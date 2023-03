Citurin Haartinktur Test: Gibt es ein Stiftung Warentest Urteil?

Graue Haare - ein unvermeidliches Zeichen des Alterns, das oft mit Weisheit und Erfahrung assoziiert wird. Doch was ist, wenn man sich nicht bereit fühlt, sein jugendliches Aussehen aufzugeben und die grauen Strähnen zu akzeptieren? Und was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Ergrauen zu verlangsamen und dem Haar zu neuer Farbe zu verhelfen?

stockking on Freepik

Foto: stockking on Freepik

Die Lösung dafür soll eine Haartinktur mit Mandarinen-Extrakt mit dem Namen Citurin sein. Citurin ist ein neuartiges Mittel, das auf einem natürlichen Wirkstoff basiert und dafür bekannt ist, dem Ergrauen vorzubeugen und das Haar zu revitalisieren. Erfahren Sie im folgenden Test mehr über die Tinktur und wie sie in offiziellen Testurteilen abschneidet.

Citurin Test: Gibt es ein Stiftung Warentest Urteil?

Die Stiftung Warentest ist eine unabhängige Verbraucherorganisation in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt hat, Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Orientierung beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen zu bieten. Die Stiftung Warentest führt regelmäßig umfangreiche Tests und Bewertungen durch, um die Qualität, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu prüfen und zu vergleichen. Die Ergebnisse der Tests und Bewertungen werden in Form von Testsiegern, Empfehlungen und Warnungen veröffentlicht, um Verbraucherinnen und Verbrauchern eine fundierte Entscheidungshilfe beim Kauf zu geben.

Auch im Bereich Haarpflege und Haarfarbe hat die Stiftung Warentest bereits Untersuchungen durchgeführt. Man findet z.B. Testurteile zu Pflanzenhaarfarbe und Haartönungen, zu Medikamenten gegen Haarausfall und auch zu Shampoos. Einen Test zu Mitteln gegen graue Haare gibt es aber noch nicht. Da die Citurin Haartinktur noch nicht allzu lange im Handel erhältlich ist, gibt es auch hierzu noch kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest.

Wie bewerten Anwender die Citurin Haarkur?

Testurteile der Stiftung Warentest gibt es nur für vergleichsweise wenige Produkte im Bereich Kosmetik und Haarpflege, aber das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind. Darum Viel wichtiger als offizielle Testurteile sind deshalb für die meisten Menschen Erfahrungsberichte und Bewertungen.

Citurin war nach Verkaufsstart schnell ausverkauft und auch auf die ersten Erfahrungen und Testberichte musste man nicht lange warten. Diese findet man im Online-Shop, wo der Hersteller eine Zufriedenheitsquote von über 86 Prozent angibt. Unter den Anwendern sind vorwiegend Frauen. Sie berichten von unterschiedlichen Ergebnissen.

Einerseits scheint die Haarkur dabei zu helfen, das Haar teilweise zu repigmentieren. Andererseits haben einige Anwender festgestellt, dass keine neuen grauen Haare hinzugekommen sind.

Positiv bewertet wird außerdem die Textur der Tinktur, denn sie muss nicht ausgewaschen werden und beschwert die Haare am Ansatz auch nicht. Die pflegenden Inhaltsstoffe sorgen außerdem für ein weiches Haargefühl und weniger Frizz am Haaransatz.

Weitere Erfahrungsberichte und Bewertungen findet man in den verschiedenen Versandapotheken, die Citurin verkaufen. Ausführliche Vorher-Nachher Berichte werden in Foren, aber auch in Online-Magazinen und in Blogartikeln veröffentlicht. So kann man viele verschiedene Meinungen zu der Haartinktur lesen und sich ein eigenes Bild machen.

Warum sind graue Haare für viele Menschen ein Problem?

Graue Haare sind für viele Menschen ein Problem, weil sie mit dem Älterwerden und dem Verlust der Jugend in Verbindung gebracht werden. Viele Menschen betrachten graue Haare als Zeichen des Alterns und der Vergänglichkeit. In der hiesigen Kultur sind Jugendlichkeit und Schönheit wichtige Attraktivitätsmerkmale, die vor allem bei Frauen eine Rolle spielen. Deshalb kann das Auftreten von grauen Haaren zu Unsicherheiten führen, insbesondere in jungen Jahren.

Wie entstehen graue Haare?

Graue Haare entstehen durch einen natürlichen Rückgang der Melaninproduktion in den Haarfollikeln. Melanin ist das Pigment, das für die Farbe von Haaren, Haut und Augen verantwortlich ist. Wenn die Zellen, die für die Produktion von Melanin zuständig sind, ihre Arbeit einstellen oder weniger aktiv werden, werden die Haare grau oder weiß. Das bedeutet, dass die Haare keine Farbpigmente mehr produzieren und daher farblos werden. Statt Pigment wird nun Luft im Haar eingelagert. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Haare davon betroffen, was dazu führt, dass das Haar insgesamt grau oder weiß wird.

