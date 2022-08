Bauchfett verlieren: So schmilzt es am schnellsten!

Bauchfett ist bei Männern und Frauen ein gleichermaßen unbeliebtes Thema. Schließlich sorgt es im sommerlichen Outfit nicht gerade für einen schönen Anblick. Die schlechte Nachricht: Am Bauch abnehmen ohne Diät und ohne Sport ist so gut wie unmöglich. Die gute Nachricht: Auch wenn der Sommer schon in vollen Zügen ist, gibt es Möglichkeiten, wie man schnell Bauchfett verlieren kann. Erfahren Sie in diesem Artikel, warum die Fettpolster am Bauch so hartnäckig sind, warum sie eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können und wie man sie gezielt loswerden kann!

Warum sammelt sich Fett besonders am Bauch an?

An der Figur gibt es eigentlich gar nicht viel zu beanstanden, wenn da nicht der lästige Bauchspeck wäre? Sowohl Männer als auch Frauen sind vom hartnäckigen Bauchfett betroffen, das sich immer weiter ausbreitet. Die Ursachen dahinter sind jedoch sehr unterschiedlich.

Wo sich das Fett am Körper ansetzt, wird von der Genetik bestimmt. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Fettverteilung: Während die einen eher an den Armen und Beinen sichtbare Fettreserven ansetzen, betrifft es bei anderen eher die Hüfte, den Po oder eben den Bauch. Grundsätzlich setzen Männer eher Bauchfett an „Apfel-Typ“, während Frauen eher dem „Birnen-Typ“ zugehörig sind und an den Oberschenkeln und Hüften zulegen.

Die Hauptursache für Bauchfett ist aber nicht die genetische Veranlagung, sondern eine kalorienreiche, ungesunde Ernährung in Kombination mit einem Mangel an Bewegung. Das zeigt sich dann nicht nur am Bauch, sondern einem allgemeinen Übergewicht.

Auch das Alter spielt eine Rolle - Bauchspeck ist bei älteren Männern und Frauen besonders häufig. Der Stoffwechsel wird langsamer, wodurch der Grundumsatz sinkt. Die Muskelmasse nimmt ab, während der Fettanteil zunimmt. Isst man wie bisher und wird die überschüssige Energie nicht durch mehr Bewegung oder Sport verbrannt, führt das zwangsläufig zur Gewichtszunahme. Das zeigt sich besonders in Form von Bauchfett, da der Körper die Fähigkeit verliert, mithilfe der Verbrennung von Bauchfett Energie zu gewinnen.

Mit zunehmendem Alter werden vor allem Frauen in den Wechseljahren feststellen, dass sich die Fettverteilung verändert. Die Hormone können sich auf die Entstehung von Bauchfett auswirken, indem sie das Verhältnis von Fett- und Muskelmasse beeinflussen. Während der Östrogenspiegel in jungen Jahren dafür sorgt, dass sich die Fettreserven verstärkt in den Schenkeln und dem Po einlagern, führt der Mangel hingegen zur Ansammlung in der Körpermitte und damit zur männlichen „Apfel-Form“. Durch den relativ gestiegenen Anteil an männlichen Geschlechtshormonen wird die Bildung von Bauchfett begünstigt.

Nicht zuletzt ist auch Stress eine häufige Ursache für Bauchfett. Anhaltender Stress ist für den Körper und die Psyche eine große Belastung. Das kann nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sorgen, sondern auch für Übergewicht und insbesondere Bauchfett. Durch Stress greifen viele zum Essen, um sich zu entspannen und den Stress abzubauen. Das sogenannte „Frustessen“, bei dem häufig zu hochkalorischen und ungesunden Lebensmitteln gegriffen würdet, fördert eine Gewichtszunahme und Bauchfett. Andererseits wird unter Anspannung das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Cortisol hemmt die Fettverbrennung und begünstigt stattdessen die Fettspeicherung - vor allem im Bauchraum. Es entsteht der sogenannte Stressbauch, von dem auch schlanke Menschen betroffen sein können.

Warum ist Bauchfett so gefährlich?

Bauchfett ist nicht nur ein optisches Problem, sondern auch ein Gesundheitsrisiko. Daher ist es grundsätzlich ratsam, überschüssiges Bauchfett zu verlieren.

Das subkutane Fett bildet sich zwischen der Haut und den Bauchmuskeln. Man bezeichnet es auch als Unterhautfettgewebe. Diese Form von Bauchfett ist äußerlich gut sichtbar und auch spürbar, wenn man es am äußeren Bauch zwickt. In Maßen birgt dieses Unterhautfett keine Risiken für die Gesundheit, sondern schützt insbesondere vor extremen Temperaturen. Zu viel Bauchfett bedeutet aber auch ein höheres Körpergewicht, das eine Belastung für den Bewegungsapparat (z.B. die Gelenke) darstellt. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden dadurch begünstigt.

