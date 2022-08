Mittel gegen Falten: Was empfehlen Hautärzte?

Ganz loswerden kann man Falten nicht. Sie entstehen im Laufe des Lebens als natürliches Ergebnis der Hautalterung. Trotzdem gibt es viele Anti-Aging-Methoden und Produkte, mit denen sich Falten erheblich reduzieren und auch vorbeugen lassen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Mittel gegen Falten und was Hautärzte gegen Falten empfehlen!

Warum entstehen Falten?

Wenn der Körper altert, macht sich das auch an der Haut bemerkbar: Sie wird dünner, trockener und es bilden sich Falten und Flecken. Diese Zeichen der Hautalterung lassen sich nicht verhindern und treten früher oder später bei jedem Menschen auf. Wie schnell die Haut aber altert, ist bei jedem sehr unterschiedlich und hängt nicht nur von inneren, sondern insbesondere auch von äußeren Faktoren ab. Folgende Auslöser verursachen Falten:

UV-Strahlung (Sonne / Solarium)

Besonders die UV-Strahlung ist für Schäden der Haut verantwortlich, die sich oft schon früh zeigen. Nicht nur an Pigmentflecken, sondern vor allem der frühzeitigen Faltenbildung wird das erkennbar. Die Sonnenstrahlen dringen bis tief in die Haut ein und verursachen Zellschäden. Es bilden sich freie Radikale, die den sogenannten oxidativen Stress verursachen. Dieser wiederum zerstört die wichtigen Kollagen- und Elastinfasern, die für die Elastizität und Spannkraft der Haut verantwortlich sind. Das innere Stützgerüst fällt zusammen und die Haut sinkt ähnlich wie ein schlaffer Luftballon in sich zusammen. Es entstehen Fältchen, die mit der Zeit zu dauerhaft sichtbaren Falten werden. Durch den Mangel an Kollagen und Hyaluronsäure kann die Haut immer weniger Wasser speichern. Die Haut trocknet von innen aus und es bilden sich immer mehr sichtbare Linien und Vertiefungen.

Dabei ist nicht nur das natürliche Sonnenlicht, sondern besonders auch das künstliche UV-Licht eines Solariums für die Pigmentflecken- und Faltenbildung verantwortlich. Hier ist der Anteil an UV-A-Strahlen besonders hoch: Die langwelligen Strahlen gelangen bis tief in die Haut und richten dort mit der Zeit große Schäden an.

Zigaretten- und Alkoholkonsum

Das Rauchen schaden dem gesamten Körper und sichtbar auch der Haut. Zigaretten wirken sich stark negativ auf den Alterungsprozess aus, was sich vor allem bei Frauen noch schneller bemerkbar macht als bei Männern. Das liegt einerseits daran, dass sich die Gifte in einer Zigarette auf den Östrogenspiegel auswirken, der für ein straffes, jugendliches Hautbild sorgt. Da im männlichen Körper weniger Östrogene gebildet werden, sind die Auswirkungen hier nicht so dramatisch. Andererseits ist die männliche Haut allgemein dicker, was sie länger vor der Faltenbildung bewahrt.

Nikotin und Kohlenmonoxid wirken sich nachteilig auf die Durchblutung aus. Das hat zur Folge, dass die Haut nur noch eingeschränkt mit Sauerstoff und anderen wichtigen Nährstoffen versorgt. Sie trocknet schneller aus und wirkt fahl. Nicht zuletzt kommt es durch das Rauchen zu oxidativem Stress, wodurch die Kollagen-, Elastin- und Hyaluronsäure fasern zerstört und Falten begünstigt werden.

Auch ein regelmäßiger oder starker Alkoholkonsum schadet der Haut erheblich. Alkohol entzieht dem Körper nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Gleichzeitig schwächt er das Bindegewebe. Beides begünstigt die Entstehung von Falten immens.

