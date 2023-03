Gehirnleistung steigern: Pflanzliche Medikamente, Tabletten, Mittel & Tipps

Sei es für eine bessere schulische Leistung, bevorstehende Prüfungen, das Lernen von Sprachen oder die Arbeit. Die Gründe sind vielfältig.

Gibt es also Möglichkeiten, die Gehirnleistung zu steigern? Ja.

Im Fokus stehen dabei oftmals Mittel wie Medikamente in Form von Tabletten oder Pulver. Über derartige Mittel klärt beispielsweise die Seite Noodoc auf.

Viele Medikamente zur Steigerung der Gehirnleistung sind jedoch nicht legal.

Wir gehen auf legale pflanzliche Alternativen zu diesen Medikamenten ein und zeigen Übungen, Ernährungstipps sowie weitere Tipps auf, die dabei helfen können, die Gehirnleistung zu verbessern.

Wie kann ich meine Gehirnleistung steigern? 7 Tipps

Jedes Gehirn verändert sich mit dem Alter, und mit ihm auch die geistigen Funktionen. Ein Nachlass der Gehirnleistung ist im höheren Alter völlig normal.

Das Alter ist zwar der wichtigste Risikofaktor für kognitive Beeinträchtigungen, aber auch Faktoren wie Bildungsstand, Bewegungsmangel, Ernährung, Erkrankungen oder Abstumpfung gewisser Hirnfunktionen durch äußere Einflüsse wie Social Media (Überkonsum) können zu einer verminderten kognitiven Funktion führen.

Folgende Dinge können die Gehirnleistung steigern:

Geistige Stimulation (Aufgaben lösen, Sprachen lernen etc.) Mittel wie Nootropika (NooCube, Doctor's Best Natural Brain Enhancers etc.) körperliche Betätigungen (Krafttraining, schwimmen, joggen etc.) ausgewogene Ernährung (Fisch, Beeren, Walnüsse etc.) Vitamine (A, B, C) & Mineralstoffe Kaffee Medikamente

Mit diesen 7 Tipps könnte die Gehirnleistung, wie Konzentration und Merkfähigkeit, verbessert werden.

Teils sind die Unterschiede schon nach wenigen Minuten wahrnehmbar, wie beim Konsum von Kaffee, dem Meditieren oder der Einnahme von manchen natürlichen Hilfsmitteln.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass jeder Körper individuell auf äußere Einflüsse reagiert.

Der eine mag einen direkten Effekt von Kaffee verspüren und fühlt sich energiegeladen. Eine andere Person hingegen nimmt wenig bis gar nichts nach dem Konsum von Kaffee wahr.

Möchten Sie Ihre Gehirnleistung natürlich steigern, sind diese 7 Tipps jedoch einen Versuch wert.

1. Geistige Stimulation: Übungen um die Gehirnleistung zu steigern

Das Gehirn ähnelt der Funktion eines Muskels. Wird ein bestimmter Muskel wenig genutzt, ist er schwach. Immerhin werden keine Reize gesetzt, die den Körper wissen lassen, dass eine Stärkung des Muskels wichtig ist. Foto: Canva.com

Trainiert man regelmäßig seine Beinmuskulatur, werden die Beine stärker.

Stimuliert man regelmäßig das Gehirn, werden die kognitiven Funktionen verbessert.

Übungen, um die Gehirnleistung zu steigern:

- visualisiere regelmäßig Dinge oder Ideen

- mit neuen Sprachen oder Themen auseinandersetzen

- Spiele wie Memory oder Kreuzworträtsel spielen

- ein Musikinstrument lernen

- Erinnerungsvermögen regelmäßig testen (Einkaufsliste, Vokabeln etc.)

- Matheaufgaben im Kopf lösen

Wie bei Übungen üblich geht es darum, den Körper, in diesem Fall das Gehirn, zu fordern.

In einer Studie fand man heraus, dass Taxifahrer in London, die sich den Stadtplan erfolgreich einprägten, dauerhafte Veränderungen der Gehirnstruktur und bessere kognitive Funktionen aufwiesen.

