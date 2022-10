Mit einfachen Mitteln zum Traumkörper!

Einen Sport ausüben, der einem Spaß macht!

Regelmäßige Bewegung ist für jeden Menschen sehr wichtig und sollte mindestens einmal am Tag zur Routine werden. Dabei spielt es meistens keine entscheidende Rolle, wie die Bewegung aussieht. Viel wichtiger ist, dass es sich um eine Sportart handelt, die Spaß macht und es dadurch erleichtert wird eine Routine zu finden. Wenn das primäre Ziel eine Gewichtsabnahme und beispielsweise eine Reduzierung des Körperfetts ist, dann kann Ausdauersport schnelle Ergebnisse liefern. Falls der Traumkörper jedoch muskulös und definiert ist, sollte lieber auf Krafttraining gesetzt werden. Es kann auch eine Kombination aus beidem zum Erfolg führen, sofern hierbei auf eine ausreichende Kalorienzufuhr und Versorgung mit allen Makro- und Mikronährstoffen geachtet wird. Falls es am Anfang schwierig ist die nötige Motivation für den Sport zu finden, kann es sinnvoll sein sich mit Freunden zum Sport zu verabreden. Dadurch wird es zu einem fixen Termin, den man nicht absagen möchte und dementsprechend kommt nach einiger Zeit auch die Motivation. Sobald der Gang zum Sport zur Routine geworden ist, wird es eher schwierig nicht regelmäßig Sport zu treiben.

Die Ernährungsweise optimieren und jedes Essen genießen!

Damit der Traumkörper erreicht werden kann, muss neben dem Sportpensum auch auf eine passende Ernährungsweise geachtet werden. Hierbei kommt es darauf an, ob eine Reduzierung des Körpergewichts oder ein Muskelaufbau im Fokus steht. In beiden Fällen muss auf eine entsprechende Kalorienzufuhr geachtet werden und es sollte unter keinen Umständen der Grundumsatz an Kalorien unterschritten werden. Diese Kalorien sind für den Körper nötig, damit alle wichtigen Körperfunktionen aufrechterhalten werden können. Andernfalls kann es schnell zu Beeinträchtigungen im Alltag kommen. Damit nicht nur die Kalorienzufuhr, sondern auch die Versorgung mit allen Makro- und Mikronährstoffen stimmt, sollte unter anderem auch eine ausreichende Aufnahme von Protein geachtet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Hunger gestillt und gleichzeitig die aufgebauten Muskeln erhalten bleiben. Am einfachsten ist die ausreichende Menge von Proteinen über die Integration von Proteinpulvern in die Ernährung. Diese gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, beispielsweise hier. Bei einer geringen Kalorienmenge und gleichzeitig hohem Proteingehalt sind diese Pulver bestens für die Zubereitung eines Shakes nach dem Sport oder auch zum Backen geeignet.

Alles kommt mit der Zeit!

Wie bei dem Erreichen aller Ziele ist es auch für das Erreichen des Traumkörpers wichtig, dass man sich selbst ausreichend Zeit gibt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und dementsprechend wird man auch nicht eines Tages mit dem Traumkörper aufwachen. Wenn man jedoch jeden Tag kleine Routinen in den Alltag einbaut, wie beispielsweise regelmäßige Bewegung oder das Zubereiten von gesunden Mahlzeiten, sind die besten Voraussetzungen geschaffen. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis entweder die Kilos purzeln oder aber die ersten Muskeln sichtbar werden. Zudem ist es sinnvoll, dass man das Erreichen des Traumkörpers als Lebensmotto betrachtet und den Weg als Ziel ansieht. Dann wird die Motivation von allein kommen!