Schlechte Ernährung

Zucker ist nicht nur ein Dickmacher, sondern fördert auch Falten! Ein hoher Zuckerverzehr (insbesondere Fruktose und Glukose) löst im Körper eine Glykation aus, die man auch als Verzuckerung bezeichnet. Die Zuckermoleküle heften sich an die Kollagenfasern und schädigen diese so - sie verkleben wortwörtlich und sind dadurch nicht mehr funktionsfähig. Die Haut verliert ihre Elastizität und es kommt schneller zu sichtbaren Linien und Fältchen. Problematisch: Nicht nur purer Zucker, sondern auch einfache Kohlenhydrate, die vom Körper in Glukose umgewandelt werden, begünstigen die Glykation. Solche einfachen Kohlenhydrate findet man vor allem in Backwaren, Brot und Nudeln aus Weißmehl.

Zusätzlich treibt auch ein Mangel an Vitaminen und anderen Nährstoffen die Hautalterung voran. Der Körper benötigt die Stoffe, um Elastin und Kollagen zu bilden. Fehlt es hingegen an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, wird die Haut trocken, verliert ihren rosigen Teint und bildet schneller Falten. Auch gegen freie Radikale werden Antioxidantien in Form von Vitaminen benötigt, fehlen sie, kommt es schneller zum oxidativen Stress, der die Haut altern lässt.

Können sich Falten wieder zurückbilden?

Dynamische Falten, die durch die Mimik entstehen, sind bei entspanntem Gesicht im jungen Alter noch nicht sichtbar. Nur, wenn wir z.B. Lachen oder die Stirnrunzeln, zeichnen sich die Linien am Mund und den Augen ab. Doch im Laufe des Lebens werden auch aus diesen dynamischen Falten die sogenannten statischen Falten, die dauerhaft sichtbar sind. Ein klassisches Beispiel hierfür sind die Lachfältchen, die irgendwann permanent als Krähenfüße die Augen zeichnen.

Sind die Falten einmal statisch geworden, lassen sie sich nur schwer rückgängig machen. Um sie verschwinden zu lassen, helfen die Eingriffe beim Schönheits-Doc am besten. Jedoch kann man auch mit anderen Maßnahmen und Mitteln feine Fältchen reduzieren und insbesondere die tiefe Faltenbildung möglichst lang hinauszögern.

Mittel gegen Falten: Wie gut sind Anti-Aging-Cremes?

Auf dem Markt gibt es zahlreiche Anti-Falten-Cremes, die als vermeintliche Wundermittel angepriesen werden. Tatsächlich basiert die Wirkung vieler Hautpflege-Produkten auf Zusätzen wie Silikon, die die Haut optisch sofort geschmeidig machen und für ein oberflächlich verbessertes Hautbild sorgen. Bis zu den Falten gelangen diese Stoffe aber gar nicht. Gleichzeitig ist die Wirkung der enthaltenen Anti-Aging-Wirkstoffe gegen Falten oft nicht hinreichend belegt.

Trotzdem gibt es einige Substanzen, die mittlerweile recht gut erforscht sind und die Haut nachweislich praller werden lassen. Dazu zählen:

Vitamin A (Retinol): Retinol ist ein sehr beliebter Wirkstoff in der Anti-Aging-Pflege. Besonders als Mittel gegen Falten kommen Substanzen auf Basis von Vitamin A zum Einsatz. Retinol kann die körpereigene Kollagenbildung anregen und so zu einem straffen Hautbild beitragen. Gleichzeitig wird die Hauterneuerung angeregt, wodurch die Haut frisch und strahlend wirkt. Auch Pigmentflecken lassen sich so reduzieren. Nicht zuletzt geht von Vitamin A eine starke antioxidative Wirkung aus. Es fängt die freien Radikale ein und neutralisiert sie. Dadurch werden Hautschäden und die Faltenbildung verhindert.

