauer der Anteile von 24 Monaten gilt. Außerdem muss man als Anleger die Rückgabe des Geldes der Fondsgesellschaft ankündigen. Frühestens nach zwölf Monaten erhält man dann das investierte Geld zurück. Wer also gerne kurzfristig und jederzeit auf sein investiertes Geld zugreifen möchte, der sollte von dieser Art der Investition besser Abstand nehmen.

Geld, Rendite und Risiko

Es gibt also durchaus gewinnbringende Alternativen zum geliebten Sparbuch, zum Festgeld oder zum Tagesgeld. Allerdings muss auch klar gesagt werden, dass bei der Investition in renditestarke Anlagen auch immer ein gewisses Risiko eingegangen wird. Wer sich zum Beispiel für den Erwerb einzelner Aktien entscheidet, dem droht unter Umständen ein Totalverlust. Trauriges Beispiel ist hier zum Beispiel Wirecard. Dennoch beweist der Blick ins Ausland, dass dort viele Anleger, die langfristig investierten, mit ihren Anlagen am Kapitalmarkt ein Vermögen aufgebaut haben. Wichtig bei diesen Anlageformen ist tatsächlich immer, dass es hier um langfristige Investitionen geht. So kann das Geld im Laufe der Jahre durch bereits erwirtschaftete Renditen echte Gewinne erzielen.