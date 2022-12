Kressesalbe Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil (2023)

Neben Falten gehören Altersflecken zu den häufigsten Anzeichen der Hautalterung. Besonders unangenehm hierbei ist die Tatsache, dass die Flecken sich an gut sichtbaren Stellen wie dem Gesicht und den Händen befinden. Sie vollständig abzudecken ist ein mühsames Unterfangen und eine langfristige Lösung muss her, am besten ganz ohne einen kostspieligen Besuch beim Hautarzt. Die Alternative: Eine aufhellende Hautsalbe mit Kresse-Extrakt, die Biovolen Aktiv Kressesalbe.

Was ist Aktiv Kressesalbe?

Altersflecken sind ungefährliche Pigmentflecken. Bei genauerem Hinsehen wird man feststellen, dass fast jeder Mensch ab einem gewissen Alter von den dunklen Punkten gezeichnet ist. Das hat zwar keine Auswirkungen auf die Gesundheit, wird von den meisten Betroffenen aber als Makel empfunden. Die Bezeichnung Altersflecken kommt schließlich nicht von ungefähr - sie lassen das Gesicht einige Jahre älter aussehen.

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist eine hautpflegende Anti Aging Salbe, die von der Evertz Pharma GmbH speziell für die Anwendung bei Altersflecken entwickelt wurde. Folgende Effekte hat die Salbe auf der Haut:

kann Pigmentflecken selektiv und schonend aufhellen

beugt der Entstehung von neuen Altersflecken vor

versorgt reife Haut mit reichhaltiger Feuchtigkeit und Nährstoffen

trägt zu einem ebenmäßigen Hautbild bei

Die Wirkung der Kressesalbe basiert auf einem Extrakt aus Kresse. Dieser Wirkstoff hemmt ein Enzym, das eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Pigmentflecken spielt. Kresse-Extrakt wirkt zudem stark antioxidativ und reduziert oxidativen Stress, der durch freie Radikale ausgelöst wird und die Hautalterung beschleunigt. Mit diesen Wirkmechanismen können Altersflecken nicht nur vorgebeugt, sondern auch gezielt aufgehellt werden. Dafür ist eine regelmäßige Anwendung notwendig.

Wichtig ist es, die Haut zusätzlich vor dem größten Risikofaktor für Altersflecken - die UV-Strahlung - zu schützen. Konsequenter Schutz vor der Sonne und die selektiv aufhellende Wirkung der Aktiv Kressesalbe können so bereits nach wenigen Wochen Anwendung zu einem gleichmäßigen und verjüngten Hautbild beitragen.

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist online und in der Apotheke erhältlich. Unter der PZN 16233396 kann die Anti Aging Salbe auf Wunsch in die örtliche Apothekenfiliale bestellt werden. Ein risikofreier und unverbindlicher Test der Kressesalbe ist beim Kauf im Online-Shop dank der 30 Tage Geld-zurück-Garantie möglich.

Kressesalbe Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe gehört zu den wenigen Anti-Altersflecken-Cremes, die ohne bedenkliche Bleichstoffe auskommt. Ein Großteil der herkömmlichen Bleichcremes enthält noch immer Inhaltsstoffe, die in der Kritik stehen. Die hautfreundliche Kressesalbe konnte deshalb in den letzten Jahren begeisterte Anwenderinnen für sich gewinnen und ist mittlerweile ein bekanntes Anti Aging Produkt zur Anwendung bei Altersflecken. Doch wie beurteilt die Stiftung Warentest die Biovolen Kressesalbe?

Das Testsiegel der Stiftung Warentest ist für viele Verbraucher ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Insbesondere bei der großen Auswahl an Hautpflegeprodukten und Anti Aging Cremes lässt sich mit Hilfe des Stiftung Warentest Urteil leichter eine Entscheidung treffen. Das unabhängige Verbraucherinstitut hat vor einigen Jahren bereits einen Test durchgeführt, in dem aufhellende Hautcremes für die Hände untersucht und bewertet wurden. Keine der getesteten Salben enthielt Kresse-Extrakt.

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe selbst wurde bisher nicht von der Stiftung Warentest untersucht. Damit existiert noch kein offizielles Testurteil. Es bleibt also abzuwarten, ob die Stiftung Warentest erneut Bleichcremes testet und beurteilt.

Kressesalbe Test: Gibt es weitere offizielle Testurteile?

Für die Biovolen Aktiv Kressesalbe existiert zwar noch kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest, dafür gibt es unzählige Erfahrungs- und Testberichte echter Anwender und anderer Organisationen.

Kressesalbe TÜV-Zertifizierung

Im Februar 2022 wurde das Unternehmen Evertz Pharma GmbH im Bereich Kundenservice vom TÜV Saarland mit der Note 1,6 (GUT) ausgezeichnet. Hierfür wurden eine Vielzahl zufällig ausgewählter Kunden befragt, die in der Vergangenheit Produkte des Herstellers gekauft haben. Die beste Bewertung wurde im Zuge der Zertifizierung für die Produktqualität vergeben, was die Biovolen Salben einschließt. Nach Einschätzung der Anwender erhielt das Unternehmen hier die Auszeichnung 1,34 (SEHR GUT).

