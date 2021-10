Die besten Haartransplantation Türkei vorher nachher Ergebnisse

Volles Haar: Nur Natürlichkeit überzeugt

Die besten kosmetischen Eingriffe sind die unsichtbaren. Das Ergebnis soll für Wohlwollen beim Betrachter, in erster Linie jedoch für Wohlbefinden bei den Betroffenen sorgen. Im Fall einer Haartransplantation in Istanbul ist es daher essenziell, dass der naturgegebene Haaransatz bestmöglich rekonstruiert wird. Die transplantierten Haare müssen sich außerdem der Wuchsrichtung perfekt anpassen. Nur so gehören die kahlen Stellen überzeugend und endgültig der Vergangenheit an.

Haartransplantation in der Türkei: Spezialisten ihres Fachs

Wer seine lichten Stellen von Experten behandeln lassen möchte, ist in der Cosmedica Clinic von Dr. Levent Acar in den besten Händen. Der Spezialist für Eigenhaarverpflanzung ist seit Jahren die beste Adresse für alle, die von Haarausfall betroffen sind. Dieser ist jedoch kein Schicksal, dem man hilflos ausgesetzt ist. Die Klinik in Istanbul mit Zweigstelle in Düsseldorf bietet medizinischen Standard auf höchstem Niveau und liefert Vorher-Nachher-Ergebnisse, die überzeugen.

Welche Methoden kommen bei einer Haartransplantation zum Einsatz?

Es handelt sich auch bei Eigenhaarverpflanzungen um feinchirurgische Eingriffe. Diese erfordern neben höchster Präzision sehr viel Erfahrung und Können. Dr. Levent Acar gilt seit Jahren als Spezialist auf diesem Gebiet. Wer sich von den erstaunlichen Ergebnissen überzeugen möchte, kann dies anhand von Vorher-Nachher-Bildern am besten. In der Cosmedica Clinic kommen folgende Methoden zum Einsatz:

FUE Methode

FUE steht für „Follicular Unit Extraction“. Bei dieser Technik werden mit einem sogenannten FUE Punch einzelne Haarwurzeln aus dem Spenderbereich entnommen und mittels Pinzette beim Empfängerareal eingesetzt. Die transplantierten Haare wachsen innerhalb kürzester Zeit wieder an. Es entstehen kleinste, kaum erkennbare Mikronarben. Die Cosmedica Clinic verwendet immer die Einzelhaarentnahme.

DHI Methode

Die DHI Technik steht für „Direct Hair Implantation“ und ist eine Weiterentwicklung der FUE Methode. Die Haare werden wie bei der FUE Technik mit dem FUE Punch aus der Kopfhaut entnommen. Zum Implantieren komm ein so genannter DHI-Implanter-Pen zum Einsatz. Er ermöglicht es, die Transplantate in einem Schritt zu entnehmen und sofort wieder einzupflanzen. Die Haare sind dabei rundum geschützt, was ein Abbrechen der Haarwurzeln verhindert. Die Cosmedica Clinic verwendet hauptsächlich die weiterentwickelte DHI Saphir Methode.

DHI Saphir-Technik

Sie gilt aktuell als Königsweg in Sachen Haartransplantation. Die DHI Saphir-Methode vereint das Beste aus den beiden genannten Methoden. Ein Skalpell mit mikro Saphirklinge garantiert höchste Präzision und dichtere Haarkanalöffnungen. Die Ergebnisse sind in der Folge eine höhere Haardichte und ein schnellerer Heilungsprozess. Wie bei der DHI Technik werden die Haarwurzeln geschützt implantiert. Jedoch muss der Haarkanal nicht noch geöffnet werden. Die Öffnungen werden nämlich im Vorfeld schon mit den mikro Saphirklingen gemacht. Deshalb verwendet Dr. Acar bei seinem DHI Implanter nur eine stumpfe Spitze.



Wann sind die Ergebnisse sichtbar?

Alle genannten Methoden sind schonend und hinterlassen nur minimale Verkrustungen und leichte Schwellungen an der Kopfhaut. Diese sind jedoch nach wenigen Tagen bereits nicht mehr zu sehen. Wer seiner Haartransplantation in der Türkei noch ein paar Tage Urlaub vor Ort gönnt, kann den Eingriff unbemerkt vornehmen lassen. Das endgültige Haartransplantation Türkei vorher nachher Ergebnis kann nach 12 Monaten bewundert werden. Das verpflanzte Haar ist bis dahin kräftig nachgewachsen und zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich, der überzeugt.

Haartransplantation vorher nachher Ergebnis Foto: https://de.cosmedica.com/

Welche Vorteile bietet eine Haartransplantation in der Türkei?

Neben der Tatsache, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, ist ein Eingriff in der Cosmedica Clinic immer ein Komplettpaket. Das Beratungsgespräch kann telefonisch oder in der Niederlassung von Dr. Acar in Düsseldorf erfolgen. Die Organisation von Anreise und Aufenthalt erfolgt auf Wunsch als All-inclusive-Package. Für Nachsorge und Kontrollen steht ebenfalls wieder die Zweigstelle der Cosmedica Clinic in Düsseldorf zur Verfügung.

Höchster medizinischer Standard im Herzen Istanbuls

Dr. Levent Acar während seines Medizinstudiums an deutschen Kliniken gearbeitet. Er spricht fließend Deutsch und hat sämtliche Fortbildungen zu seinem Spezialgebiet an renommierten Einrichtungen in Europa und Übersee abgeschlossen. Die Cosmedica Clinic ist ISHRS Mitglied und der Chefarzt nimmt regelmäßig an internationalen Seminaren teil.

Schritt für Schritt zu neuer Lebensqualität

Volles, dichtes und gesundes Haar ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Es steht für Gesundheit, Vitalität und Fitness, suggeriert unserem Gegenüber aber auch Stärke und Entscheidungsfreudigkeit. Diese Eigenschaften werden besonders Männern im Berufsleben Tag für Tag abverlangt. Ein gepflegtes Erscheinungsbild allein reicht daher nicht mehr aus, um im Business zu überzeugen.