Jasminsalbe Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil (2023)

Je älter man wird, desto deutlicher sieht man das auch an der Haut. Besonders an den Augen wird das voranschreitende Alter schnell sichtbar. Zu den typischen Alterserscheinungen zählen neben Krähenfüßen auch Augenringe & Schlupflider. Treten die dunklen Schatten nur nach einer zu kurzen Nacht auf, ist es kein Problem, sie am Morgen mit Concealer zu verdecken. Doch wenn sie jeden Tag das Erscheinungsbild prägen und zusätzlich noch mit hängenden Lidern einhergehen, werden sie für viele Betroffene zur Belastung. Mit der 3-in-1-Wirkung der Biovolen Aktiv Jasminsalbe sollen diese Probleme schon bald der Vergangenheit angehören.

Was ist Jasminsalbe?

Der deutsche Hersteller Evertz Pharma GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Apothekenprodukte auf natürlicher Basis zu entwickeln, die mithilfe von besonderen pflanzlichen Wirkstoffen das Problem an der Ursache bekämpfen und nicht nur die Symptome beseitigen. Für die Augenpartie gibt es die Biovolen Aktiv Jasminsalbe.

Kern der Salbe für die Augen ist ein Wirkstoff aus Jasmin, der in einem biotechnologischen Verfahren aus den weißen Blüten gewonnen wird. Das äußerst wirksame Extrakt hat dabei einen 3-fach Effekt und kann Augenringe, Schlupflider und Augenfältchen reduzieren und vorbeugen. Zusätzlich enthält die Augencreme reizarme und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, die die zarte Augenpartie pflegen.

Die Biovolen Jasminsalbe gibt es in Apotheken und im Online-Shop des Herstellers. Auch Douglas bietet die Creme unter den Augencremes an. Für einen unverbindlichen Test bietet der Hersteller im eigenen Online-Shop eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Wie bewertet die Stiftung Warentest die Biovolen Jasminsalbe?

Schon kurz nach dem Launch war die Biovolen Jasminsalbe erstmals ausverkauft. Mit dem neuartigen Wirkstoff und der reizarmen Formulierung hat sie das Interesse zahlreicher Frauen und Männer geweckt. Die Erfahrungen in Magazinen, Zeitungsartikeln und Online-Apotheken bestätigen das positive Bild und sind eine gute Bewertungsgrundlage. Außerhalb der Erfahrungen von Kund*innen vertrauen viele auf das Testurteil von Testinstituten wie Öko-Test oder Stiftung Warentest.



Als unabhängige Verbraucherorganisation ist es das Ziel der Stiftung Warentest, verschiedenste Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu bewerten, um dem Verbraucher die Kaufentscheidung zu erleichtern. Auch im Bereich der Anti-Aging-Kosmetik bzw. Hautpflege gibt es viele Testberichte und Bewertungen. Neben der Wirksamkeit werden vor allem auch die Verträglichkeit, die Qualität der Inhaltsstoffe und das gesamte Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet.



Schon vor einigen Jahren hat die Stiftung Warentest 12 Augencremes gegen Falten untersucht. Zwar haben die Cremes einen messbaren Effekt erzielt, dieser war aber so gering, dass er für das bloße Auge nicht sichtbar war. Dafür fiel die pflegende Wirkung in diesem Test der Antifalten-Augencremes positiv aus.

Einen aktuellen Test zu neuen Augencremes und Wirkstoffen gibt es derzeit nicht. Auch zu anderen Produkten gegen Augenringe findet man keinen Test der Stiftung Warentest. Aus diesem Grund gibt es zu diesem Zeitpunkt kein offizielles Stiftung-Warentest-Urteil zur Biovolen Jasminsalbe.

Jasminsalbe Test: Weitere offizielle Testurteile

Öko-Test und Stiftung Warentest sind längst nicht die einzigen Institute, die Produkte testen oder auszeichnen. Zwar gibt es bisher für die Biovolen Aktiv Jasminsalbe kein Testurteil der Stiftung Warentest, es finden sich aber andere offizielle Bewertungen von Zertifizierungsstellen.

Jasminsalbe: TÜV-Zertifikat

Der TÜV prüft nicht nur Autos auf ihre Verkehrstauglichkeit, sondern weitet sein Angebot an Zertifizierungen immer weiter aus. So ist beispielsweise auch die Kundenzufriedenheit ein Bestandteil der Zertifizierung vom TÜV Saarland.

Erst kürzlich wurde die Kundenzufriedenheit beim Hersteller der Biovolen Jasminsalbe (Evertz Pharma GmbH) vom TÜV Saarland überprüft und ausgezeichnet. Bestandteil der Befragung waren z.B. die Produktqualität und die Zufriedenheit mit dem Kundenservice. Das Unternehmen erhielt die Gesamtnote 1,6. Die Bestnote 1,3 gab es in der Kategorie „Produktqualität“, die auch die Bewertungen der Biovolen Aktiv Jasminsalbe beinhaltet.



