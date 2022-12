Harzsalbe Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil (2023)

Der Anblick großer Poren ist kein seltener. Oft gesellen sich Mitesser und Pickel dazu, die das Hautbild ungepflegt erscheinen lassen. Das ist vor allem in der T-Zone rund um die Nase, auf der Stirn und dem Kinn der Fall. Die winzigen Hautöffnungen lassen sich auch mit Make-Up nur schlecht kaschieren. Die Lösung: Eine porenverfeinernde Hautpflege mit Harz-Extrakt namens Biovolen Aktiv Harzsalbe. Sie soll die Talgproduktion regulieren und so Unreinheiten vorbeugen.

Was ist Aktiv Harzsalbe?

Eine Haut wie weichgezeichnet - wer hätte sie nicht gern. Was auf Bildern so makellos aussieht, ist allerdings fernab der Realität. Jeder Mensch hat Mitesser und Poren und bei manchen sind sie stärker ausgeprägt als bei anderen. Vielen ist das ein Dorn im Auge, denn wegen der Unebenheiten sieht das Gesicht oft unrein und ungepflegt aus. Und mit jedem Lebensjahr scheinen die Poren auch immer größer zu werden.

Die Biovolen Aktiv Harzsalbe ist eine Hautpflegesalbe, die speziell für die Anwendung bei großen Poren und Mitessern entwickelt wurde. Sie ist Teil der Biovolen Pflegeserie vom Hersteller Evertz Pharma GmbH. Die Aktiv Harzsalbe kann bei folgenden Hautproblemen eingesetzt werden:

zur Vorbeugung und Verkleinerung erweiterter Poren

bei schwarzen und weißen Mitessern

bei schnell fettender/ öliger Haut

bei Hautunreinheiten und Pickeln

In der Biovolen Aktiv Harzsalbe ist ein spezielles Extrakt aus Harz enthalten. Das Harz stammt vom Mastix-Strauch, auch Wilde Pistazie genannt. Für die Aktiv Harzsalbe wird das Harz in einen wasserlöslichen Wirkstoff umgewandelt, der gut von der Haut aufgenommen werden kann.

Studien haben gezeigt, dass das Harz-Extrakt die Talgproduktion verringern kann. Eine erhöhte Talgbildung ist die Hauptursache für vergrößerte Poren und Mitesser. Das Harz selbst wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, was der Entstehung von Pickeln und Rötungen vorbeugt. Außerdem hat Mastix-Harz von Natur aus eine adstringierende Wirkung. Das bedeutet, dass es das Gewebe zusammenzieht und dadurch festigt. Auf diese Weise können erweiterte Poren optisch kleiner erscheinen.

Für das beste Ergebnis ist eine tägliche Anwendung notwendig. Erfahrungen zufolge Kann sich das Hautbild mit der Biovolen Harzsalbe bereits nach wenigen Tagen verbessern. Der Teint wird ausgeglichener und reiner. Mit dem Rückgang der großen Poren erscheint auch die Haut insgesamt jünger.

Die Aktiv Harzsalbe von Biovolen ist online und in jeder Apotheke in Deutschland und Österreich erhältlich. Auf Wunsch kann die Salbe unter der PZN 16736364 in der Filiale bestellt werden. Bei einer Bestellung im Online-Shop bietet der Hersteller eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. So kann jeder die Aktiv Harzsalbe risikofrei testen.

Harzsalbe Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil

So wie die anderen Salben der Biovolen-Pflegereihe hat die Aktiv Harzsalbe bereits nach kurzer Zeit an Bekanntheit dazu gewonnen - nicht zuletzt wegen TV-Moderatorin und Markenbotschafterin Birgit Schrowange. Mit steigender Bekanntheit interessieren sich auch immer mehr Anwender für offizielle Testurteile, z.B. von der Stiftung Warentest.

Die Stiftung Warentest ist eines der angesehensten deutschen Verbraucherinstitute. Ihre Aufgabe ist es, Produkte verschiedenster Kategorien zu testen und anhand bestimmter Qualitätsmerkmale zu bewerten. Ein positives Testurteil ist für viele Verbraucher ein wichtiges Kaufkriterium.

Die Stiftung Warentest hat bereits eine Vielzahl an Anti Aging Cremes und hautpflegenden Cremes untersucht, speziell porenverfeinernde Hautprodukte wurden allerdings noch keinem Test unterzogen. Somit gibt es für die Biovolen Aktiv Harzsalbe bisher auch kein Stiftung Warentest Urteil.

Harzsalbe Test: Gibt es weitere offizielle Testurteile?

Die Stiftung Warentest ist nicht die einzige Verbraucherorganisation, die Produkte testet und Testurteile vergibt. Die Aktiv Harzsalbe wurde schon nicht nur von tausenden Anwendern getestet und bewertet, sondern auch von anderen offiziellen Teststellen.