Es gibt jedoch auch andere Faktoren, die diesen Prozess beschleunigen oder verstärken können. Der größte Risikofaktor für das Ergrauen von Haaren ist natürlich das Alter, da die Melaninproduktion im Laufe der Zeit natürlich abnimmt. Darüber hinaus können auch genetische Faktoren eine Rolle spielen, da frühzeitig ergrautes Haar oft in Familien auftreten. Rauchen und bestimmte Erkrankungen wie Schilddrüsenprobleme, Vitaminmangel oder Autoimmunerkrankungen können ebenfalls die Pigmentierung der Haare beeinflussen. Stress und Umweltfaktoren wie UV-Strahlen und Umweltverschmutzung können ebenfalls eine Rolle spielen.

Was bewirkt Citurin bei grauem Haar?

Graues Haar ist für die meisten viel mehr als nur eine Veränderung der Haarfarbe. Es geht um den äußerlichen Verlust von Jugendlichkeit. Plötzlich scheint man sich über die eigene Vergänglichkeit bewusst zu werden. Wer schon jung graue Haare bekommt, hat damit noch viel stärker zu kämpfen, denn das Optische passt nicht mehr zum jungen Körpergefühl. Natürlich lässt sich dieses Problem ganz schnell und einfach mit Haarfarbe lösen. Das hat allerdings zur Folge, dass der graue Ansatz alle paar Wochen nachgefärbt werden muss. Das ist sehr strapaziös für die Haare und auch zeit- und kostenintensiv, wenn man zum Friseur geht. Citurin hingegen verfolgt einen anderen Ansatz.

Mit Hilfe der Citurin Haartinktur soll das Haar nicht äußerlich, sondern von innen heraus wieder gefärbt werden. Der Wirkstoff aus Mandarinenschalen enthält hochwirksame Antioxidantien. Diese haben eine zellschützende Wirkung und beugen oxidativem Stress vor, der das Haar schneller grau werden lässt. Außerdem hat man herausgefunden, dass das Mandarinen-Extrakt die Melaninsynthese stimulieren kann. Dadurch soll die Pigmentbildung in der Haarwurzel angeregt werden, um das Haar wieder in Farbe nachwachsen zu lassen.

Wer kann Citurin anwenden?

Graues Haar betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch junge Erwachsene. Genau genommen entstehen die ersten grauen Haare zwischen 30 und 35 Jahren und wer das verhindern will, sollte schon vorher mit vorbeugenden Maßnahmen beginnen.

Citurin ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet, die bereits graue Haare haben oder grauem Haar vorbeugen wollen - unabhängig vom Alter. Das macht vor allem dann Sinn, wenn in der Familie erblich bedingt schon früh das Haar weiß wird. Auch wer unter viel Stress leidet, kann mit einem präventiven Mittel wie Citurin dem vorzeitigen Ergrauen vorbeugen. Ist das Kopfhaar bereits vollständig weiß, macht die Citurin Haartinktur allerdings wenig Sinn. In diesem Fall steht man entweder dazu, oder greift besser zur Haarfarbe.

Wie muss Citurin richtig angewendet werden?

Das Kopfhaar wird nicht über Nacht grau, auch wenn noch immer viele Mythen darum kursieren. Das bedeutet aber auch, dass das Haar nicht über Nacht wieder an Farbe zurückgewinnen kann. Damit man mit Mitteln wie Citurin die besten Ergebnisse erzielen kann, gibt der Hersteller einige Tipps.

Die Anwendung von Citurin sollte täglich erfolgen. Nur wenn die Tinktur konsequent aufgetragen wird, kann das Extrakt auch tief in den Haarwurzeln wirken. Dafür werden ca. 3 Pipetten des Mittels auf der Kopfhaut verteilt und anschließend gut einmassiert. Die Massage regt die Durchblutung an und kann so die Aufnahme der Inhaltsstoffe verbessern. Dazu kann man auch eine spezielle Silikonbürste verwenden. Und das war es auch schon. Da die Haartinktur nicht auf Ölbasis hergestellt ist, sehen die Haare auch nach der Anwendung frisch aus und müssen nicht ausgewaschen werden.

Wie schnell zeigt Citurin eine Wirkung?

Citurin ist kein Haarfärbemittel, darum kann man als Anwender keine sofortige Veränderung erwarten. Wie schnell die Tinktur wirkt, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei spielt eine Rolle, wie weit das graue Haar schon fortgeschritten ist, ob geraucht wird, wie gesund die Ernährung ist und wie hoch das Stresslevel ist. All das beeinflusst die Pigmentbildung in den Haarwurzeln und kann auch die Wirkung von Citurin beeinträchtigen.

Den Erfahrungen nach zu urteilen sehen die meisten Anwender schon nach den ersten 2-3 Wochen eine Veränderung. Nach längerer Zeit stellen viele fest, dass das Haar nicht grauer geworden ist und sogar lebendiger aussieht. Da das Kopfhaar nur sehr langsam wächst, braucht man Geduld.

Aus welchen Inhaltsstoffen besteht Citurin?