Moos-Extrakt: Zwar ist Moos in der Hautpflege noch nicht so bekannt wie andere Wirkstoffe, kann aber mit der Wirkung bei Falten genauso gut mithalten. Das spezielle Aktivmoos kann dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen zu verbessern. Das kann die Faltenbildung hinauszögern. Auch die Zellkernaktivität kann verbessert werden, wodurch die Haut länger jung bleibt. Auch bestehende Fältchen lassen sich glätten.

Vitamin C: Der Körper benötigt Vitamin C für die Bildung von Elastin und Kollagen, es hält die Haut also straff und elastisch. Außerdem kann Vitamin C das Zellwachstum anregen und die Haut so verbessert werden. Wie Vitamin A dient auch Vitamin C als Radikalfänger und so dem Zellschutz.

Vitamin E: Auch Vitamin E ist ein starkes Antioxidans und schützt die Haut so vor Schäden. Es hemmt den Abbau von Kollagen im Alter. Es gelangt bis tief in die Haut und hilft wirklich gegen Falten.

Omega-Fettsäuren: Omega-Fettsäuren sind ein wahrer Allrounder für jugendliche, strahlende Haut. Sie sind vor allem für die Hautschutzbarriere von Bedeutung und sorgen so dafür, dass die Haut elastisch bleibt und nicht austrocknet. Sie kräftigen und glätten die Hautoberfläche, sorgen dafür, dass die Haut gut durchfeuchtet ist und versorgen sie außerdem mit schützenden Antioxidantien.

Helfen Hausmittel gegen Falten?

In der Natur und im heimischen Küchen- oder Badezimmerschrank finden sich einige nützliche Zutaten, die zur Behandlung von Falten zweckentfremdet werden können. Zwar gilt auch für Hausmittel, dass sie den Alterungsprozess der Haut nicht stoppen können, sie lassend die Haut aber weicher, geschmeidiger und dadurch jünger wirken. Hierfür sollte man die Hausmittel und auch Anti-Aging-Cremes möglichst regelmäßig anwenden.

Aloe Vera: Aloe Vera spendet der Haut nicht nur viel Feuchtigkeit und polstert sie so optisch auf, sondern wirkt dank der sekundären Pflanzenstoffe auch regenerierend und zellschützend. Einfach das Gel der Pflanze direkt auf die Haut geben. Wer mag, kann es nach 20 bis 30 Minuten wieder abspülen, es kann aber auch einfach auf der Haut bleiben. Auch Rötungen und Schwellungen lassen sich durch das kühle Gel lindern.

Viel Wasser trinken: Wer viel trinkt, versorgt die Haut von innen mit Feuchtigkeit und verhindert das austrocknen. Außerdem wird die Durchblutung und die Versorgung mit Nährstoffen verbessert, was für einen frischen Teint sorgt.

Kokosöl: Kokosöl ist reich an Antioxidantien und schließt die Feuchtigkeit in der Haut ein. Fältchen können so reduziert werden. Vorsicht jedoch bei unreiner oder öliger Haut, hier ist Kokosöl eher nicht geeignet, da es komedogen wirkt. Alternativen sind z.B. Jojobaöl oder Olivenöl.

Auf Seide schlafen: Bauch- und Seitenschläfer neigen aufgrund der Liegeposition eher zu Falten, besonders im Gesicht und am Dekolletè. Ein Bezug aus Seide verhindert Knitterfältchen nach dem Aufstehen. Nützlich: Auch gegen Haarbruch ist die weiche Seide besser geeignet als raue Baumwolle.

Mittel gegen Falten: Was macht der Hautarzt?

Je nachdem, wie ausgeprägt die Falten sind, reichen Cremes und Hausmittel gegen Falten nicht aus. In solchen Fällen kann ein Hautarzt bzw. eine Hautärztin oder der Schönheits-Doc helfen. Es gibt verschiedene Methoden der Faltenbehandlung, die hier in Frage kommen.

