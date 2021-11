CBD – was wir wissen und was wir nicht wissen

Wir begegnen Cannabidiol (CBD) in der Apotheke, der Drogerie, im Online-Handel und auch und vor allem in den Medien. Hier wird CBD als Mittel der Wahl zur Beruhigung, gegen Ängste, Stress oder Schmerzen angepriesen. CBD kann in den Smoothie geträufelt oder pur eingenommen werden. Es soll als Badezusatz seine Wirkung entfalten oder als Kaugummi. Doch was hat es mit diesen Versprechungen auf sich? Vermag CBD wirklich das, was wir von ihm hören? Was sagt die Wissenschaft? Kurz: Was wissen wir eigentlich über CBD und was wissen wir nicht?

So unterscheidet sich Cannabidiol von Cannabis und Hanf

CBD ist die Kurzform von Cannabidiol. Es ist der zweithäufigste Wirkstoff in Cannabis und ein wesentlicher Bestandteil von medizinischem Marihuana. Dabei hat CBD im Gegensatz zum ebenfalls im Cannabis enthaltenen THC keine berauschende Wirkung. In einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt es: "Beim Menschen zeigt CBD keine Auswirkungen, die auf ein Missbrauchs- oder Abhängigkeitspotenzial hinweisen. […] Bislang gibt es keine Hinweise auf gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von reinem CBD."

Darüber hinaus ist in reinem CBD, dass aus Nutzhanfpflanzen extrahiert wird und wie es rezeptfrei in Apotheken und im Online-Handel erworben werden kann, nur ein minimaler Prozentsatz an THC enthalten. Es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass beispielsweise CBD-Tropfen und auch andere CBD-Produkte nicht mehr als 0,2 % THC enthalten dürfen, um frei verkäuflich zu sein. Denn in dieser Form hat das CBD keine psychoaktive Wirkung.

Ist Cannabidiol legal?

CBD ist leicht und rezeptfrei erhältlich. Und der gesetzliche Status ist auch in Deutschland mittlerweile geklärt. Zudem legte der Europäische Gerichtshof in einem Urteil vom November 2020 fest, dass CBD nicht als Betäubungsmittel eingestuft wird.

Das sagt die Wissenschaft zur Wirkung von CBD

CBD wird als Heilmittel bei einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen angepriesen. Doch nicht für alle Probleme ist die Wirkung des CBD einschlägig bewiesen. Häufig fehlen noch aussagekräftige Studien und die Aussagen zur Wirkung des CBD entspringen subjektiven Wahrnehmungen.

Die stärksten wissenschaftlichen Beweise gibt es für die Wirksamkeit des CBD bei der Behandlung einiger der Epilepsiesyndrome im Kindesalter, wie dem Dravet-Syndrom und dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS). Die Betroffenen sprechen hier in der Regel nicht auf Medikamente gegen Anfälle an. Zahlreichen Studien zufolge konnte CBD die Zahl der Anfälle jedoch verringern und in einigen Fällen die Anfälle sogar ganz eindämmen. So ist Epidiolex, das CBD enthält, das erste aus Cannabis gewonnene Arzneimittel, das von der FDA – der US-Behörde zur Überwachung von Lebensmitteln und Arzneimitteln – für diese Erkrankungen zugelassen wurde. Auch in Deutschland ist das Medikament seit 2019 zugelassen.

Darüber hinaus ist Deutschland das Medikament Sativex offiziell erhältlich. Sativex enthält Cannabis und damit auch CBD und wird im Rahmen von Therapien bei Multipler Sklerose eingesetzt. Andernorts wird dieses Mittel auch als Wirkstoff im Kampf gegen Drogensucht eingesetzt.

Tierstudien, Selbstberichte und Untersuchungen am Menschen deuten darauf hin, dass CBD auch bei folgenden Problemen helfen kann:

Angstzustände : Studien und klinische Versuche sowie zahlreiche Erfahrungsberichte weisen darauf hin, dass CBD Angstzustände verringern kann.

: Studien und klinische Versuche sowie zahlreiche Erfahrungsberichte weisen darauf hin, dass CBD Angstzustände verringern kann. Schlaflosigkeit : Studien deuten darauf hin, dass CBD sowohl beim Einschlafen als auch beim Durchschlafen helfen kann.

: Studien deuten darauf hin, dass CBD sowohl beim Einschlafen als auch beim Durchschlafen helfen kann. Chronische Schmerzen : Weitere Studien am Menschen sind erforderlich, um die Behauptung zu untermauern, dass CBD bei der Schmerzbekämpfung hilft. Eine Tierstudie aus dem European Journal of Pain deutet darauf hin, dass CBD Schmerzen und Entzündungen bei Arthritis lindern kann, wenn es auf die Haut aufgetragen wird. Andere Forschungsarbeiten zeigen, wie CBD entzündliche und neuropathische Schmerzen, die schwer zu behandeln sind, hemmen kann.

: Weitere Studien am Menschen sind erforderlich, um die Behauptung zu untermauern, dass CBD bei der Schmerzbekämpfung hilft. Eine Tierstudie aus dem European Journal of Pain deutet darauf hin, dass CBD Schmerzen und Entzündungen bei Arthritis lindern kann, wenn es auf die Haut aufgetragen wird. Andere Forschungsarbeiten zeigen, wie CBD entzündliche und neuropathische Schmerzen, die schwer zu behandeln sind, hemmen kann. Sucht: Einigen Forschungsergebnissen zufolge, kann CBD unter bestimmten Bedingungen das Verlangen nach Tabak und sogar das Verlangen nach Heroin verringern. Tierversuche zum Thema Sucht deuten darauf hin, dass es auch das Verlangen nach Alkohol, Cannabis, Opiaten und Stimulanzien lindern kann.

Besonders als Öl wird CBD gerne angewendet. Doch ist es auch in anderen Formen erhältlich. Foto: Pixabay.com

Hat CBD Nebenwirkungen?

Mittel, die eine positive Wirkung haben, können neben den erwünschten Effekten auch unerwünschte Wirkungen aufzeigen. Trifft dies auch auf CBD zu, von dem gerne gesagt wird, dass es ein besonders sanftes Wirkmittel ist? Tatsächlich kann CBD auch Nebenwirkungen mit sich bringen. Zu den Nebenwirkungen von CBD gehören Übelkeit, Müdigkeit und Reizbarkeit. CBD kann einen Anstieg von blutverdünnenden und anderen Medikamenten im Blut bewirken, da es mit den Leberenzymen konkurriert, die diese Medikamente abbauen.

Menschen, die hohe Dosen von CBD einnehmen, können bei leberbezogenen Bluttests Anomalien aufweisen. Viele nicht verschreibungspflichtige Medikamente, wie z. B. Paracetamol, haben die gleiche Wirkung. Dieser Effekt sollte nicht unterschätzt werden. Wer regelmäßig CBD einnimmt ist gut beraten, seinen Arzt zu informieren.

Ein weiteres Problem bei der Einnahme von CBD ist, dass bei den unterschiedlichen Krankheitsbildern noch nicht die wirksamste therapeutische Dosis von CBD bekannt ist. Hier heißt es also, selbst auszuprobieren. Dabei sollte mit Bedacht und im Zweifelsfall in Absprache mit einem Arzt vorgegangen werden.

Wie kann CBD eingenommen werden?

CBD gibt es in vielen Formen. Besonders beliebt ist CBD-Öl. Es kann direkt in den Mund geträufelt werden. Doch auch in Kapselform oder als Bestandteil von Pflege- und Kosmetikprodukten wie Badekugeln ist CBD sehr gefragt und einfach in der Anwendung.