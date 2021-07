Haarausfall – Woher kommt er und was kann man dagegen tun?

Mit Haarausfall hat die Menschheit schon seit ewigen Zeiten zu kämpfen. Es handelt sich dabei nicht um eine der vielen sogenannten Volkskrankheiten, darunter Rückenleiden, die sich in unserer modernen Welt heute immer mehr ausbreiten. Unsere Haare prägen in großem Maße unser Erscheinungsbild. Sie sind Kopfschmuck und Statussymbol zugleich. Haarausfall stellt für die meisten Menschen eine psychische Belastung dar: Frauen fühlen sich häufig krank, Männer in der Regel älter.

Häufigste Ursache für Haarausfall: Vererbung

Die Haarbeschaffenheit und auch die frühzeitige Bildung von Geheimratsecken liegt in unseren Genen verankert. So bestimmt die Erbinformation die mögliche Wachstumslänge ebenso wie eine glatte, krause oder lockige Haarpracht. Der anlagebedingte Haarausfall findet sich bei etwa einem Drittel der Männer und nahezu bei jeder zweiten Frau. Bei 95 Prozent beider Geschlechter ist er die am häufigsten auftretende Variante.

Während seit Langem bekannt ist, dass Feinstaubbelastung zu Atemwegsproblemen, Herz- und Lungenerkrankungen sowie Krebs führen kann, gibt es noch wenige Erkenntnisse über deren Auswirkungen auf Haut und Haare. Koreanische Wissenschaftler fanden nunmehr heraus, dass ein Zusammenhang zwischen der Belastung mit Feinstaub und menschlichem Haarausfall besteht.

Während wir im Freien der Feinstaubbelastung ungehindert ausgesetzt sind, lässt sich in geschlossenen Zimmern und Co. durch Luftreiniger das Raumklima deutlich verbessern. Sie spielen auch im Kampf gegen das Covid-19-Virus eine Rolle, um bestmöglichen Infektionsschutz zu bieten.

In Münster erfolgt die Überwachung der Luftqualität an den kontinuierlichen Luftmessstationen „Weseler Straße“ und „Münster Geist“. Darüber hinaus werden an hochbelasteten Straßenabschnitten die Werte der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid sowie Feinstaub ermittelt. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:

Überschreitungen bezüglich der Stickstoffbelastung treten nach wie vor am Bült auf



die Jahresmittelwerte bei der Feinstaubbelastung liegen deutlich unter dem Jahresgrenzwert

an stark befahrenen Verkehrsadern wird der WHO-Zielwert noch überschritten

In welchen Fällen liegt Haarausfall vor?

Findet man täglich vereinzelt Haare in der Bürste, dem Waschbecken oder auf dem Kopfkissen, stellt dies kein Grund zur Beunruhigung dar – sie verfügen nur über eine begrenzte Lebensdauer. Danach stellt sich das Wachstum ein, das Haar fällt aus und ein neues wächst. Zudem ist es als natürlich anzusehen, dass es mit zunehmendem Alter etwas lichter wird.

Mediziner sprechen von Haarausfall, wenn Erwachsene am Tag über 100, Kinder mehr als 50 bis 80 Haare über einen längeren Zeitraum verlieren. Gleiches gilt, wenn einzelne, haarlose Bereiche entstehen. Ein Haarverlust kann sowohl von vorübergehender Natur als auch dauerhaft sein. Letzteres ist der Fall, wenn die Haarwurzeln unwiderruflich geschädigt wurden – beispielsweise durch Krankheit mit vernarbendem Haarausfall oder Verbrennungen.

