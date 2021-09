Beautydrinks: Das müssen Sie zu den Anti-Aging-Mitteln wissen

Anti-Aging-Beautydrinks versprechen so einiges: Doch was steckt wirklich in ihnen und worauf müssen Sie achten? Hier gibt es die Antworten!

Auf den Inhalt kommt es an

Feine Fältchen an den Augenpartien, ein schlafferes Hautbild und Co.: Vor der Hautalterung bleibt niemand verschont. Tatsächlich beginnt sie bereits ab dem 25. Lebensjahr. Das Bindegewebe verliert zunehmend an Spannkraft, die Feuchtigkeit und Elastizität reduzieren sich, da die Produktion der dafür wichtigen Bestandteile in der Haut stetig abnimmt. Hier setzen Anti-Aging-Produkte an: Sie versuchen der Haut genau diese Stoffe zu zufügen, die sie glatter und praller wirken lassen sollen. Schon seit einer ganzen Weile tauchen zunehmend Beautydrinks neben den Anti-Aging-Cremes in den Regalen auf. Doch es gibt erhebliche Unterschiede bei den Drinks – denn die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe ist entscheidend.

Kollagen

Besonders Kollagen-Trinkampullen haben sich in letzter Zeit einen Namen gemacht und besitzen einen bewährten Anti-Aging-Effekt. Kollagene sind Struktureiweiße, die eine Art Gerüst in tieferliegenden Hautschichten bilden und so für die Spannkraft der Haut sorgen. Beautydrinks, die Kollagen enthalten, sorgen somit von innen heraus für einen Anti-Aging-Effekt. Denn im Vergleich zu Cremes gelangt das Kollagen so auch in die tieferen Hautschichten, in denen es wirklich benötigt wird.

Hyaluronsäure

Hyaluronsäure zählt zu den Mehrfachzuckern, ist ein natürlicher Bestandteil der Gelenkflüssigkeit aber auch des Bindegewebes und hat einige positive Eigenschaften. Hyaluron kann eine beachtliche Menge Wasser speichern. Kombinieren Beautydrinks nun Hyaluronsäure und Kollagen, ist eine Anti-Aging-Wirkung möglich, der sich sehen lassen kann: Sie sorgen für ein elastischeres Stützgerüst der Haut.

Ceramide und Mikronährstoffe

Befinden sich außerdem noch Ceramide und diverse Mikronährstoffe wie Biotin, Vitamin C oder Vitamin E im Beautydrink, erhalten Sie eine gute Kombination an Wirkstoffen, die einen Anti-Aging-Effekt erzielen können. Achten Sie vor allem auf Ceramide: Die Fette sind Bestandteil der Hornschicht – der obersten Hautschicht – und unterstützen die natürliche Schutzbarriere vor äußeren Einflüssen (wie beispielsweise Feinstaub oder Kälte). Darüber hinaus verhindern Ceramide einen Verlust der Feuchtigkeit der Haut, die entscheidend für ein schönes Hautbild ist.

Welche Vorteile bringen die Anti-Aging-Beautydrinks noch mit sich?

Da die Beautydrinks meist täglich getrunken werden – und nicht wie Cremes der äußerlichen Anwendung dienen – wird die Haut von innen heraus mit den benötigten Inhaltsstoffen versorgt. Empfehlenswert ist an dieser Stelle, dass Sie auf die oben beschriebenen Bestandteile achten und auf hochwertige Produkte zurückgreifen. Ein weiterer Pluspunkt der Beautydrinks: Die Trinkampullen können ganz einfach und bequem in die tägliche Pflegeroutine integriert werden, passen in jede Tasche und sind somit auch für unterwegs geeignet.

Fakt ist, dass der Hautalterungsprozess nicht aufgehalten werden kann. Aber mithilfe der Beautydrinks können Sie ihn verzögern und einen jugendlichen, strahlenden Teint bewahren.