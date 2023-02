Fünf Kräftigungsübungen für die richtige Körperhaltung

Knapp 15 Millionen Menschen in Deutschland verrichten ihre Arbeit größtenteils am Schreibtisch. Dabei sitzen diese häufig gekrümmt über der Tastatur und vor dem Monitor. Solche eine Körperhaltung sieht nicht nur ungesund aus, sondern kann ferner bestimmte Muskeln schwächen. Betroffen ist vor allem der Rücken: Dort kann sich schnell ein sogenannter Rundrücken bilden oder ein Hohlkreuz. Letzteres betont den vielleicht ohnehin schon vorhandenen kleinen oder auch größeren Bauch noch etwas mehr. Viele Menschen lassen zudem die Schulter hängen. Dies ist ebenfalls keine gesunde Körperhaltung und sieht alles andere als dynamisch aus. In diesem Beitrag stellen wir fünf Kräftigungsübungen vor, die für eine bessere Körperhaltung sorgen.

Warum eine gute Körperhaltung wichtig ist

Eine schlechte Körperhaltung macht nicht nur aus ästhetischen Gründen einen schlechten Eindruck, sondern kann auch dauerhaft zu Schmerzen führen. Betroffen ist vor allem die Wirbelsäule, aber eine schlechte Körperhaltung kann auch Auswirkungen auf die Schultern, die Hüften, Knie, Arme, Beine und Füße haben. Sind dort erst einmal Schmerzen vorhanden, lassen diese sich nur wieder schwer beseitigen. Vor allem Rückenschmerzen sind zu einem regelrechten Volksleiden geworden.

Erste Übung: Schulter anheben

Mit der ersten Übung stärkst du deine Nacken- und Schultermuskulatur. Setze dich für diese Übung aufrecht auf einen Stuhl oder eine Hantelbank. Letztere lässt sich sehr gut über einen Fachhändler im Internet beziehen. Platziere die Hände neben deinen Hüften und strecke die Arme gerade durch und ziehe dabei die Schultern nach oben. Halte diese Position für etwa fünf bis zehn Sekunden. Wiederhole diese Übung etwa zehn Mal. Mache dann eine kleine Pause und führe den Satz erneut mit zehn Wiederholungen durch. Nach einer weiteren kleinen Pause folgt ein dritter Satz mit ebenfalls wieder zehn Wiederholungen.



Zweite Übung: Kopf nach vorne ziehen

Auch mit dieser Übung stärkst du die Rückenmuskulatur. Führe beide Unterarme vor deinem Gesicht zusammen und greife mit den Fingerspitzen an den Hinterkopf. Ziehe jetzt den Kopf nach vorne, sodass ein leichter Druck entsteht. Spüre dabei dein Kinn auf der Brust. Halte diese Übung für etwa zwei Minuten lang. Um nach dieser Übung eine Gegenbewegung einzuleiten, lege den Kopf nach hinten, sodass du ihn leicht überstreckst. Halte die Position für etwa eine Minute lang.

Dritte Übung: Fliegen wie Superman

Diese Übung richtet sich vor allem gegen vorgestreckte Schultern und stärkt ebenfalls die Rückenmuskulatur. Lege dich dafür auf den Bauch. Strecke jetzt die Arme - möglichst in einem 90-Grad-Winkel - Richtung Zimmerdecke. Ziehe dabei die Schulterblätter eng zusammen. Wenn du die Übung richtig ausführst, sieht das Ganze in etwa so aus wie Superman im Flug. Halte diese Position für etwa fünf Sekunden lang und mache insgesamt zwei bis drei Sätze mit jeweils zehn Wiederholungen

Vierte Übung: Dehnen im Türrahmen

Hierfür wird ein Türrahmen benötigt, an dessen Seiten sich jeweils mindestens ein halber Meter Wandfläche befindet. Drücke bei dieser Übung die Arme in L-Haltung an die Wand und versuche die Brust soweit wie möglich durch die Türöffnung zu schieben. Führe die Übung soweit aus, dass ein leichtes bis mittleres Schmerzgefühl entsteht. Halte die Position für rund 30 Sekunden lang und wiederhole sie insgesamt fünf Mal. Diese Übung ist sehr gut gegen hängende Schulter.

Fünfte Übung: Beckenheben

Lege dich für diese Übung auf den Boden und stelle die Füße auf. Spanne die Gefäßmuskeln an und drücke deine Hüften vom Boden weg, bis ein leichtes Schmerzgefühl entsteht. Halte diese Position für rund fünf Sekunden lang. Führe von dieser Übung 15 Wiederholungen durch.

Damit sich deutliche Verbesserungen einstellen, sollten diese Übungen nach Möglichkeit jeden Tag ausgeführt werden.