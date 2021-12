Mit der richtigen Ernährung zum Traumgewicht

Kalorienarme Ernährung zum Abnehmen

Wie funktioniert Abnehmen überhaupt? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass jeder Körper über einen Grundbedarf an Kalorien verfügt. Nimmt man etwas weniger Kalorien zu sich, als der tägliche Bedarf vorsieht, spricht man von einem sogenannten Kaloriendefizit. Der Körper kann somit auf die Reserven zurückgreifen und die Pfunde purzeln geradezu.

Wenn Sie also abnehmen möchten, müssen Sie das Kaloriendefizit erreichen. Um das zu erreichen, sollten Sie versuchen, mehr Kalorien zu verbrennen als zu sich zu nehmen. Das schaffen Sie zum einen mit viel Sport, zum anderen hilft es auch, die Kalorien zu zählen, die Sie durch Ihre Ernährung zu sich nehmen. Der Kalorienrechner von Sheko ermöglicht Ihnen, Ihren individuellen Kalorienbedarf zu berechnen. Unter Angabe von Körpergewicht, Größe und Maß an körperlicher Betätigung bekommen Sie hier Ihren persönlichen optimalen Kalorienumsatz berechnet, der Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen.

Möchten Sie sich kalorienarm ernähren, sollten Sie viel Obst und Gemüse auf Ihre Einkaufsliste setzen und zu Vollkornprodukten greifen. Zucker und Fette hingegen sollten Sie vermeiden, wobei es auch gesunde Fette gibt, die Ihnen beim Abnehmen helfen können. Diese finden Sie vor allem in Nüssen, Avocados, Fisch und Eiern. Lassen Sie auch die Finger von Fast Food oder anderen Fertiggerichten und stellen Sie sich besser selbst in die Küche, um gesunde Gerichte zuzubereiten.

Abnehmen mit Shakes – funktioniert das?

Ein Kaloriendefizit erreichen Sie auch mit speziellen Diätshakes zum Abnehmen. Während es mit der normalen Ernährung häufig schwierig ist, jede Kalorie zu zählen, ermöglichen Shakes eine einfache Kontrolle. Da solche Shakes eine feste Kalorienzahl haben, müssen Sie nicht ständig nachrechnen, wie viele Kalorien Sie bereits konsumiert haben. Vor allem in einem stressigen Alltag, in dem wenig Zeit für Kalorienzählen bleibt, helfen Shakes beim Abnehmen.

Da Diätshakes ein Kaloriendefizit ermöglichen, funktioniert diese Methode tatsächlich. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Shakes hochwertige Zutaten enthalten. Immerhin fungieren sie als Mahlzeitersatz und sollten somit nicht nur Proteine und wichtige Fette, sondern auch Mineralstoffe und Vitamine enthalten. Andernfalls könnte der Körper andere Defizite entwickeln, welche sich negativ auswirken.

Shakes eignen sich vor allem dann, wenn Sie über einen gewissen Zeitraum hinweg eine bestimmte Anzahl an Kilos verlieren möchten. Als Dauerlösung funktionieren sie jedoch für die wenigsten, da Sie auf Dauer keine vollwertige Mahlzeit ersetzen können. Außerdem fällt es vielen schwer, gänzlich auf festes Essen zu verzichten.

Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt

Viele, die bereits eine Diät hinter sich haben, haben bestimmt schon einmal davon gehört oder es selbst miterlebt: Die Rede ist vom Jo-Jo-Effekt. Dieser tritt dann ein, wenn Sie dem Körper für eine Zeit lang weniger Kalorien zuführen und schließlich wieder ganz normal essen. Bei einem Kaloriendefizit greift der Körper auf seine Energiereserven zurück. Durch diesen Prozess können Sie überhaupt erst abnehmen. Zunächst werden die Kohlenhydratdepots und anschließend die Eiweißdepots angegriffen. Erst danach mobilisiert der Organismus die Fettpolster. Das Eiweiß wird währenddessen immer weiter abgebaut.

Da der Körper nun auf Sparflamme funktioniert, wird der Energiebedarf gesenkt. Essen Sie wieder normal, bleibt er so lange gesenkt, bis das Muskeleiweiß wieder aufgefüllt ist. Aus diesem Grund kommt es nach Diäten häufig vor, dass man hinterher genauso viel wiegt wie zuvor oder sogar noch mehr.

Deshalb ist eine ganzheitliche Ernährungsumstellung angesagt. Wer abnehmen möchte, kann dies nicht nur auf wenige Wochen oder Monate beschränken, sondern muss den gesamten Lebensstil nach dem Traumgewicht ausrichten.

Bewegung und Ernährung – so erreichen Sie Ihr Traumgewicht

Wie bereits erwähnt, nimmt der Körper durch ein Kaloriendefizit zwangsläufig an Eiweiß, also auch an Muskelmasse ab. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie nicht nur auf eine gesunde Ernährung setzen, sondern auch Sport treiben. Bewegung hilft nicht nur dabei, die Pfunde purzeln zu lassen, sie unterstützt Ihren Körper außerdem dabei, das neue Gewicht zu stabilisieren. Sport steigert den Energieverbrauch und hilft dabei, die Muskelmasse zu bewahren. Wenn Sie sich für Krafttraining entscheiden, können Sie zudem Ihre Muskelmasse steigern. Darüber hinaus motiviert Sport, am Ball zu bleiben. Durch regelmäßige Bewegung kommt nicht nur der Körper in Schwung. Sie werden merken, dass sich das auch auf Ihre mentale Verfassung auswirkt und Sie Ihre Vorsätze, überschüssige Pfunde zu verlieren, wirklich erreichen können.

Fazit

Ein Zusammenspiel aus einer gesunden, kalorienarmen Ernährung und ausreichend Bewegung ist nicht wegzudenken, wenn Sie gesund abnehmen möchten. Wenn Sie wissen, was in Ihrem Körper beim Abnehmen passiert, können Sie Ihre persönlichen Ziele besser erreichen – ganz ohne Jo-Jo-Effekt.