Ursachen für Haarausfall

Neben den bereits erwähnten Gründen gibt es viele weitere Ursachen für Haarausfall, darunter:

hormonell bedingter Haarausfall : tritt plötzlich auf; gestörte Balance zwischen männlichen Hormonen, darunter Testosteron und dem weiblichen Sexualhormon Östrogen; bereits kleinste Schwankungen können sich auf das Wachstum der Haare auswirken und zu einem Verlust führen



: tritt plötzlich auf; gestörte Balance zwischen männlichen Hormonen, darunter Testosteron und dem weiblichen Sexualhormon Östrogen; bereits kleinste Schwankungen können sich auf das Wachstum der Haare auswirken und zu einem Verlust führen ungesunder Lebensstil : zum Beispiel einseitige Ernährung sowie Stress können gleichfalls zu Haarausfall führen; während erstere mit einem Vitaminmangel einhergeht, wirkt sich Letzterer negativ auf den Hormon- und Nährstoffhaushalt aus

: zum Beispiel einseitige Ernährung sowie Stress können gleichfalls zu Haarausfall führen; während erstere mit einem Vitaminmangel einhergeht, wirkt sich Letzterer negativ auf den Hormon- und Nährstoffhaushalt aus Autoimmunreaktion oder Entzündung : sie können kreisrunden Haarausfall (Alopecia areata) verursachen; erkennbar an einzelnen runden, kahlen Bereichen, sowohl am Kopf als auch in anderen Körperregionen

: sie können kreisrunden Haarausfall (Alopecia areata) verursachen; erkennbar an einzelnen runden, kahlen Bereichen, sowohl am Kopf als auch in anderen Körperregionen diffuser Haarausfall: kommt eher selten vor; erkennbar durch gleichmäßigen Ausfall der Haarwurzeln am Kopf, der sich nicht auf eine Stelle beschränkt; er begründet sich häufig auf eine Schilddrüsenfehlfunktion oder auch Eisenmangel, weiterhin können bestimmte Medikamente, Chemotherapie oder Stress für den diffusen Haarausfall verantwortlich sein

Wenn das Haar nicht mehr nachwächst: Haarverpflanzung

Es gibt zahlreiche Mittel auf dem Markt, die mit dem Versprechen einhergehen, dass Geheimratsecken und Co. in Kürze verschwinden. Leider halten sie es nur selten. Eine Haartransplantation hingegen liefert deutlich sichtbare Ergebnisse. Der ärztliche Leiter Reza P. Azar des Zentrums für moderne Haartransplantation in Berlin ist auf Haarausfall Behandlungen und Haartransplantation, u.a. nach der FUE-Technik (Follicular Unit Extraction) spezialisiert. Die Bezeichnung steht für eine Technik der minimalinvasiven Haartransplantation. Die Verfahrensweise ist wie folgt: komplette follikuläre Einheiten inklusive Haarwurzeln werden aus der Haut extrahiert und an entsprechenden Stellen wieder eingepflanzt.

Infografik zur FUE-Methode https://www.ifue-haartransplantation.de/fue-methode/ Foto:

Grundsätzlich wird eine Rasur empfohlen, da die Haare sonst oft verkleben. Es wird eine örtliche Betäubung des Areals vorgenommen, in dem die Entnahme der benötigten Haarfollikel mit einer hauchfeinen Hohlnadel durchgeführt wird. Das Spendermaterial wird im Anschluss in Nährstofflösung aufbewahrt. Danach erfolgt eine Kontrolle der jeweiligen Haargruppen und die Sortierung nach Anzahl der enthaltenen Haarwurzeln.

Für die Transplantation erfolgt eine großflächige örtliche Betäubung, sodann werden winzige Empfangskanäle geschaffen, in welche die Haartransplantate mit einer feinen Pinzette eingesetzt werden. Am Ende wird eine Qualitätskontrolle durchgeführt, die sich insbesondere auf die korrekte Platzierung, Dichte sowie den Einsatzwinkel konzentriert.

Was man selbst gegen Haarausfall tun kann

Begründet sich der Haarausfall auf einen Nährstoffmangel, Stress oder äußere Faktoren, darunter chemisches Färben oder Styling, helfen eine Ernährungs- und Lebensumstellung sowie das Unterlassen von künstlichen Haarbehandlungen. Sind erblich bedingte oder hormonelle Ursachen der Auslöser, lässt man sich bestenfalls von einem Hautarzt beraten.

Von Ärzten eingesetzte Medikamente