Mittel gegen Mitesser: Das sind die Top 10

Was sind Mitesser?

Mitesser bezeichnet man medizinisch als Komedonen (Singular: Komedo). Es handelt sich um Talgpfropfen in der Haut. Sie verstopfen die Öffnungen der Talgdrüsen, was nach außen durch schwarze oder weiße Punkte sichtbar wird. Gelangen Bakterien in die Öffnung, kommt es zu einer Entzündung und aus dem Mitesser wird ein Pickel.

Schwarze Mitesser (Blackheads) befinden sich offen auf der Haut. Gemeinsam mit dem Talg gelangt der Hautfarbstoff an die Hautoberfläche und reagiert dort mit Sauerstoff. Es bildet sich der dunkle gefärbte Pfropf aus Schmutz, Talg und abgestorbenen Hautschüppchen.

Demgegenüber sind weiße Mitesser (Whiteheads) von einer dünnen Hautschicht verschlossen, weswegen man sie auch als geschlossene Komedonen bezeichnet. Es kommt zu keinem Sauerstoffkontakt und die sichtbaren Knötchen bleiben weiß. Dadurch sind sie zwar weniger auffällig, sorgen aber gleichermaßen für unreine Haut.





Nicht nur Jugendliche in der Pubertät, sondern auch Erwachsene können von Mitessern betroffen sein. Oft bilden sich die Mitesser vermehrt in der T-Zone: also der Stirn, der Nase und dem Kinn. Jedoch ist nicht immer nur das Gesicht betroffen. Auch an anderen Körperstellen, die über viele Poren und Talgdrüsen verfügen, können sich Mitesser bilden. Dazu zählen zum Beispiel der Rücken, die Ohren oder der Po.



Wie entstehen Mitesser?

Mitesser entstehen, wenn die Talgdrüsen übermäßig aktiv sind. Normalerweise dient Talg dazu, die Haut geschmeidig zu halten und sie vor äußeren Einflüssen zu schützen. Eine erhöhte Talgproduktion begünstigt aber die Entstehung von Mitessern, Pickeln und Akne.

Über die Poren gelangt der Talg nach außen. Wird jedoch zu viel Talg produziert, kann die Menge nicht schnell genug abgesondert werden. Wird die Pore von außen zusätzlich durch abgestorbene Hautzellen, Schmutz, Schweiß oder Make-Up blockiert, kann die Talgansammlung nicht an die Oberfläche gelangen. Das Hautfett staut sich im Porenkanal und es entsteht ein Mitesser. Dementsprechend sind besonders Hautbereiche mit vielen Talgdrüsen und einer hohen Talgdrüsenaktivität (z.B. die T-Zone) von Mitessern betroffen.

Ob jemand zu einer extremen Talgproduktion und damit auch zu Hautunreinheiten oder gar Akne neigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Folgende Ursachen können dahinter stecken:

Veränderungen im Hormonhaushalt (z.B. erhöhter Testosteronspiegel)

Hauttyp (Genetik)

UV-Strahlung

Ernährungsgewohnheiten

Gesichtspflege- und Reinigungs-Routine

Sollte man Mitesser ausdrücken?

Für alle Pickel und weiße, geschlossene Mitesser gilt: Finger weg! Falsches Quetschen kann dazu führen, dass man die Bakterien noch tiefer in die Haut drückt oder das Gewebe verletzt. Die Entzündung breitet sich aus, was nicht nur schmerzhaft werden, sondern auch zu Narben oder Pickelmalen führen und das Hautbild verschlechtern kann. Pickel sollten daher lieber nur vom Profi, also in einem Kosmetikstudio oder von einem Dermatologen bzw. einer Dermatologin entfernt werden.

Auch Mitesser sollte man lieber nicht mit den bloßen Fingern ausdrücken. Ansonsten kann es passieren, dass Schmutz und Bakterien in die Pore gelangen. Es entstehen entzündete Pickel, die im schlimmsten Fall sogar zu einem Abszess werden können. Besonders im Bereich der Nase und des Mundes ist das Ausdrücken riskant, da die dortigen Nerven und Gefäße direkt zum Gehirn verlaufen. Kommt es zur Infektion, kann diese sich schnell auf das Gehirn ausbreiten und schwere Schäden verursachen.