Harzsalbe TÜV-Zertifizierung

Im Februar 2022 wurde der Kundenservice des Unternehmens Evertz Pharma GmbH vom TÜV Saarland geprüft und zertifiziert. Insgesamt erhält der Hersteller nach der Auswertung der Kundenumfrage die Note 1,6 (GUT). Im Rahmen der Zertifizierung wurde auch die Qualität der Produkte - zu denen auch die Harzsalbe gehört - bewertet. In dieser Kategorie konnte die Bestnote 1,3 (SEHR GUT) vergeben werden.

Harzsalbe Hautverträglichkeitstest

Wie alle Biovolen Hautsalben wurde auch die Aktiv Harzsalbe einem kosmetischen Hautverträglichkeitstest unterzogen. Beim Patch-Test an den Testpersonen sind keine Hautirritationen wie Juckreiz oder Rötungen aufgetreten. Somit wurde die Verträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Harzsalbe Meldungen Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale kennen die meisten als Informations- und Beratungsstelle. Auf der Website der Verbraucherzentrale findet man umfassende Informationen zu allen wichtigen Lebensbereichen, die vor allem dem Verbraucherschutz dienen. Und auch Negativschlagzeilen und Warnungen veröffentlicht die Verbraucherzentrale. Meldungen über die Biovolen Aktiv Harzsalbe oder den Hersteller gibt es allerdings nicht.

Harzsalbe Öko-Test

Während die Stiftung Warentest Produkte vor allem im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Wirkversprechen untersucht, bewertet Öko-Test nach Kriterien wie Verträglichkeit, Schadstoff-Anteil und Produktionsbedingungen. Bisher gibt es aber kein Öko-Test Urteil für die Aktiv Harzsalbe.

Harzsalbe im Vergleich: Biovolen Aktiv Harzsalbe überzeugt

Sucht man online nach Harzsalbe, bekommt man zahlreiche Suchergebnisse vorgeschlagen. Darunter ist nicht nur die originale Biovolen Aktiv Harzsalbe. Mittlerweile gibt es viele Nachahmer-Produkte mit ähnlichem Namen von anderen Herstellern, die zum Teil auch günstiger angeboten werden. Da ist die Verlockung natürlich groß, vom Original abzusehen und eine der anderen Salben zu kaufen. Aktuelle Vergleiche haben aber gezeigt: Die Biovolen Aktiv Harzsalbe ist der Preis-Leistungs-Sieger.

Für die originale Biovolen Harzsalbe werden hochwertige Inhaltsstoffe verwendet, die zum großen Teil aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Das Harz-Extrakt wird aus dem echten Mastix-Harz, welches von Hand geerntet wird, hergestellt. Günstige Ersatzstoffe sind nicht enthalten. Außerdem wird die Salbe unter DIN-Norm zertifizierten Bedingungen in Deutschland produziert. Online findet man auf verschiedenen Plattformen unzählige Erfahrungsberichte zur originalen Aktiv Harzsalbe. Die Biovolen Aktiv Harzsalbe ist eine der wenigen Salben, die dank Zufriedenheitsgarantie 30 Tage lang getestet werden kann.

Erfahrungsberichte und Vorher-Nachher-Effekt

Von der Anwendung der Biovolen Aktiv Harzsalbe versprechen sich die meisten Anwender eine Verbesserung ihres Hautbildes mit kleineren Poren und weniger Unreinheiten. Über den möglichen Vorher-Nachher-Effekt gibt es im Netz viele Berichte, zum Teil sogar mit Vorher-Nachher-Bildern. Die meisten Bewertungen sind im herstellereigenen Online-Shop und in Versandapotheken zu finden. Ausführliche Erfahrungen wurden in der Vergangenheit in Online-Zeitschriften, Blogs und auch YouTube Videos veröffentlicht.

Das Feedback zur Biovolen Aktiv Harzsalbe ist insgesamt positiv. Laut Hersteller sind 96 Prozent der Kunden zufrieden mit der Wirkung der Salbe. Bereits nach kurzer Zeit konnten zahlreiche Anwender beobachten, dass die Haut nicht mehr so stark nachfettet. Dadurch wird der ölige Glanz im Gesicht reduziert. In den Erfahrungsberichten heißt es, dass die ersten Unterschiede bei der Porengröße nach wenigen Wochen Anwendung sichtbar werden. Insgesamt berichten die Harzsalbe-Anwender über folgende Effekte:

weniger Fettglanz im Gesicht

gleichmäßiger Teint

weniger Unreinheiten wie Pickel, Mitesser und Rötungen

verfeinerte Poren

gut durchfeuchtete Haut

Für wen ist die Harzsalbe geeignet?

Pickel, Mitesser und große Poren sind in jedem Alter und bei jedem Geschlecht ein Problem. Hautunreinheiten beginnen in der Pubertät und begleiten viele Betroffene bis ins Erwachsenenalter in Form von Spätakne.

Unter den Harzsalbe Anwendern sind Frauen und Männer jeden Alters vertreten. Die Salbe kommt sowohl bei wechseljahresbedingten Unreinheiten zum Einsatz als auch bei hormonell bedingten Hautproblemen unter jungen Erwachsenen. Und auch Teenager können die Harzsalbe verwenden. Zum Hauptanwendungsgebiet zählen dabei große Poren, schwarze und weiße Mitesser sowie Pickel und Pusteln.