Jasminsalbe: Anwendungsstudie

Bei Anwendungsstudien steht neben der Qualität eines kosmetischen Produkts auch die Verträglichkeit im Vordergrund. Im Rahmen einer klinischen Studie wurde die Hautverträglichkeit der Biovolen Jasminsalbe geprüft. Keine der Testpersonen zeigte allergische Reaktionen oder ungewöhnliche Überempfindlichkeiten. Dementsprechend wurde die dermatologische Verträglichkeit mit „sehr gut“ bewertet. Die Augencreme kann auch bei empfindlicher Haut ohne Bedenken zur täglichen Pflege verwendet werden.

Jasminsalbe: Hinweise der Verbraucherzentrale

Verbraucherzentralen dienen dazu, den Verbraucher zu informieren und zu beraten. Dabei unterliegen sie einem staatlichen Auftrag und sind in jedem Bundesland vertreten. Online findet man viele Informationen zu unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen - so werden beispielsweise auch Warnungen vor bestimmten Inhaltsstoffen in Kosmetikprodukten ausgesprochen. Kritische Hinweise wie z.B. Warnungen in Bezug auf die Evertz Pharma GmbH oder die Biovolen Jasminsalbe findet man nicht.



Jasminsalbe Test & Vergleich 2022: Welche Jasminsalbe ist die beste?

Der einschlagende Erfolg der Biovolen Aktiv Jasminsalbe blieb nicht unbemerkt. Seitdem die original Jasminsalbe angeboten wird, gibt es immer mehr ähnliche Anti-Aging-Augencremes auf dem Markt. Die meisten findet man aber nur in Online-Shops und auf Plattformen wie z.B. Amazon. Vereinzelt werden die Duplikate der Jasminsalbe auch in Versandapotheken angeboten. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, welche Jasminsalbe die beste ist.



Zu dieser Frage findet man im Internet ausführliche Vergleiche auf verschiedenen Seiten. Es werden unterschiedliche Jasminsalben hinsichtlich ihrer Wirkung, der Inhaltsstoffe und der Kundenbewertungen miteinander verglichen. Eindeutiger Testsieger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier die Biovolen Aktiv Jasminsalbe.

Die Biovolen Jasminsalbe überzeugt mit qualitativ hochwertigen, reizarmen Inhaltsstoffen. Die Augencreme wird in Deutschland unter kontrollierten Bedingungen entwickelt und hergestellt. Im Vergleich zu den anderen Jasminsalben überzeugt die Jasminsalbe von Biovolen mit einem Wirkstoff aus Aktiv-Jasmin, der in einem aufwändigen biotechnologischen Verfahren hergestellt wird. Außerdem bietet der Hersteller eine 30-tägige Zufriedenheitsgarantie, die einen ausführlichen Test im Alltag ermöglicht.

Jasminsalbe Test- und Erfahrungsberichte mit Vorher-Nachher-Vergleich

Offizielle Testurteile sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal, aber noch entscheidender sind Erfahrungsberichte und Bewertungen von echten Anwendern. Besonders hilfreich sind dabei Vorher-Nachher-Bilder, die den Effekt einer Anti Aging Salbe wie der Jasminsalbe bildlich dokumentieren. Online findet man eine Vielzahl an Testberichten und Bewertungen von Jasminsalbe-Anwendern. Im Online-Shop und in Versandapotheken gibt es die aktuellsten Berichte, aber auch auf Google und in Foren werden regelmäßig Erfahrungen veröffentlicht. Ausführliche Bewertungen gibt es in diversen Online-Magazinen, Blogs und YouTube-Videos.

Die Gesamtbewertung für die Aktiv Jasminsalbe ist fast überall sehr gut und ein Großteil der Anwender ist zufrieden mit der Salbe. Laut Erfahrungsberichten pflegt sie die anspruchsvolle Haut um die Augen, ohne dass ein fettiger Film entsteht. Die Biovolen Jasminsalbe eignet sich sehr gut als Grundlage für Concealer und Make-Up und beugt der Entstehung von Linien vor. Anwender berichten, dass eine Verbesserung der Augenringe nach wenigen Wochen regelmäßiger Anwendung sichtbar wird. Die Haut erscheint straffer und die Schatten verblassen. Zusammengefasst werden folgende Effekte der Jasminsalbe positiv bewertet:

verringert Trockenheitsfältchen am Auge

spendet Feuchtigkeit und verzieht sich nicht ins Auge oder in die Augenfältchen

Augenpartie wirkt straffer und praller

dunkle Augenschatten verblassen allmählich

Für wen ist Jasminsalbe geeignet?

Augenringe, Schlupflider und Tränensäcke sind charakteristisch für das Älterwerden der Haut. Immer mehr Kollagen wird abgebaut und das Gewebe wird dünn und schlaff. Schnell kommen dunkle Schatten und hängende Haut zum Vorschein.

