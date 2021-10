Ein Haartransplantation Türkei vorher nachher Ergebnis, das Hoffnung macht

Haarausfall schmerzt – nicht physisch, aber psychisch. Zum Glück können sich Betroffene mit einer Haartransplantation eine Menge seelischen Schmerz ersparen. Ein überzeugendes Haartransplantation Türkei Ergebnis gibt ihnen ihr altes Leben zurück.

Haartransplantation Türkei Kosten – alles im Rahmen

Nach einem Erstgespräch an deutschen Kliniken überdenken viele Patienten den Eingriff nochmal – oft aus rein finanziellen Gründen. Die hohen Preise strapazieren das Portemonnaie schnell über. Doch damit ist der Traum von vollem Haar noch lange nicht ausgeträumt. Eine professionelle Haartransplantation in der Türkei erfüllt ihnen den Herzenswunsch zum günstigen Preis – zu einem Preis, den sich fast jeder leisten kann und will. Die niedrigen Lebenshaltungskosten in dem einladenden Urlaubsland und die ansprechenden All-inklusiv-Pakete der führenden türkischen Kliniken drücken die Preise. Bis zu 70 % weniger kostet eine Haartransplantation in der Türkei.

Die niedrigen Kosten machen viele Patienten aber immer noch stutzig: Bekommen sie zu diesem Preis auch die erhoffte Qualität? Ist eine Transplantation in Deutschland noch doch sicherer? Doch die ersten Zweifel sind unbegründet. Eine renommierte Klinik in Istanbul hat alles, was es für ein ästhetisches vorher und nachher braucht – modernste Geräte, fortschrittliche Techniken und erfahrene Mediziner.

Positive Haartransplantation Türkei Erfahrung bei Dr. Serkan Aygin

Hören sich Haarausfall-Patienten online nach zuverlässigen Kliniken für eine Haartransplantation in Istanbul um, begegnet ihnen immer wieder eine Klinik – die Dr. Serkan Aygin Clinic. Das Herausragende: Der leitende Mediziner Dr. Serkan Aygin ist eine Koryphäe im Bereich der Haartransplantation. Seit mehr als 25 Jahren macht er aus lichten Stellen, Geheimratsecken und Glatzen gesundes und dichtes Haar. Er war sogar einer der ersten Chirurgen in der Türkei, der sich überhaupt an die knifflige Materie herangetraut hat. Und der Mut hat sich definitiv ausgezahlt. Mittlerweile hat er eine faszinierende Anwuchsrate von 98 % vorzuweisen. In anderen Worten: Die transplantierten Haare verwurzeln sich fast vollständig mit der Kopfhaut des Patienten.

Foto: www.drserkanaygin.com/de

Nur ein Bruchteil fällt nach der Operation dauerhaft wieder aus. Das schlägt sich selbstverständlich in den nachher Ergebnissen nieder. Im direkten vorher nachher Vergleich hat sich das Haarkleid des Patienten um bis zu 360 Grad verändert. Kahle Partien sind kaum mehr zu erkennen. Es gibt nichts als kräftiges, gesundes und herrlich volles Haar zu sehen.

Die beeindruckenden vorher nachher Bilder sind aber nicht das einzige Aushängeschild der Dr. Serkan Aygin Clinic. Seit 2019 ist sie in Besitz des international bekannten European Award in Medicine. Die Auszeichnung ist eine große Ehre für das ganze Team – sowohl für den Chirurgen als auch für die Klinikhelfer. Sie sehen den Award als Ansporn, sich künftig noch stärker für das Patientenwohl zu engagieren.

Stichwort Patientenwohl: Die All-inklusiv-Pakete der Dr. Serkan Aygin Clinic erleichtern die medizinische Reise für Haarausfall Betroffene. Neben dem Eingriff wird der Patient mit vielen weiteren Leistungen umsorgt, zum Beispiel mit:

● einem Aufenthalt im luxuriösen 4 Sterne Hotel in Kliniknähe

● einem kostenlosen Shuttle-Service

● einer gratis Haaranalyse

● einer professionellen Laser Therapy

Ebenfalls im Angebot, die Haartransplantation Türkei Frauen

Nicht nur Männern verhilft die Dr. Serkan Aygin Clinic zu einem deutlich jugendlicheren Auftreten. Auch auf die Haartransplantation bei Frauen ist sie spezialisiert. Aus gutem Grund: Haarausfall ist kein reines Männerphänomen. Im Gegenteil: 20 bis 30 % der deutschen Frauen leiden an Haarverlust. Rund 95 % der Fälle gehen auf erblich bedingten Haarausfall zurück. Der Rest lässt sich am häufigsten mit Stress, falscher Ernährung oder starken hormonellen Umstellungen erklären.

An eine Haartransplantation denken weibliche Patienten aber seltener als männliche. Der Grund: Sie fürchten die Rasur vor dem Eingriff. Ein Alltag mit kahlen Stellen auf dem Kopf klingt wenig reizvoll. Wie gut, dass es nicht immer gleich die Komplettrasur sein muss. Die Dr. Serkan Aygin Clinic verzichtet auf den gefürchteten Kahlschlag. Dank der innovativen Methoden, der Saphir FUE Technik und der DHI Transplantation, lassen sich Haartransplantationen in der Türkei ohne vollständige Rasur durchführen. In nur wenigen Wochen ist die Patientin wieder voll gesellschaftsfähig.

Eine verdiente Haartransplantation Türkei Empfehlung für Dr. Serkan Aygin

Volle, glänzende und gesunde Haare sind nichts für unerfahrene Chirurgenhände. In geschickten Fingern fühlen sie sich wohler. Das können ehemalige Patienten der Dr. Serkan Aygin Clinic nur bekräftigen. Ihre vielen positiven Erfahrungsberichte im Internet machen anderen Patienten Mut, sich ebenfalls in die geübten Hände des türkischen Chirurgen zu begeben. Am meisten überzeugen die Bilder. Die Haartransplantation in der Türkei im vorher nachher Vergleich braucht keine großen Erklärungen mehr.

Foto: www.drserkanaygin.com/de

Doch mehr noch: Neben den absolut natürlichen Ergebnissen preisen frühere Patienten genauso die erstaunlich günstigen Preise der Klinik. Hier bekommt man beste Qualität zum besten Preis.