Unterspritzung: Die Unterspritzung mit Hyaluronsäure oder Botox zählt zu den gängigsten Methoden bei der Faltenbehandlung. Je nachdem, wo, wie tief und wie alt die Falten sind, ist Botox oder Hyaluronsäure besser geeignet. Oft ist auch eine Kombination der Wirkstoffe sinnvoll. Während Botox die Muskeln in ihrer Aktivität hemmt und so vor allem Mimikfalten glättet und vorbeugt, kann Hyaluronsäure erschlaffte Hautpartien optisch aufpolstern und die Feuchtigkeitsversorgung verbessern. Hyaluronsäure eignet sich gut bei oberflächlichen Falten. Der Effekt hält meist mehrere Monate an.

Laserbehandlung: Beim sogenannten Laser-Skin-Resurfacing wird die Haut mit einem Laser behandelt. Durch den hochenergetischen Lichtstrahl werden die obersten Hautschichten im Gesicht verdampft. Die Hautzellen werden dadurch angeregt, sich zu erneuern und vermehrt Kollagen zu bilden. Die Haut wird straffer und kann wieder mehr Wasser binden. Tiefe Falten werden aufgepolstert, feine Fältchen können vollständig verschwinden. Der Nachteil: Für die Behandlung ist eine Betäubung notwendig und die Haut ist nach der Behandlung stark anfällig für Entzündungen. Es dauert zwei bis drei Wochen, bis die Haut oberflächlich geheilt ist, starke Rötungen und eine Sonnenempfindlichkeit können bis zu 12 Wochen anhalten. Bei sehr empfindlicher Haut oder Krankheiten wie Neurodermitis ist die Methode womöglich nicht geeignet.

Chemisches Peeling: Auch das chemische Peeling ist ein beliebtes Mittel gegen Falten. Anders als bei den Produkten für den Eigengebrauch, kommen beim Dermatologen deutlich höher konzentrierte Säuren zum Einsatz. Die obersten Hautschichten werden gezielt verätzt, und frische, glatte Haut kommt zum Vorschein. Nicht nur Falten, sondern vor allem auch Pigmentflecken und andere Sonnenschäden lassen sich so abtragen. Je nach Stärke ist eine Betäubung und ein stationärer Krankenhausaufenthalt notwendig - die Säurebehandlung kann starke Schmerzen verursachen. Die Haut bleibt auch hier einige Wochen gerötet, drei Monate lang sollte die Sonne unbedingt gemieden werden.

Facelift: Besonders bei stark ausgeprägten Falten und schlaffer Haut (z.B. an Hals und Wangen) ist das Facelift eine wirksame Behandlungsmethode. Der Schönheitschirurg hebt die abgesunkenen Gesichtspartien an und strafft die Haut, indem Muskel-, Fett- und Bindegewebe korrigiert werden. Das Gesicht kann so optisch bis zu 12 Jahre verjüngt werden. Die Operation kann mehrere Stunden dauern und zum Beispiel Schwellungen und Blutergüsse verursachen. Das Ergebnis kann bis zu 15 Jahre anhalten.

Fazit: Was hilft wirklich gegen Falten?

Falten sind nicht nur das Resultat des Älterwerdens, sondern besonders auch der äußeren Umstände. Die UV-Strahlung und ein ungesunder Lebensstil mit viel Alkohol, Zigaretten und einer ungesunden Ernährung lässt die Haut deutlich schneller alt werden und Falten bilden. Indem man diese äußeren Einflüsse reduziert, hat man schon einiges gegen die Falten getan. Anti-Aging-Cremes können bedingt helfen, sofern sie Wirkstoffe wie Antioxidantien enthalten. Jedoch sollte man sie schon möglichst früh anwenden und regelmäßig in die Hautpflege-Routine integrieren. Gleiches gilt für Hausmittel wie Aloe Vera. Behandlungsmethoden beim Hautarzt wie die Laserbehandlung, Unterspritzung oder chemische Peelings helfen wirklich gegen Falten, sind aber auch mit Nebenwirkungen und teils hohen Kosten verbunden.