Die Biovolen Aktiv Jasminsalbe ist für alle geeignet, die den Hautalterungserscheinungen in der Augenpartie vorbeugen wollen. Mit den antioxidativen und anregenden Wirkstoffen können dunkle Augenringe und schlaffe Haut optisch auch verringert werden. Außerdem ist die Aktiv Jasminsalbe die passende Salbe für alle, die auf der Suche nach einer reichhaltigen und gut verträglichen Augenpflege sind. Sie kommt ohne Duftstoffe aus und lässt sich auch problemlos im ganzen Gesicht anwenden.

Welche Inhaltsstoffe enthält Jasminsalbe?

Bei der Wahl einer Augencreme bzw. Augensalbe sollte man großen Wert auf die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe legen. Die Augenpartie ist sehr empfindlich und leicht reizbar, somit sollte die Augencreme mild formuliert sein.

Für die Herstellung der Biovolen Aktiv Jasminsalbe werden hauptsächlich natürliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. Sie schließen das Wasser auf der Haut an und versorgen sie mit wichtigen Nährstoffen. Dadurch bleibt die zarte Haut in der Augenpartie geschmeidig und glatt. Anti Aging Inhaltsstoffe wie Vitamin E und Hyaluronsäure beugen Fältchen und dunklen Augenringen vor.

Die Biovolen Aktiv Jasminsalbe ist vegan. In der reizarmen Wirkstoffformel sind weder Duftstoffe noch Silikone, Mineralöle oder Mikroplastik enthalten.

Wie wird die Jasminsalbe angewendet?

Die besten Ergebnisse erzielt man mit einer täglichen Anwendung der Jasminsalbe. Sie ist sowohl als Tagespflege als auch als Nachtpflege geeignet.

Bevor die Salbe aufgetragen wird, sollte das Gesicht gut gereinigt werden. Nun wird jeweils eine erbsengroße Menge um das Auge getupft und in sanft klopfenden und streichenden Bewegungen einmassiert. Das regt die Durchblutung an und verbessert die Aufnahme der Wirkstoffe in die Haut. Für zusätzliche Feuchtigkeit, z.B. über Nacht kann unter der Aktiv Jasminsalbe noch ein feuchtigkeitsspendendes Serum aufgetragen werden. Nach einer kurzen Einwirkzeit lässt sich wie gewohnt Make-Up auftragen.

DIe Biovolen Aktiv Jasminsalbe ist für jeden Hauttypen geeignet.

Jasminsalbe 30 Tage risikofrei testen

Wer die Aktiv Jasminsalbe bei Augenringen & Schlupflidern günstig kaufen möchte, sollte direkt beim Hersteller bestellen. Neben attraktiven Rabatten von bis zu 30 % profitiert man nur dort von der 30 Tage Geld-zurück-Garantie, die einen risikolosen Test ermöglicht. Der Versand in Deutschland ist kostenfrei.

Jasminsalbe in der Apotheke

Die original Jasminsalbe kann man in allen Apotheken in Deutschland unter der Pharmazentralnummer (PZN) 16736370 kaufen. Sollte sie in der Apothekenfiliale nicht auf Lager sein, kann sie unter dieser Nummer auch bestellt werden. Vor dem Kauf in der Apotheke lohnt sich ein Preisvergleich, da die Apotheken ihre Preise für rezeptfreie Produkte wie die Biovolen Aktiv Jasminsalbe frei bestimmen können. Folglich ist die Jasminsalbe vor Ort beispielsweise teurer als in Online-Apotheken. Der Preis beläuft sich auf etwa 80 bis 100 Euro für den 100 ml Tiegel.

Jasminsalbe bei dm und Rossmann

Bei dm und Rossmann ist die Auswahl an Augencremes groß. Wer die Aktiv Jasminsalbe dort kaufen möchte, wird allerdings nicht fündig. Bisher werden die Salben der Biovolen-Pflegereihe nicht in der Drogerie verkauft. Dafür bietet die Parfümerie Douglas die Jasminsalbe im Online-Shop an.

Fazit: Jasminsalbe Stiftung Warentest

Bisher gibt es für die Biovolen Aktiv Jasminsalbe kein Testurteil der Stiftung Warentest. Online findet man dennoch unzählige positive Erfahrungsberichte und auch Vergleichsurteile, in denen die Biovolen Jasminsalbe als Preis-Leistungs-Sieger gekürt wird. Weitere offizielle Testurteile stammen vom TÜV Saarland und vom dermatologischen Hautverträglichkeitstest.

Die Biovolen Aktiv Jasminsalbe mit 3-in-1-Wirkung pflegt die empfindliche Augenpartie mit ausgewählten Inhaltsstoffen, ohne die Haut zu reizen. So kann sie der Entstehung dunkler Augenringe und schlaffer Haut vorbeugen. Dank der Zufriedenheitsgarantie kann jeder die Salbe ganz ohne Risiko testen.