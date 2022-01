Fit bleiben trotz Homeoffice – 7 hilfreiche Tipps

Auch zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie sind die Themen Lockdown, Homeoffice und verschiedenste Regelungen so präsent wie nie zuvor. Doch wie schafft man es, in dieser Zeit nicht „einzurosten“ und sowohl körperlich als auch mental negative Auswirkungen zu vermeiden? In diesem Ratgeber erfahren Sie die acht besten Tipps und Neujarsvorsätze, um trotz Homeoffice und zahlreichen Einschränkungen fit und motiviert durch den Alltag zu kommen.

1. Ausreichende Bewegung

Wir kennen es alle: das Fitnessstudio, das liebste Restaurant oder das Café an der Ecke musste zwischenzeitlich schließen und wir haben kaum noch Gründe, aus dem Haus zu gehen und uns zu Bewegen. Nicht nur unsere Muskulatur, sondern auch unser Immunsystem leidet darunter.

Wie wäre es mit einer kleinen Challenge? Fordern Sie sich selbst heraus, jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen. Falls Sie keine Smartwatch besitzen, kann Ihr Smartphone sicherlich auch die Schritte zählen. Anfangs merken Sie bestimmt, dass sich diese Aufgabe zu einer Herausforderung entwickelt. Nach einiger Zeit wird sich das Laufen aber zu einer Gewohnheit umwandeln und Ihr Körper und Geist werden es Ihnen danken. Sie steigern nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, fühlen sich fitter und beugen Schmerzen vor, sondern stärken auch Ihr Immunsystem und gönnen sich eine Pause vom stressigen Alltag.

2. Die 40-15-5-Regel

Zu langes Sitzen wird nicht nur unangenehm, sondern sorgt auch für Denkblockaden und schlechter Konzentration. Mit der 40-15-5-Regel sorgen Sie für Abwechslung, Bewegungsrituale und frischen Wind in Ihrem Homeoffice. 40 Minuten Sitzen, 15 Minuten stehen und dann 5 Minuten bewegen.

Wie Sie Ihre Bewegungs-Abschnitte gestalten, ist hierbei ganz Ihnen überlassen: ein kleiner Spaziergang zum Brainstormen, Arm-, Schulter-, Kopfkreisen oder einfach eine gründliche Streckung zur Entspannung – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

3. Regelmäßige Workouts

Jetzt ist die beste Zeit, sich in einem Fitnessstudio anzumelden und Ihre persönlichen Fitnessziele zu erreichen. Die Hygienekonzepte in Fitnessstudios sind umfassend geplant und sehr sicher, Studios und Gruppenkurse sind nicht überfüllt und einige Fitnessketten haben ein umfangreiches Kursangebot für Zuhause entwickelt.

Regelmäßige Workouts helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihre körperlichen Ziele zu erreichen, sondern stärken gleichzeitig Ihr Immunsystem, beugen Schmerzen vor, bauen Stress ab und verbessern Ihr allgemeines Wohlbefinden.

Worauf warten Sie also noch? Es steht Ihnen nichts im Wege, Ihre Fitnessziele zu erreichen und Ihrem Körper und Geist etwas Gutes zu tun.

4. Zeit für sich selbst nehmen

Viel Zeit zu Hause verbringen muss auf keinen Fall etwas schlechtes sein. Nutzen Sie die Zeit, um sich ganz bewusst selbst etwas Gutes zu tun. Probieren Sie, stets auf die positiven Dinge zu blicken und zahlreiche Vorteile aus jeder Situation zu ziehen. Sie wollten schon immer ein bestimmtes Rezept kochen oder backen? Endlich mit diesem einen Hobby anfangen? Die Wand neu streichen oder das Zimmer umstellen?

Worauf warten Sie dann noch? Denn jetzt haben Sie endlich Zeit dafür.

5. Handyzeit reduzieren

Mit Sicherheit sind wir uns alle einig, dass der kleine Computer in unseren Hosentaschen enorm praktisch ist. Leider vergisst man beim Benutzen schnell mal die Zeit und es stellt sich die Frage, ob wir nicht etwas zu viel Zeit an unseren Smartphones verbringen. Ein lohnender Vorsatz kann also sein, die Zeit am Handy zu reduzieren und allgemein bewusster zu nutzen. So schonen Sie Ihre Augen, fördern Ihre Konzentration und können Ihre Zeit für wichtigere Dinge nutzen.

6. Alkoholkonsum reduzieren

Die Feiertage sind vorbei und nun gilt es, gesund ins neue Jahr zu starten. Für viele gehört hierbei die Reduzierung des Alkoholkonsums dazu. Alkohol enthält nicht nur viele Kalorien, sondern ist auch sehr dehydrierend. Ein guter Vorsatz für 2022 könnte also sein, den Konsum stets auf nur ein Glas oder nur das Wochenende (auch dann in Maßen) zu reduzieren.

7.Freundschaften pflegen

Um den Corona-Blues aus dem Weg zu gehen, ist es besonders wichtig, soziale Kontakte zu pflegen. Probieren Sie, genug Zeit mit Freund:innen, Bekannten und der Familie zu verbringen. Ganz gleich, ob Telefon, Skype, Chat, Sprachnachrichten und vieles mehr - auch hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ein Treffen an der frischen Luft (natürlich unter Einhaltung aller Maßnahmen) kann außerdem optimal mit einem kleinen Workout oder mit Joggen verbunden werden.