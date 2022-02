Melatonin und seine Bedeutung für einen gesunden Schlaf

Melatoninausschüttung ist in der Nacht am stärksten

Der Botenstoff Melatonin wird vom menschlichen Körper in der sogenannten Zirbeldrüse gebildet. Er reguliert den Tag-Nacht-Rhythmus und sorgt dafür, dass wir gut und erholsam schlafen. Tagsüber, sobald Licht die Räume erhellt, stoppt der Körper die Ausschüttung des Hormons. Sobald es dunkel wird, beginnt der Körper erneut damit, das Schlafhormon zu produzieren, sodass sich Müdigkeit einstellt. Mitunter setzt die Melatoninausschüttung bei manchen Menschen bereits ab 18 Uhr ein. Bei gesunden Menschen bleibt der Melatoninspiegel nachts konstant hoch und erreicht zwischen ein und drei Uhr morgens seinen Höhepunkt. Je heller es draußen wird, desto stärker sinkt der Melatoninspiegel im Blut ab, ehe er gegen neun Uhr morgens kaum mehr messbar ist.

Wie wirkt Melatonin?

Melatonin wirkt sich auf die innere Uhr aus, hat aber daneben auch andere Aufgaben zu erfüllen. So beeinflusst das Hormon unter anderem den Stoffwechsel. Es hemmt unter anderem die Produktion von Leptin, dem „Sättigungshormon”. Auch andere Vorgänge im Körper werden durch Melatonin entweder verlangsamt/gehemmt oder angeregt: So senkt Melatonin die Körpertemperatur, den Blutdruck sowie den Energieverbrauch ab, wodurch der Mensch besser zur Ruhe kommt.

Ferner sorgt Melatonin dafür, dass wir das Hormon Somatotropin im Tiefschlaf produzieren, das die Zellen erneuert. Bei Experten gilt das Schlafhormon zudem als natürliches Anti-Aging-Mittel: Es verlangsamt den Alterungsprozess und wirkt Studien zufolge um ein vielfaches effektiver als Vitamin C. Durch die antioxidative Wirkung kann Melatonin dabei helfen, die schädlichen freien Sauerstoffradikale im Körper zu neutralisieren. Weiterhin ist das Schlafhormon für seine entzündungshemmende Wirkungsweise bekannt. Da es als Schutzstoff für das Gehirn und die Nervenzellen agiert, vermindert es das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Weiterhin soll Melatonin stimmungsaufhellend wirken. Insbesondere im Winter kann ein hoher Melatoninspiegel depressiven Verstimmungen und Abgeschlagenheit entgegenwirken. Da das Schlafhormon unter anderem die Nebennieren beeinflusst, soll es außerdem Stresszustände minimieren und dadurch die Lebensqualität verbessern können.

Wie ein Melatoninmangel entsteht

Ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus entsteht häufig durch einen Mangel an Melatonin. Hierfür können unterschiedliche Faktoren verantwortlich sein:

Verschiedene Medikamente (beispielsweise ASS, Betablocker oder kortisonhaltige Arzneimittel=) hemmen die nächtliche Melatoninproduktion. Selbiges gilt für koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder bestimmte Teesorten und Energydrinks.

Hektik, Stress und intensive Sporteinheiten am Abend hemmen ebenfalls die körpereigene Melatoninausschüttung.

Weitere Störfaktoren sind grelle Lichtreflexe in den Nachtstunden. Störendes Licht, das von der Straße oder von elektrischen Lichtquellen und Geräten kommt, beeinträchtigt die Nachtruhe. Auch gedämpftes Licht oder der Stand-by-Modus hemmen die Melatoninproduktion und sind daher zu vermeiden.

Nicht zuletzt kommen Störungen des Melatoninspiegels außerdem durch Schichtarbeit und Fernreisen zustande. Diese kurzzeitigen oder dauerhaften Beeinträchtigungen machen sich mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Konzentrations- und Leistungsschwäche oder Schlafentzug bemerkbar.

Mitunter wird ein Melatoninmangel durch eine verminderte Aktivität der Zirbeldrüse ausgelöst. Häufig passiert dies durch altersbedingte Verkalkungserscheinungen oder strenge Diäten, die die Glucosezufuhr reduzieren.

Melatonin bei Schlafstörungen einnehmen

Mit dem Alter produziert der menschliche Körper von Natur aus immer weniger Melatonin. Deshalb sind vor allem ältere Menschen von Schlafstörungen betroffen, da ihre natürliche Schlafdauer abnimmt. Viele greifen deshalb auf frei verkäufliche Kapseln, Sprays oder Tees, die das Schlafhormon Melatonin enthalten, zurück. Experten empfehlen rund ein Milligramm Melatonin vor der Nachtruhe einzunehmen, um die schlaffördernde Wirkungsweise zu entfalten. Viele Menschen können mit solchen Präparaten einen latenten Melatoninmangel ausgleichen. Haben die Schlafstörungen jedoch eine andere Ursache - etwa Medikamente oder Krankheiten - so entfalten die Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin meistens nicht die gewünschte Wirkung. Zudem baut der Körper das Schlafhormon relativ schnell wieder ab, sodass es zwar beim Ein-, nicht aber beim Durchschlafen hilft.

Melatonin für den Schlaf: Gibt es Risiken und Nebenwirkungen?

Der menschliche Körper baut Melatonin schnell ab, sodass keine Gefahr besteht, das Hormon in einer zu hohen Dosis einzunehmen. Dennoch sollte man in einer Nacht nicht mehrmals Melatonin einnehmen, da dies zu Übelkeit führen kann und so das Schlafverhalten sogar beeinträchtigt. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten mit Melatonin können Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Unwohlsein auftreten. Zudem sind Wechselwirkungen etwa mit blutdrucksenkenden Mitteln oder Anti-Rheuma-Medikamenten nicht ausgeschlossen. Anwender sind daher stets auf der sicheren Seite, wenn sie die Präparate stets nach ärztlicher Verordnung einnehmen und sich an die vereinbarte Dosierung halten.