Auch dies kann jede Person üben. Fahren Sie das nächste Mal durch unbekannte Gefilde, nehmen Sie sich zu Hause einen Stift und Zettel zur Hand, um den Weg nochmals abzurufen und aufzuzeichnen.

Wie bei Übungen, um den Körper fit zu halten, gilt es regelmäßige Übungen einzubauen, um die Gedächtnisleistung fit zu halten und somit zu steigern.

2. Nootropika als Mittel, um die Gehirnleistung zu steigern

Natürliche Mittel oder Medikamente, die sich auf das zentrale Nervensystem auswirken und die Gehirnleistung steigern sollen, werden Nootropika genannt. Diese sind auch als Gehirndoping-Mittel, Dopings fürs Gehirn oder Smart Drug bekannt.

Zu den in Deutschland bekannten legalen Nootropika Produkten zählen beispielsweise:

- NooCube

- Doctor's Best Natural Brain Enhancers

- Life Extension Cognitex Elite

Da immer mehr Leute Interesse an derartigen Mitteln zur Verbesserung der Gehirnleistung zeigen, gibt es auch von Jahr zu Jahr mehr Produkte.

Somit wird es immer wichtiger, sich die Inhaltsstoffe genauesten anzuschauen.

Folgende Nootropika Stoffe sind in Deutschland nicht legal oder verschreibungspflichtig:

- Phenylpiracetam (nicht legal)

- Aniracetam (verschreibungspflichtig)

- Piracetam (verschreibungspflichtig)

Um einen kleinen Einblick in legale Nootropika zu verschaffen, gehen wir auf NooCube etwas genauer ein.

NooCube Brain Productivity

NooCube ist ein Produkt der Firma Wolfson Brands Limited aus der UK. Vertrieben wird es seit 2016. Anfangs nur in der USA. Mittlerweile wird in über 100 Länder versendet.

NooCube soll laut dem Hersteller die folgende Wirkung mit sich bringen:

- gestochen scharfer Fokus

- Problemlösungsfähigkeit verbessern

- erhöhte geistige Wachsamkeit

- schützt Augen vor Blaulicht

- verbesserte Denkprozesse

Der Hersteller beruft sich bei der Wirkung auf die natürlichen, wissenschaftlich fundierten Inhaltsstoffe.

Auf der Liste der Inhaltsstoffe ist kein Koffein vorhanden. Es scheint sich somit um ein Koffeinfreies Nootropikum zu handeln.

NooCube Erfahrungsberichte sind ebenfalls reichlich im Internet zu finden.

So haben bereits Healthcanal, The Sacramento Bee (große amerikanische lokale Tageszeitung) und The Village Voice (New Yorker Wochenzeitung) über NooCube berichtet.

Allesamt ziehen sie ein gutes Fazit aus dem Nootropikum NooCube (hier klicken und mehr erfahren).

So schreibt The Sacramento Bee zu Deutsch: „Das Präparat ist preiswert und besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen, was es zu einer hervorragenden Option für diejenigen macht, die zum ersten Mal Nootropika ausprobieren.“

Wer mit NooCube nicht zufrieden ist, kann laut der Seite des Herstellers von der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen.

Weitere Nootropika Einzelwirkstoffe

Wer sich mit dem Thema Smartdrugs etwas genauer auseinandersetzen möchte, für den könnten folgende in Deutschland legale sowie natürliche Einzelwirkstoffe interessant sein, welche oftmals Anwendung in Nootropika Mixturen Anwendung finden.

- Huperzin A

- Rosenwurz

- Bacopa Monnieri

- Lutemax

- L-Theanin

- Alpha GPC

Wirkstoffe wie Huperzin A oder Alpha GPC sind laut Hersteller auch in den Pillen bzw. Kapseln von NooCube enthalten.

3. Körperliche Betätigungen: Kopf und Körper durch Sport gesund halten

Wer Sport macht, der tut nicht nur seinem Körper, sondern auch seinem Kopf was Gutes.

