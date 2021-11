Die Bedeutung der psychischen Gesundheit

Auch heute noch ist die psychische Gesundheit kein einfaches Thema. Die Menschen erleben sie unterschiedlich. Es ist wichtig zu wissen, dass man immer noch Freude und Glück empfinden kann, während man gleichzeitig mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen hat.



Psychische Erkrankungen können als ein Ungleichgewicht im Gehirn beschrieben werden, daher ist es wichtig, sie von Grund auf anzugehen. Traumatische Situationen, die nie aufgearbeitet wurden, und unerfüllte Erwartungen führen dazu, dass sich negative Emotionen aufstauen. Die Gesellschaft und die Trends wollen uns lehren, dass diese Situationen „Kleinigkeiten sind, die nicht ins Gewicht fallen“. Häufig werden Gründe wie mangelndes Vertrauen, Wut oder Trauer gesucht, um diese emotionalen Traumata zu entkräften und zu unterdrücken. Dies führt oft zu einem schweren Herzen und später zu Depressionen.



Genau wie die emotionale und körperliche Gesundheit ist auch die geistige Gesundheit nicht immer auf dem Höhepunkt. Sie bleibt schwankend. Es ist wichtig, sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst zu sein. Wenn Sie bemerken, dass Sie sich von Menschen, die fröhlich oder gut gelaunt sind, plötzlich gestört fühlen, beachten Sie, dass diese Emotionen u. a. durch negative Folgen von Stress beeinflusst werden.



Einem Schweizer Zentrum für psychische Gesundheit zufolge ist der erste Schritt zu einem garantierten Heilungsprozess ein ganzheitlicher Ansatz. Ziel ist es, über die Symptome hinauszublicken und vom Kern her zu arbeiten, um Geist, Körper und Seele zu nähren.



Dieses Thema ist in vielen Gemeinschaften immer noch ein Tabu, weil es an Wissen mangelt und irreführende Informationen darüber vorliegen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich über Ihren aktuellen psychischen Zustand und Ihre psychische Gesundheit im Allgemeinen im Klaren sind.



Wenn man versteht, was man durchmacht, ist der Kampf schon halb gewonnen. Der nächste Schritt besteht darin, zu wissen, wie man damit umgehen kann, oder einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen. Da unser psychischer Gesundheitszustand in hohem Maße zu unserem Entscheidungsfindungsprozess beiträgt, kann er, wenn er unbehandelt bleibt, schwerwiegende Folgen haben, die sich auch in unserem täglichen Leben widerspiegeln.