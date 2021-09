Kopfschmerzen: Diese Auslöser können dahinterstecken

Dumpf, pochend oder hämmernd – so unterschiedliche sich Kopfschmerzen anfühlen können, so viele verschiedene Ursachen kommen infrage. Eine Übersicht!

Kopfschmerzen sind die Volkskrankheit Nr. 1: Etwa 70 Prozent aller Deutschen leiden an gelegentlichen oder chronischen Beschwerden. Leider wissen Betroffene oft nicht, was genau die Ursachen für die Kopfschmerzen sind. Denn nur selten ist der Zusammenhang so klar, wie beispielsweise bei einer Erkältung. Und manchmal hat man die Auslöser vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm. Ihnen auf die Spur zu gehen ist jedoch wichtig, um die Beschwerden zu behandeln und zukünftig zu vermeiden.

Aschendorff Medien