Die Aktiv Harzsalbe ist vor allem für Menschen mit einem öligen Hauttypen oder einer Mischhaut geeignet. Aber auch bei trockener, unreiner Haut kann die Salbe dank ihrer pflegenden Komponenten bedenkenlos angewendet werden. Da die Salbe matt einzieht und keinen öligen Film hinterlässt, kann sie auch als Grundlage für Make-Up verwendet werden.

Welche Inhaltsstoffe enthält Harzsalbe?

Für die Herstellung der Biovolen Aktiv Harzsalbe bei großen Poren kommen zum größten Teil natürliche oder naturbasierte Inhaltsstoffe zum Einsatz. Den größten Teil machen hierbei neben dem Harz-Extrakt (Pistacia lentiscus mastic gum) wertvolle, pflanzliche Öle aus, wie z.B. Arganöl, Mandelöl und Avocadoöl. Sie sind zusammen mit Hyaluronsäure und Aloe Vera für die Feuchtigkeitsversorgung der Haut zuständig und nähren sie gleichzeitig mit Vitaminen. Zusätzlichen Schutz bei reifer Haut bietet das Antioxidans Vitamin E. Die antioxidative Wirkung beugt dem Erschlaffen der Haut und somit gleichzeitig auch der altersbedingten Vergrößerung der Poren vor.

In der Aktiv Harzsalbe werden keine Silikone und Mineralöle verarbeitet. Die Salbe ist frei von Mikroplastik und tierischen Inhaltsstoffen.

Wie wird die Harzsalbe richtig angewendet?

Um mit der Biovolen Harzsalbe die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte sie jeden Tag angewendet werden. Der Wirkstoff aus Harz kann so die Talgproduktion verringern und der Entstehung von verstopften und erweiterten Poren vorbeugen.

Die Aktiv Harzsalbe kann als Tages- und Nachtpflege aufgetragen werden. Vor der Anwendung ist es wichtig, das Gesicht vollständig von Make-Up, Talg und Schmutz zu befreien. Anschließend wird die Salbe großzügig auf die ganze Gesichtshaut aufgetragen. Tagsüber empfiehlt es sich, zusätzlich ein Sonnenschutz-Fluid zu verwenden.

Die Biovolen Aktiv Harzsalbe ist für jeden Hauttypen geeignet.

Hat die Salbe Nebenwirkungen?

Unreine Haut kann mitunter sehr empfindlich sein und auf bestimmte Inhaltsstoffe mit einer Ausbreitung der Entzündungsherde reagieren. Diese Sorge ist bei der Biovolen Aktiv Harzsalbe unberechtigt. In einer kosmetischen Untersuchung konnten keine unangenehmen Hautreaktionen an den Testpersonen festgestellt werden. Die Hautverträglichkeit der Salbe ist dermatologisch bestätigt. Es sind keine weiteren Nebenwirkungen oder Risiken bekannt.

Harzsalbe 30 Tage risikofrei testen

Die Qualität der originalen Biovolen Aktiv Harzsalbe hat ihren Preis. Darum ermöglicht der Hersteller beim Kauf im Online-Shop einen risikofreien Test dank der 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Wer unzufrieden ist, kann die Salbe innerhalb der 30 Tage retournieren und bekommt den Kaufpreis erstattet. Außerdem ist die Salbe im Shop dank Herstellerrabatt bis zu 30 Prozent günstiger.

Harzsalbe in der Apotheke

Die Biovolen Aktiv Harzsalbe ist deutschlandweit in allen Apotheken erhältlich. Sollte die Salbe in Ihrer Wunschfiliale nicht erhältlich sein, kann sie unter der PZN 16736364 bestellt werden. In der Apotheke wird die Harzsalbe meist zum UVP von 100 Euro angeboten. Außerdem ist die Salbe online in verschiedenen Versandapotheken erhältlich. Um Geld zu sparen, lohnt sich ein Preisvergleich. Beim Kauf in der Apotheke gilt die 30 Tage Geld-zurück-Garantie nicht.

Harzsalbe bei dm und Rossmann

In der Drogerie wird man auf der Suche nach Aktiv Harzsalbe nicht fündig. Bisher wird die Biovolen Hautpflegereihe weder bei dm, noch bei Rossmann oder Müller angeboten. Auch im Reformhaus ist die Biovolen Harzsalbe nicht zu finden.

Fazit: Harzsalbe Stiftung Warentest

Die Online-Suche nach einem offiziellen Stiftung Warentest Urteil für die Biovolen Aktiv Harzsalbe bleibt bisher ergebnislos. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Salbe in Zukunft Teil eines Tests sein wird. Andere offizielle Urteile und Anwender der Harzsalbe bewerten das Produkt und den Hersteller positiv. Wer auf der Suche nach einer gut verträglichen und qualitativ hochwertigen Tagespflege ist, der wird mit der Aktiv Harzsalbe fündig. Regelmäßig angewendet, kann sie die Poren verfeinern und das Hautbild verbessern. Mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie kann sich jeder selbst davon überzeugen.