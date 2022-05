Anti-Aging: Welche Methoden helfen wirklich?

Yoga fürs Gesicht – so effektiv ist die Anti-Aging-Maßnahme

Face Yoga – so nennt sich die Sportart fürs Gesicht, die Falten und Linien reduzieren soll. Tatsächlich sind solche Übungen gar nicht schwer. Jeder sollte es schaffen, sie regelmäßig durchzuführen. Was man dafür braucht, ist ein wenig Ruhe, ein paar Minuten Zeit und am besten noch ein hochwertiges Öl. So hilft Face Yoga nicht nur in Sachen Anti-Aging, sondern trägt auch zur allgemeinen Entspannung bei.

Durch diese Art der Gesichtsgymnastik wird die Durchblutung angeregt. Außerdem entspannt sich die Muskulatur im Gesicht, wodurch die Haut straffer wird. Diese Art von Anti-Aging kann sowohl bei vorangeschrittener Hautalterung, aber auch vorbeugend helfen.

Wann sollte ich mit Anti-Aging beginnen?

Vor allem Frauen stellen sich häufig die Frage, wann denn der richtige Moment ist, um mit Anti-Aging-Maßnahmen zu beginnen. Viele beginnen daher schon mit Mitte 20, ihre Haut regelmäßig mit Anti-Aging-Produkten zu pflegen – in der Angst vor Fältchen und Linien im Gesicht.

Wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich über die Hautalterung Gedanken zu machen, variiert. Während einige das Alter von 25 Jahren empfehlen, sprechen sich andere Ratgeber für Anti-Aging ab 35 Jahren aus.

Sinnvoll ist daher, vorbeugende Maßnahmen etwa ab dem 25. Lebensjahr vorzunehmen. Dazu zählen die bereits angesprochenen Yoga-Übungen für das Gesicht, aber auch die regelmäßige Verwendung von Sonnenschutz empfiehlt sich. Vorzeitige Hautalterung ist nämlich häufig die Folge von einer zu intensiven UV-Strahlung.

Damit die Haut freie Radikale, die durch solche schädlichen Umwelteinflüsse entstehen und die Haut altern lassen, bekämpfen kann, ist auch eine gesunde Ernährung angesagt. So gelten besonders Lebensmittel aus der Mittelmeerküche als effektiv gegen vorzeitige Hautalterung.

Helfen Anti-Aging-Cremes wirklich?

Wer nach Möglichkeiten, Hautalterung vorzubeugen, sucht, stößt früher oder später auf Pflegeprodukte mit Anti-Aging-Effekt. Tatsächlich sind Cremes, Seren und andere Hautpflegeprodukte wirksam – sofern man sie richtig verwendet.

Anti-Aging-Produkte helfen deshalb, weil die hauteigene Schutzschicht mit der Zeit immer schwächer wird. Das liegt an der verlangsamten Zellerneuerung. Genau dort setzen solche Produkte an: Sie bauen die Barrierefunktion der Haut wieder auf und sorgen somit dafür, dass sich die hauteigenen Stoffe Elastin und Kollagen nicht zu schnell abbauen. Genau diese sind es nämlich, die für die Spannkraft der Haut zuständig sind.

Allerdings geht es bei Anti-Aging nicht nur um eine straffe Haut ohne Falten. Auch Pigmentflecken sind etwas, unter dem viele Menschen im voranschreitenden Alter leiden. Diese Hyperpigmentierungen, die weitläufig als Altersflecken bekannt sind, entstehen durch den Stoff Melanin. Dieser ist in jeder Haut enthalten und kann jedoch im Alter durch die schwächere Durchblutung und den verminderten Stoffaustausch nicht mehr richtig abgebaut werden.

Um Pigmentflecken zu reduzieren oder ihre Entstehung zu verhindern, ist eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege notwendig. Zusammen mit Antioxidantien und Wirkstoffen, die die Produktion von Kollagen anregen, können auch diese Zeichen der Hautalterung in den Hintergrund gerückt werden.

Anti-Aging: Hautpflege richtig gemacht

Anti-Aging beginnt nicht erst im Alter, sondern schon davor. Dabei ist es nicht zielführend, nur auf Anti-Aging-Produkte zu setzen. Schon die Reinigung der Haut ist maßgeblich daran beteiligt, wie schnell und in welcher Form die Haut altert.

Damit die Haut nicht schnell austrocknet und ihre Schutzschicht intakt bleibt, ist eine milde Reinigung angesagt. Dadurch wird die Haut nicht angegriffen. Im Gegenteil – sie kann eine reichhaltige Pflege im Anschluss viel besser aufnehmen.

Um den pH-Wert der Haut im Gleichgewicht zu halten, sind sanfte Toner empfehlenswert. Sie bereiten die Haut auf weitere Pflege oder Make-up vor. Auch dadurch ist sie besser in der Lage, Wirkstoffe aufzunehmen.

Beliebt sind vor allem Hautöle. Diese sind vor allem für trockene Haut geeignet und versorgen sie mit wichtigen Nährstoffen. Empfehlenswert sind Argan-, Mandel- oder Wiesenschaumkrautöl.

Während diese Tipps zur Hautpflege im Alter unverzichtbar sind, können bereits junge Menschen eine gesunde Hautpflegeroutine einführen. Auf diese Weise kann man die Entstehung von Pigmentflecken und Falten eindämmen.

Fazit

Anti-Aging beginnt nicht erst im Alter. Bereits davor kann man einiges dafür tun, um die Haut frisch und jugendlich zu erhalten. Die Mischung aus einer geeigneten Hautpflege, Gesichtsübungen und der richtigen Ernährung lassen die Haut lange Zeit gut aussehen.