Teils über direkte, teils über indirekte Wege.

So trägt Sport beispielsweise zu einem erholsamen Schlaf bei, welcher wiederum essenziell für ein gut funktionierendes Gehirn ist.

Doch deuten Forschungsergebnisse auch darauf hin, dass körperliche Betätigung als starker Genmodulator dient. So können sportliche Trainingseinheiten funktionelle sowie strukturelle Veränderungen im Gehirn hervorrufen. Diese sind für das allgemeine Wohlbefinden sowie für kognitive Funktionen von großem Nutzen.

Sportliche Betätigungen können laut Studien und CDC (Centers for Disease Control and Prevention) unter anderem zu folgendem beihelfen:

- Schutzfaktor für die Neurodegeneration

- bessere Laune

- Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten

- effektiveres Lernen

- emotionales Gleichgewicht

So zeigt eine weitere Studie, dass ein kognitiver Abbau im höheren Alter nur halb so häufig bei Menschen auftritt, die sportlich aktiv sind (Studie).

In welchem Ausmaße körperliche Betätigungen wie Trainingseinheiten das Gehirn positiv beeinflussen, ist von Mensch zu Mensch anders.

Fest steht jedoch, dass Sport nicht nur den Körper jung hält, sondern zu dem dabei hilft, das Gehirn jung zu halten.

4. Mit einer ausgewogenen Ernährung die Gehirnleistung steigern

Wie auch bei sportlichen Betätigungen wirkt sich eine gesunde, ausgewogene Ernährung auf Körper und Kopf aus.

Teils liefert die richtige Nahrung sogar essenzielle Grundbausteine für das Gehirn sowie Nervenzellen.

Doch was sollte eine solche Ernährung beinhalten, um die Gehirnleistung zu steigern? Zucker, Kaffee und Fastfood? Nein, eher nicht.

Wobei Kaffee und Zucker dem Gehirn tatsächlich auf die Sprünge helfen können. Hier greift das Sprichwort „viel hilft viel“ jedoch nicht. Zu viel beider Produkte wirkt kontraproduktiv.

Folgende Lebensmittel können die Gehirnleistung verbessern:

- Fettiger Fisch (Omega 3)

- Kaffee

- Kurkuma

- Dunkle Schokolade (70 % + Kakao)

- Orangen

- Eier

- Blaubeeren

- Grüner Tee

Jedes dieser Lebensmittel bringt Eigenschaften mit sich, die sich laut aktueller wissenschaftlicher Studien positiv auf das Gehirn auswirken können.

Natürlich sollte alles in einem gesunden Maße konsumiert werden. Es ist somit wohl eher kontraproduktiv, sich jeden Tag 1 Liter Kaffee oder mehrere Packungen an dunkler Schokolade zu verzehren, um die Leistung des Gehirns zu steigern.

Insbesondere fettiger Fisch zählt zu einer der Lebensmittel, die zu einem gesunden Gehirn beitragen. Grund dafür ist der hohe Anteil an Omega 3.

Warum genau Omega 3? Da ca. 60 % des Gehirns aus Fetten besteht.

Ungefähr die Hälfte, sprich 30 % des Gehirns, besteht aus Omega-3-Fettsäuren, die speziell in fettigem Fisch vorzufinden sind.

Genutzt werden diese Omega-3-Fettsäuren, um beim Aufbau von Nerven sowie Gehirnzellen zu helfen (Studie).

Sie somit für das Gedächtnis und dem Lernen unabdinglich.

5. Vitamine & Mineralstoffe für verbesserte Denk- und Lernprozesse

Auch wer sich gesund ernährt, kann einen Mangel an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen aufweisen. Diese können in Form von Nahrungsergänzungsmitteln konsumiert werden, insofern ein Mangel vorliegt

Gewisse Vitamine und Mineralstoffe spielen eine wichtige Rolle dabei, die Gehirnleistung zu steigern.