Kressesalbe Hautverträglichkeitstest

Um die Hautverträglichkeit der Aktiv Kressesalbe zu gewährleisten, wurde ein unabhängiges Testinstitut mit der Durchführung einer kosmetischen Studie beauftragt. Bei der Durchführung des Patch-Tests konnten keine Hautirritationen oder allergischen Reaktionen beobachtet werden. Somit ist die Hautverträglichkeit der Kressesalbe dermatologisch bestätigt.

Kressesalbe Meldungen Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale ist eine hervorragende Anlaufstelle, um sich über die Wirkung bestimmter kosmetischer Mittel oder Inhaltsstoffe zu informieren und herauszufinden, ob sie ihr Versprechen halten. Außerdem hat die Verbraucherzentrale einen Beratungsauftrag und warnt vor bestimmten Herstellern oder Produkten.

Offizielle Meldungen oder gar Warnungen über die Aktiv Kressesalbe und das Unternehmen findet man bei der Verbraucherzentrale nicht. Es handelt sich um einen seriösen Hersteller mit Sitz in Deutschland, der auf den Vertrieb von Apothekenprodukten spezialisiert ist.

Kressesalbe Öko-Test

Beim Kauf eines Produkts legen viele Menschen Wert auf bekannte Gütesiegel. Neben dem Stiftung Warentest Urteil ist auch das Öko-Test Urteil oft entscheidend. Das Siegel sagt etwas über die Qualität und Unbedenklichkeit eines Produkts aus.

Bisher liegt für die Biovolen Aktiv Kressesalbe noch kein offizielles Öko-Test Urteil vor.

Kressesalben im Vergleich: Biovolen Aktiv Kressesalbe überzeugt

Der Erfolg der Kressesalbe blieb nicht lange unbemerkt. Seit Verkaufsstart der Biovolen Kressesalbe sind immer mehr ähnliche Hautcremes und Salben mit einer ähnlichen Bezeichnung online zu finden. Nur wenige dieser Produkte sind jedoch in der Apotheke oder in Online-Apotheken erhältlich. Nun wurden die Kressesalben verschiedener Hersteller miteinander verglichen. Die Biovolen Aktiv Kressesalbe geht hierbei in den meisten Fällen als klarer Testsieger hervor.

Die Aktiv Kressesalbe überzeugt mit hochwertigen Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau und der nachgewiesenen Hautverträglichkeit. In der Salbe sind weder Silikone noch Mineralöle oder Mikroplastik enthalten und sie ist vegan. Im Gegensatz zur Konkurrenz findet man zur originalen Biovolen Kressesalbe zahlreiche Erfahrungsberichte und aktuelle Bewertungen mit Vorher-Nachher-Fotos, um sich von der Wirkung zu überzeugen. Außerdem bietet der Hersteller eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, mit der die Anti Aging Salbe ohne Risiko getestet werden kann.

Erfahrungsberichte und Vorher-Nachher-Effekt

Vor dem Kauf der Aktiv Kressesalbe informieren sich viele AnwenderInnen über die Erfahrungen anderer Kressesalbe Nutzer. Online wird man hier schnell fündig. Im herstellereigenen Online-Shop und in den Online-Apotheken findet man hunderte Kundenbewertungen. Es gibt auch ausführliche Testberichte und Erfahrungen mit Vorher-Nachher-Bildern sowie Blogartikel und Berichte in diversen Online-Zeitschriften. Das Feedback ist zum größten Teil positiv.

In den Erfahrungsberichten wird die Textur und der Auftrag der Salbe positiv bewertet. Die Kressesalbe ist nicht nur eine aufhellende Creme, sondern gleichzeitig auch eine Pflegecreme für reife Haut. Sie spendet der Haut den ganzen Tag Feuchtigkeit - sowohl im Gesicht als auch auf den Händen und im Dekolleté. Anwender berichten, dass nach wenigen Wochen bereits erste Verbesserungen im Hautbild zu sehen sind. Die Altersflecken scheinen allmählich zu verblassen und der Teint wirkt insgesamt ebenmäßiger. Helle Flecken sind nicht zu beobachten. Insgesamt werden folgende Wirkungen in den Bewertungen gelobt:

leichte, pflegende Textur und angenehmer Duft

zieht schnell ein und fettet nicht

spendet als Tages- oder Nachtpflege ausreichend Feuchtigkeit

schrittweise Aufhellung der Pigmentflecken bei regelmäßiger Anwendung

Der Hersteller gibt an, dass mehr als 93 Prozent der Anwender zufrieden mit der Aktiv Kressesalbe sind. Viele von ihnen empfehlen die Salbe weiter. Sollte man dennoch unzufrieden sein, kann man die 30-tägige Zufriedenheitsgarantie in Anspruch nehmen.

Für wen ist die Kressesalbe geeignet?