Die Liste der Inhaltsstoffe von Citurin ist recht kurz und auf den ersten Blick ziemlich kompliziert. Hinter den Fachbegriffen verbergen sich neben dem Mandarinen-Extrat hauptsächlich feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe, die einen pflanzlichen Ursprung haben. So sind z.B. die Stoffe Anhydroxylitol und Saccharide Isomerate zwei der Feuchthaltemittel. Sie binden Wasser und sorgen so für eine Befeuchtung der Haut, in dem Fall der Kopfhaut. Für zusätzliche Pflege sind Bestandteile der Jojobapflanze enthalten sowie milde Säuren, die die natürliche Hautbarriere unterstützen.

Bei der Herstellung wird außerdem viel Wert auf eine gute Haut- und Umweltverträglichkeit gelegt. Darum verzichtet der Hersteller in der Citurin Haartinktur auf folgende Inhaltsstoffe:

● Alkohol

● Silikone

● Parabene

● Sulfate

● künstliche Konservierungsstoffe

● tierische Bestandteile

Risiken und Nebenwirkungen: Ist Citurin gefährlich?

Das Wirkprinzip von Citurin ist beinahe einzigartig und es gibt kaum ein Produkt, das einen ähnlichen Effekt verspricht. Online gibt es vereinzelt Kapseln oder Tabletten, die bestimmte Enzyme gegen das Ergrauen enthalten, doch Haartinkturen für die äußerliche Anwendung sind selten. Hier kommt deshalb auch schnell die Frage nach Gefahren und Nebenwirkungen auf.

Citurin hat keine bekannten Nebenwirkungen. Da es sich um ein kosmetisches Produkt handelt, darf es auch keine Nebenwirkungen haben. In einem dermatologischen test wurde die Hautverträglichkeit der Haarkur bestätigt.

Citurin selber machen: Geht das?

Um sich das Geld für Citurin zu sparen, versucht sich der ein oder andere daran, die Haartinktur selber herzustellen, z.B. aus einem Haaröl oder Haarwasser. Was in der Vorstellung so einfach klingt, ist leider nicht umsetzbar.

Für die Citurin Haartinktur kommt ein speziell aufbereitet Wirkstoff aus Mandarinen zum Einsatz, genauer gesagt aus Chios Mandarinen. Viele verwechseln Mandarinen-Extrakt mit einem ätherischen Mandarinen-Öl. Die Effekte von Citurin und einem selbstgemachten Haarmittel mit Mandarinen-Öl sind nicht vergleichbar. Möglicherweise pflegt es durch die Öle, die beim Selbermachen verwendet werden. Die antioxidative und melaninstimulierende Wirkung kann man jedoch nur durch das besondere Extrakt erzielen.

60 Tage Geld-zurück-Garantie

Ob ein Mittel wie Citurin tatsächlich Wirkung zeigt und mehr als nur leere Versprechen dahinterstecken, lässt sich nur durch einen Test herausfinden. Und genau das ermöglicht der Hersteller all seinen Kunden mit der 60-tägigen Zufriedenheitsgarantie. Diese gilt beim Kauf im herstellereigenen Online-Shop, wo die Haartinktur ohnehin zum günstigsten Preis erhältlich ist. Mit Rabatten bis zu 27 Prozent gibt es eine Flasche schon zum Preis von 49,95 Euro.

Citurin kaufen bei dm, Rossmann, Apotheke

Die Citurin Haartinktur ist ein gelistetes Apothekenprodukt und somit in ganz Deutschland in der Apotheke erhältlich. Die PZN lautet -17946508. Mit dieser Kennnummer kann das Produkt auch einfach in der Online-Apotheke gefunden werden.

In der stationären Apotheke kostet Citurin ca. 70 Euro, die Preise können aber von Apotheke zu Apotheke variieren. Etwas günstiger ist es in den Versandapotheken. Eine Flasche gibt es hier schon ab ca. 55 Euro. Allerdings gilt weder online noch in der Apotheke vor Ort die Geld-zurück-Garantie.

Wer bei dm und Rossmann nach Citurin sucht, der kann lange suchen. Die Haartinktur ist nicht im Drogeriehandel erhältlich - weder bei dm und Rossmann in der Filiale, noch im Online-Shop. Es ist möglich, dass Citurin in Zukunft aber im Douglas Online-Shop angeboten wird.

Fazit Citurin

Die Citurin Haartinktur ist ein einzigartiges Produkt. Es gibt kaum ein anderes Mittel mit einer ähnlichen Wirkungsweise. Dementsprechend findet man dazu auch noch kein Testurteil der Stiftung Warentest. Stattdessen gibt es viele, vor allem gute Erfahrungen und Bewertungen von Anwendern, die Citurin bereits getestet haben. Die Haartinktur stammt von einem bekannten Hersteller und wird auch in der Apotheke verkauft. Wer die Citurin Haartinktur ausprobieren möchte, hat mit der Geld-zurück-Garantie bis zu 60 Tage Zeit. Wirkt sie nicht wie gewollt, kann man sie einfach wieder zurückschicken.