Gefährlich ist insbesondere das Fettgewebe im freien Bauchraum, das man auch als Viszeralfett bezeichnet. Das Viszeralfett umschließt die inneren Bauchorgane wie das Verdauungssystem und diente ursprünglich zur schnellen Energiebereitstellung in Notsituationen - die es so heute nicht mehr gibt.

Mit ihm geht ein erhöhtes Risiko einher, an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Auch das Risiko eines Schlaganfalls, einer Fettleber oder eines Herzinfarkts ist deutlich erhöht.

Problematisch ist, dass es sich bei dieser Art von Bauchfett um aktives Gewebe handelt. Es wirkt sich auf den Stoffwechsel aus, indem es Botenstoffe produziert. Diese über 200 Botenstoffe können den Körper in unterschiedlichem Ausmaß nachteilig beeinflussen. Je mehr Viszeralfett vorhanden ist, desto mehr Hormone gelangen in den Blutkreislauf und das Gehirn. Dabei ist das Viszeralfett gut versteckt und kann auch nach außen hin unsichtbar sein, weswegen auch dünne Menschen davon betroffen sein können, ohne es zu merken. Hauptursache ist hier eine ungesunde Lebensweise. Doch auch Stress begünstigt viszerales Fett. Bestimmt wird es, indem man den Bauchumfang misst: Bei Frauen ist ein Bauchumfang von über 80 Zentimetern problematisch, bei Männern ist es ein Bauchumfang von über 94 Zentimetern.

Kann man gezielt am Bauch abnehmen?

Egal, an welcher Stelle vom Körper sich das überschüssige Fett befindet - es gezielt loswerden ist nicht möglich, auch wenn oft anderes behauptet wird. Grundsätzlich sind die Fettpolster ein Zeichen dafür, dass der gesamte Anteil an Körperfett zu hoch ist. Wo sich das zeigt, ist wie bereits erwähnt bei jedem Mensch unterschiedlich.

Dem ein oder anderen wird bereits aufgefallen sein, dass sich das Bauchfett meist besonders hartnäckig hält. Während man beim Abnehmen eher an den Armen, Beinen und dem Gesicht schlanker wird, will das Fett am Bauch einfach nicht verschwinden. Eine Faustregel besagt, dass der Körper zuerst Kalorien abbaut, wo er sie zuletzt gespeichert hat. Und am Bauch lagert er die Fettdepots mit als erstes ein, weswegen es oft schwerer ist, sie wieder zu verlieren.

Wer sein Bauchfett verlieren will, kann das nur über eine langfristig gesunde, kalorienreduzierte Ernährung in Kombination ausreichend Bewegung.

Bauchfett verlieren: Mit diesen 5 Tipps klappt’s am schnellsten!

Um Bauchfett zu verlieren oder Bauchmuskeln aufzubauen, braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen. Prinzipiell sollte man die 80:20-Regel verfolgen: Für die Gewichtsabnahme ist zu 80 % die Ernährung verantwortlich, die restlichen 20 % erreicht man durch Sport. Selbst wenn man jeden Tag sportlich aktiv ist, an seinen Essgewohnheiten aber nichts ändert, wird sich der Bauchumfang nicht reduzieren. Nur die Kombination wird die Fettverbrennung angekurbelt, die das Fett schnell verschwinden lässt. Mit den nachfolgenden Tipps wird man das Bauchfett schnell los!

1. Gesünder und nicht weniger essen!

Wie das englische Sprichwort so schön sagt: „Abs are made in the kitchen.“ Übersetzt heißt das soviel wie „Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht.“ Das verdeutlicht nochmal, wie wichtig die Ernährung im Kampf gegen das Bauchfett ist.

Beim Abnehmen machen viele den Fehler, dass sie durch Hungern versuchen, das Übergewicht loszuwerden. Das wirkt sich aber kontraproduktiv aus: Wer konstant zu wenig isst, fördert nicht nur Heißhunger, sondern sorgt dafür dass der Körper in den Energiesparzustand herunterfährt. Der Stoffwechsel wird ausgebremst und es wird für die vermeintlich folgende Notsituation noch schneller Fett am Bauch eingelagert.

