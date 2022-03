Hautpflege-Tipps bei Unreinheiten und Co.

Haut richtig reinigen und pflegen

Wer seine Haut richtig reinigt und mit den passenden Produkten pflegt, kann unreiner Haut effektiv vorbeugen. Dabei müssen Reiniger und Pflegeprodukte genau auf den Hauttyp abgestimmt sein.

Unkomplizierte Pflege von normaler Haut

Normale Haut neigt nur selten zu Unreinheiten. Sie kann mit warmem Wasser und einer Waschlotion mit niedrigem pH-Wert einfach gereinigt werden. Zur Pflege ist eine leichte Creme mit viel Feuchtigkeit völlig ausreichend.

Pflege bei unreiner, fettiger Haut

Foto: Unsplash.com

Bei fettiger Haut fällt die Talgproduktion überdurchschnittlich hoch aus. Verstopfte Poren und Unreinheiten im Gesicht, eventuell auch auf dem Rücken und an den Oberarmen, sind die Folge.

Unreine Haut muss regelmäßig von Talg befreit werden, am besten morgens nach dem Aufstehen und aber vor dem Zubettgehen. So werden Talg, Schmutz und Rückstände von Make-up restlos entfernt. Ideal eignen sich bei unreiner Haut ein mildes, alkoholfreies Gesichtswasser, ölfreie Waschgels oder milde Peelings, die speziell für fettige Haut ausgelegt sind.

Nachts pflegt die Haut eine leichte Creme ohne Fett und mit viel Feuchtigkeit. Auch die Tagescreme sollte kein Fett enthalten, sondern der Haut viel Feuchtigkeit spenden.

Mischhaut in 2 Zonen pflegen

Bei der Mischhaut ist die Haut an den Wangen sowie um die Augen herum eher trocken. Zusätzlich ist sie in der sogenannten T-Zone an Kinn, Nase, Stirn sehr fettig, weshalb sich besonders sind diesen Bereichen Mitesser und Pickel bilden.

Bei der Pflege sind beide Gesichtszonen zu berücksichtigen. Ein mildes ph-neutrales Waschgel eignet sich perfekt, um morgens und abends das Gesicht zu reinigen. Speziell an der T-Zone hilft ein Gesichtswasser, die unreine Haut gründlich zu entfetten.

Einmal wöchentlich ist zudem ein Peeling sowie eine Maske für Mischhaut zu empfehlen, Alkohol oder Parfüm sollten in den Produkten für Mischhaut dabei möglichst nicht enthalten sein. Gepflegt wird mit beruhigenden Cremes ohne Öl, die viel Feuchtigkeit enthalten.

Es gibt Produkte speziell für Mischhaut, die T-Zone und die trockenen Partien können aber auch unabhängig voneinander mit jeweils angepassten Produkten behandelt werden.

Trockene, unreine Haut ist sehr empfindlich

Trockene Haut ist oft sehr empfindlich. Stress, Umwelteinflüsse und die falschen Reinigungs- und Pflegeprodukte können hier schnell zu Reizungen, aber auch zu Unreinheiten führen. Trockene Haut sollte nur mit einer Tages- und Nachtcreme auf Wasser-Öl-Basis gepflegt werden.

Die Reinigung kann sehr sanft mit rückfettenden Produkten durchgeführt werden. Einmal wöchentlich wird eine Feuchtigkeitsmaske empfohlen. Peelings dürfen nicht angewendet werden, da diese die trockene Haut zu sehr reizen. Alkohol und Parfüm sind ebenfalls tabu.

Pickel richtig entfernen und der Neubildung vorbeugen

Sind Pickel erst einmal entstanden, sollten diese vorsichtig, aber konsequent behandelt werden. Bei der Entfernung von Pickeln sind einige Regeln zu beachten.

Nicht ausdrücken!

Lästige Pickel auszudrücken, geht fast immer schief. Ein Pickel ist eine akute Entzündung, die durch das Herumdrücken noch verschlimmert werden kann. Auch unschöne Narben sind manchmal die Folge, wenn mit spitzen Fingernägeln am Pickel herumgedrückt wird. Doch was ist zu tun, wenn der Pickel extrem stört und nicht überschminkt werden kann?

Professionelle Reinigung

Foto: Unsplash.com

Am besten eignet sich eine professionelle, kosmetische Reinigung unter optimalen hygienischen Bedingungen. Wird das Ausdrücken dennoch selbst vorgenommen, ist eine anschließende Desinfektion und das Auftragen einer Heilsalbe wichtig.

Der Pickel will nicht weggehen? Bei unklaren Pickeln, die über einen längeren Zeitraum nicht verschwinden, ist der Gang zum Hautarzt zu empfehlen.

Nicht ins Gesicht fassen

An den Händen befinden sich trotz regelmäßigem Waschen oft Schmutz und Bakterien. Wer darauf achtet, sich nicht zu häufig ins Gesicht zu fassen, kann der Pickelbildung vorbeugen.