Folgende Mineralstoffe und Vitamine können dabei helfen, das Gehirn jung zu halten:

- Vitamin K: Wurde in Studien mit einem besseren Gedächtnis sowie kognitiven Funktionen in Verbindung gebracht.

- Vitamin E: Ein gesunder Vitamin-E Spiegel schützt das Gehirn vor geistigem Verfall.

- Vitamin B: B-Vitamine sollen die Bildung von Phosphatidylcholin (PC) fördern. Dies ist eine Form von Phospholipid, die für die Gehirnfunktion wichtig ist. Vitamin B soll noch weitere Effekte haben, die zu einem gesunden Gehirn beitragen.

- Zink: Ein Mangel an Zink wurde mit neurodegenerativen Krankheiten in Verbindung gebracht.

- Magnesium: Magnesium spielt insbesondere bei Lernprozessen sowie dem Erinnerungsvermögen eine Rolle.

6. Kaffee und die Gehirnleistung: Eine Droge fürs Gehirn?

Tatsächlich könnte man Kaffee und somit Koffein als eine legale Droge fürs Gehirn ansehen. Die Wirkung soll jedoch nicht nachhaltig sein, sondern lediglich für einen bestimmten Zeitraum nach der Einnahme stattfinden.

Die eingenommene Menge an Koffein kann dabei bis zu 10 Stunden, teilweise gar länger, im Körper bleiben. Der Höhepunkt, bezogen auf die positiven Effekte auf das Gehirn, soll nach ca. 1 Stunde erreicht sein. Dieser Höhepunkt kann mehrere Stunden anhalten.

Kaffee kann sich dabei wie folgt auf die Gehirnleistung auswirken:

- schnellere Reaktionszeit

- verbessertes räumlich-visuelles Denken

- verbessertes Kurzzeitgedächtnis

- bessere Konzentration (variiert je nach Person)

- beeinflusst die Freisetzung von Dopamin

Wie Studien zeigen, hat Kaffee eine ganze Hand voll positiver Effekte auf die Gehirnleistung.

Doch nach dem Hoch folgt in der Regel ein Tief. Klingt der Koffein-Pegel ab, kann dies zu erhöhter Müdigkeit führen.

Aufgrund der positiven Effekte wird auch Kaffee als Smartdrug angesehen. Doch aufgepasst beim Konsum. Kaffee kann, ähnlich wie harte Drogen, süchtig machen.

Ebenfalls Koffein enthält Grüner Tee. Wer also keinen Kaffee mag, kann auf Grünen Tee oder Koffein Tabletten einnehmen, um die Gehirnleistung zu steigern. Natürlich sollte dabei kein Überkonsum stattfinden.

7. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten die Gehirnleistung steigern

Es gibt einige verschreibungspflichtige Medikamente, die zur Steigerung der Gehirnleistung beitragen. Diese werden natürlich nicht für Prüfungen oder effizienteres Arbeiten verschrieben.

Zumeist erfolgt eine Einnahme in Form von Tabletten zur Behandlung von Alzheimerkranken, Depressionen und Personen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Schlafstörungen.

Vorab sei gesagt, dass folgende verschreibungspflichtige Medikamente nur dann eingenommen werden sollten, wenn dies auf ärztlichen Rat erfolgt.

- Ephedrin

- Amphetamin

- Modafinil

- Ritalin

Mit derartigen Medikamenten sollte nicht leichtfertig umgegangen werden. Nicht ohne Grund sind sie nur auf Rezept erhältlich.

Die zuvor beschriebenen natürlichen Nootropika stellen eine legale, nicht verschreibungspflichtige Alternative dar, wenn man seine Gehirnleistung steigern möchte.

Dazu zählen beispielsweise NooCube, Doctor's Best Natural Brain Enhancers oder Life Extension Cognitex Elite.

Natürlich wirken diese weniger stark und sollen keine Alternative zu den oben beschriebenen Medikamenten darstellen, wenn diese vom Arzt verschriebe