Pigmentflecken sind ein weit verbreiteter Makel. Die meisten Menschen entwickeln früher oder später Pigmentflecken bzw. Altersflecken. Umso häufiger die Haut ungeschützt der Sonne ausgesetzt war, desto eher zeigen sich die Hautschäden in Form von Altersflecken.

Die Aktiv Kressesalbe ist in erster Linie für die Anwendung bei Altersflecken gedacht. Typischerweise treten diese bei Männern und Frauen ab ca. 40 Jahren auf. Natürlich kann die Salbe auch schon früher zur Vorbeugung der Flecken genutzt werden.

Zudem kann die Salbe mit Kresse-Extrakt auch zur Aufhellung anderer Pigmentstörungen wie z.B. Café-au-lait-Flecken genutzt werden.

Die Aktiv Kressesalbe kann auch als herkömmliche Tages- oder Nachtpflege angewendet werden. Durch die Inhaltsstoffe wird das Hautbild verfeinert und erscheint ebenmäßiger. Aufgrund der selektiven Wirkung von Kresse-Extrakt sind keine Flecken zu befürchten.

Welche Inhaltsstoffe enthält Kressesalbe?

In der Aktiv Kressesalbe kommen ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe zum Einsatz. Auf die Verwendung von tierischen Stoffen, Silikonen und Mikroplastik wird verzichtet.

Die Basis der Salben bilden reichhaltige Öle aus biologischem Anbau wie z.B. Argania spinosa kernel oil (Arganöl) und Prunus amygdalus dulcis oil (Mandelöl). Mit ihren Fettsäuren und Vitaminen nähren sie die reife Haut und spenden langanhaltende Feuchtigkeit. Ergänzt wird die feuchtigkeitsspendende Komponente durch Hyaluronsäure und Aloe Vera. Der Aktiv-Wirkstoff aus Kresse und weitere Antioxidantien wie Vitamin E beugen der Entstehung von Altersflecken vor.

Wie wird Kressesalbe richtig angewendet?

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist vielseitig einsetzbar. Durch die leichte und dennoch pflegende Formulierung kann sie täglich sowohl als Tagescreme als auch als Nachtcreme angewendet werden.

Vor dem Auftragen sollte das Gesicht von Make-Up und Schmutz befreit werden. Anschließend wird die Salbe großzügig im ganzen Gesicht und bei Bedarf auch auf den Händen und im Dekolleté verteilt. Ein punktuelles Auftragen ist nicht notwendig. Anschließend empfiehlt sich die Anwendung von Sonnencreme.

Biovolen Aktiv Kressesalbe ist für jeden Hauttypen geeignet.

Welche Nebenwirkungen hat die Salbe?

Viele Bleichcremes sind aufgrund ihrer Wirkstoffe in Verruf geraten. Das gilt jedoch nicht für die Aktiv Kressesalbe. Für die Anti Aging Salbe gibt es keine bekannten Nebenwirkungen. Beim Hautverträglichkeitstest konnte die Salbe mit einem sehr guten Ergebnis überzeugen. Da sie bei der Aufhellung von Altersflecken selektiv wirkt, besteht keine Gefahr für helle Pigmentflecken auf der gesunden Haut.

Kressesalbe 30 Tage risikofrei testen

Ein risikofreier und unverbindlicher Produkttest ist im herstellereigenen Online-Shop möglich. Hier gibt es die Aktiv Kressesalbe bis zu 30 Prozent günstiger, inklusive 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Hält die Salbe nicht das, was sie verspricht, wird der Kaufpreis vollkommen unkompliziert zurückerstattet.

Kressesalbe in der Apotheke

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist rezeptfrei in jeder Apotheke in Deutschland und Österreich erhältlich. Es besteht immer die Möglichkeit, die Salbe unter der PZN 16233396 in die Wunschapotheke zu bestellen. Der Preis für einen Tiegel liegt in der Apotheke bei ca. 100 Euro, in Versandapotheken gibt es die Salbe bereits ab ca. 75 Euro.

Kressesalbe bei dm und Rossmann

Die Drogerie ist für viele die erste Anlaufstelle beim Kauf von Hautpflegeprodukten. Bisher ist die Aktiv Kressesalbe nicht bei dm, Rossmann oder Müller erhältlich. Seit kurzer Zeit gibt es die Salbe aber im Online-Shop der Parfümerie Douglas zu kaufen.

Fazit: Kressesalbe Stiftung Warentest

Ein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest gibt es für die Biovolen Kressesalbe bisher zwar nicht, dafür findet man andere Testurteile und Bewertungen im Netz. In verschiedenen Kressesalbe-Vergleichen schneidet die Biovolen Salbe als Testsieger ab und auch im Hautverträglichkeitstest kann sie überzeugen.

In der Biovolen Aktiv Kressesalbe sind keine bedenklichen Bleichstoffe enthalten. Die Salbe wirkt selektiv und kann deshalb als tägliche Gesichtspflege verwendet werden. Ein großer Vorteil ist außerdem die 30-tägige Geld-zurück-Garantie, um die Kressesalbe ohne Risiko zu testen.