Tatsächlich ist es am einfachsten Bauchfett zu verlieren, indem man in erster Linie die Zufuhr an Kohlenhydraten reduziert. Heutzutage essen wir oft zu viele (einfache) Kohlenhydrate, die die Fettverbrennung hemmen und auf Dauer dick machen. In Fettzellen befinden sich zwei Arten von Rezeptoren: Alpha- und Betarezeptoren. Während die Alpharezeptoren schlecht sind und die Fettspeicherung fördern, begünstigen die Betarezeptoren die Fettverbrennung. Regionen mit viel Körperfett, wie zum Beispiel der Bauch, sind reich an Alpharezeptoren. Ziel ist es, das Verhältnis aus Alpha- und Betarezeptoren zu verschieben. Hierfür sollte man den Insulinausstoß möglichst gering halten, was am besten über Low-Carb funktioniert. Die Kohlenhydrate werden reduziert und die Proteine hochgeschraubt. Vereinzelt werden komplexe Kohlenhydrate aus Kartoffeln oder Vollkornprodukten in die Ernährung integriert. Auf Weißmehl, Zucker, Softdrinks und Süßigkeiten sollte man dem Bauchfett zuliebe verzichten. Im Internet findet man zahlreiche Rezepte und Inspirationen.

Mit folgenden Tipps kann man über die Ernährung das Bauchfett verlieren:

Kaloriendefizit nicht übertreiben: Wer abnehmen und Bauchfett verlieren will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Diese Regel trifft immer zu. Wie bereits erwähnt fährt ein zu starkes Defizit aber den Stoffwechsel herunter und begünstigt Heißhunger. Für die effektive Fettverbrennung ist ein leichtes Kaloriendefizit von etwa 300 bis 500 Kalorien ideal.

Eiweißreich essen: Um das hartnäckige Bauchfett zu verlieren, ist eine eiweißreiche Ernährung besonders effektiv. Einerseits produziert der Körper dann mehr Sättigungshormone, wodurch der Appetit gezügelt und eine länger anhaltende Sättigung erreicht wird. Andererseits wird der Fettstoffwechsel angeregt und der Abbau von Muskelmasse verhindert.

Weniger, aber die richtigen Kohlenhydrate essen: Erst wenn die Zucker- bzw. Kohlenhydratspeicher geleert sind, zieht der Körper sich die Energie aus den Fettdepots. Wer Bauchfett verlieren will, sollte auf eine kohlenhydratarme Ernährung setzen. Komplett auf Kohlenhydrate verzichten sollte man aber nicht. Vollkornprodukte, Kartoffeln und anderes Gemüse sowie Obst sind empfehlenswert. Sie können regulierend auf den Stoffwechsel wirken und das Bauchfett schmelzen lassen.

Transfette vermeiden: Transfette sind industriell bzw. künstlich gehärtete Fette, die man in Fast Food oder Fertigprodukten findet. Insbesondere Backwaren und Frittierfett sind reich an Transfetten, ähnlich wie industriell hergestellte Margarine. Wer sein Bauchfett verlieren oder die Entstehung vorbeugen möchte, sollte solche Fette möglichst vermeiden. Befindet sich auf einem Produkt der Hinweis „enthält gehärtete Fette“, sollte man es lieber nicht kaufen.

Auf Alkohol verzichten: Alkohol fördert die Speckrollen am Bauch erheblich - nicht umsonst spricht man vor allem bei Männern auch vom sogenannten „Bierbauch“. Der regelmäßige Alkoholkonsum bremst einerseits den Fettstoffwechsel aus. Andererseits beinhalten viele alkoholische Mischgetränke (z.B. Cocktails) sehr viel Zucker. Das schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Bikinifigur.

Omega-3-Fettsäuren integrieren: Omega-3-Fettsäuren zählen zu den gesunden, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Sie können sich positiv auf das Muskel- und Fettverhältnis auswirken und den Stoffwechsel anregen. Außerdem können sie die Silhouette positiv beeinflussen und den Taillenumfang reduzieren.

2. Mit Sport Bauchfett verlieren

Für einen flachen Bauch ist eine angepasste und gesunde Ernährung unverzichtbar. Doch auch das Training ist Teil der 80:20-Regel. Um schnell Bauchfett zu verlieren, hilft die körperliche Aktivität und insbesondere der Muskelaufbau. Zwar verliert man auch mit dem Training die Pfunde und das Bauchfett nicht über Nacht, aber erheblich schneller als allein über die angepasste Ernährung. Am besten sollte man mindestens 3-mal wöchentlich trainieren. Ein fester Ruhetag fördert die Regeneration und den Muskelaufbau.

Um den Bauchspeck möglichst langfristig zu verlieren, ist die Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining am effektivsten. Ausdauersport verbrennt viele Kalorien und kurbelt die Fettverbrennung an - besonders gut geeignet ist hier auch das besonders intensive HIIT-Training, bei dem man sich in kurzen, intensiven Intervallen auspowert. Besonders der Nachbrenneffekt geht dem Bauchfett an den Kragen. Der Körper greift insgesamt schneller auf seine Fettreserven zurück und das Bauchfett schmilzt. Der Muskelaufbau durch Krafttraining sorgt dauerhaft für eine schöne Silhouette mit einem flachen Bauch. Auch im Ruhezustand verbrauchen Muskeln mehr Energie als Fettzellen.

Auf der Suche nach geeigneten Kraftübungen muss man als Anfänger nicht mal ins Fitnessstudio. Es gibt zahlreiche Übungen, mit denen man den Körper auch zu Hause trainieren kann. Der Fokus sollte auch hier auf einem Ganzkörpertraining liegen - die Bauchmuskeln kommen dann von ganz allein. Beliebte Übungen für die Bauchmuskeln sind Planks, Sit-Ups und das Klappmesser.

3. Bauchfett verlieren im Schlaf

Nicht nur die Themen Ernährung und Sport sind von Bedeutung, wenn man sein Bauchfett verlieren möchte. Vor allem auch der Schlafmangel steht dem flachen Bauch im Weg. Der Grund: Im Schlaf wird das Stresshormon Cortisol abgebaut, das bekanntermaßen Bauchfett fördert und Heißhunger auslöst. Schläft man nicht genug, wird der Cortisol-Abbau entsprechend gehemmt. Besonders in der Körpermitte macht sich das bemerkbar. Wer genug (7 bis 9 Stunden täglich) schläft, verhindert die unliebsamen Fettpolster am Bauch.

4. Bauchfett verlieren mit Hausmitteln

Im Alltag finden sich einige Tipps und Tricks, wie man dem Bauchfett mithilfe von Hausmitteln bekämpfen kann. Sie ersetzen zwar keine gesunde Ernährung und auch den Sport nicht, können aber dazu beitragen, die Fettverbrennung anzuregen und an Gewicht zu verlieren.

Zitronenwasser: Ein großes, lauwarmes Glas Zitronenwasser versorgt den Körper nicht nur mit der dringend benötigten Flüssigkeit und Vitamin C, sondern kann auch das Fettgewebe schmelzen lassen. Der Stoffwechsel wird angeregt und die Verdauung angekurbelt. Ein netter Nebeneffekt: Es macht genauso wach wie Kaffee!

Kurkuma-Wasser: Kurkuma ist ein natürlicher Fatburner und wird in der Ayurveda seither gegen entzündliche Prozesse im Körper eingesetzt. Wer keine Lust auf Zitrone (oder empfindliche Zähne hat), kann morgens auch ein warmes Kurkuma-Wasser trinken. Das regt den Stoffwechsel und die Verdauung an und lässt das Hüftgold mit der Zeit verschwinden.

Meditieren / Yoga: Nicht nur Schlafmangel, sondern auch Stress begünstigt Bauchfett. Alle Arten von Entspannungsübungen wie z.B. Yoga, autogenes Training oder Meditationen helfen dabei, Stress abzubauen. Auch ein entspannendes Hobby kann dabei helfen, den Alltagsstress auszugleichen.



5. Auf Snacks verzichten

Snacks und Zwischenmahlzeiten hemmen die Fettverbrennung. Zwar sind nicht alle Snacks ungesund, doch oft greift man aus Gewohnheit zu Schokoriegeln oder Chips. Wer seinen Bauchumfang reduzieren möchte, sollte regelmäßig Essen und auf genügend Pausen achten. So kann sich auch der Blutzuckerspiegel regulieren.

Am einfachsten ist es, abends mindestens 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen und morgens nicht direkt nach dem Aufstehen mit dem Frühstück zu beginnen. Dieses Intervallfasten kann unterstützend wirken, Bauchfett zu verlieren und mehr Energie zu haben.

Fazit: Bauchfett verlieren - so klappt’s!

In den meisten Fällen sind Speckpolster ein Zeichen dafür, dass das Gewicht und der Körperfettanteil zu hoch sind. Das gilt auch für Bauchfett. Insbesondere eine ungesunde Ernährung in Kombination mit zu wenig Bewegung sind hier verantwortlich - doch auch Faktoren wie die Genetik, das Alter, die Hormone oder Stress können Bauchfett begünstigen. Wer sein Bauchfett verlieren möchte, braucht viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Nur mithilfe einer angepassten Ernährung (am besten kohlenhydratarm und proteinreich) und einer Kombination aus Ausdauer- und Kraftsport kann man Bauchfett schnell loswerden. Wichtig ist auch, auf genügend Schlaf und Ausgleich im Alltag zu sorgen. Hausmittel wie Kurkuma- oder Zitronenwasser können die Fettverbrennung zusätzlich fördern, Wundermittel sind sie aber nicht.