Grundsätzlich ist das Ausdrücken oft gar nicht zielführend, wie die meisten es sich wünschen. Häufig verbleibt ein Talgrest in der Pore. Hier kann es schnell zu erneuten Entzündungen oder einer Verstopfung kommen. Andere Methoden eignen sich hier deutlich besser, wenn man Mitesser entfernen möchte.

Kann man der Versuchung aber nicht widerstehen, sollte man möglichst sauber vorgehen. Die Hände sollte man vorher waschen und desinfizieren und zum Ausdrücken ein Kosmetiktuch oder lieber einen sogenannten Komedonenquetscher (ebenfalls frisch gereinigt) nutzen. Die Haut vorher am besten mit einem warmen Lappen oder einem Dampfbad vorbereiten, sodass die Poren sich öffnen. Dann am Rand leichten Druck ausüben und den Talg herausdrücken. Die Stelle anschließend mit einem antibakteriellen Toner abtupfen und in Ruhe lassen.



Welche Hausmittel gegen Mitesser sind ungeeignet?

Auf der Suche nach Tipps, wie man Mitesser entfernen kann, stößt man im Netz schnell auf zahlreiche Hausmittel. Doch nicht alle der Mittel gegen Mitesser, Pickel und große Poren sind auch tatsächlich zu empfehlen. Folgende Produkte sollte man lieber nicht im Gesicht benutzen.

Zahnpasta gegen Mitesser: Die Zahnpasta ist wohl eins der bekanntesten Mittel gegen Mitesser und Pickel. Tatsächlich entzieht sie überschüssigen Talg und kann Pickel und Mitesser austrocknen. Dank der antiseptischen Wirkung kann sie auch das Ausbreiten der Bakterien verhindern. Trotzdem raten Experten davon ab, mit Zahnpasta Mitesser zu entfernen. Das liegt vor allem an den zusätzlich enthaltenen Inhaltsstoffen wie Menthol, Fluoride und Sorbitol. Diese reizen die Haut und können Entzündungen begünstigen. Zusätzlich verhindert die getrocknete Zahnpasta, dass die Poren sich öffnen und den überschüssigen Talg absondern.

Zitrone gegen Mitesser: Zitrone oder Zitronensaft sind beliebte Suchbegriffe, wenn es um Hausmittel bei fleckiger oder unreiner Haut geht. Der Saft der Zitrone löst verhornte und abgestorbene Hautzellen, wodurch die verstopften Poren geöffnet werden. Auch die Hautregeneration wird durch den leicht peelenden Effekt angeregt. Zusätzlich bekämpft Zitrone eventuelle Bakterien. Aufblühende Pickel werden ausgetrocknet. Problematisch: Bei empfindlicher oder trockener Haut ist Zitrone zur Bekämpfung von Mitessern nicht geeignet. Vor allem pur kann der Zitronensaft die Haut reizen und stark austrocknen. Hier sollte man lieber andere Hausmittel gegen Mitesser nutzen oder den Zitronensaft nur selten und stark verdünnt anwenden.

Körnige Peelings: Selbstgemachte Peelings sind sehr beliebt. Man vermischt Zucker, Salz oder Kaffee mit etwas Öl oder Zitronensaft und schon kann man damit den Mitessern an den Kragen gehen. Lieber nicht! Zieren schon Pickel oder sogar Akne das Hautbild, sollte man komplett auf Peelings verzichten. Die Gesichtshaut ist dann ohnehin schon gereizt und kann empfindlich reagieren. Die mechanischen Peelings sind hier besonders problematisch, da sie der Haut feinste Verletzungen zuführen und das Hautbild so verschlechtern können.



Das sind die besten 10 Mittel gegen Mitesser!

Um Mitesser zu entfernen gibt es zum Glück zahlreiche Methoden, Tipps und Tricks sowie Hausmittel. Wir verraten die 10 besten Mittel, die Mitesser entfernen und für strahlend reine Haut sorgen können! Es kann sein, dass man einige Dinge probieren muss, bis man das geeignete Mittel für sich gefunden hat. Das kommt vor allem auch auf die Hautbeschaffenheit und die individuellen Beschwerden an.



Chemische Peelings (mit Salicylsäure)

Ein wöchentliches, chemisches Peeling kann ganz sanft für ein klares und strahlendes Hautbild sorgen. Anders als die Produkte auf Basis von Körnern, basieren chemische Peelings auf der Wirkung von Säuren. Diese sind, auch wenn der Begriff Säure es nicht unbedingt vermuten lässt, deutlich sanfter zur Haut und so auch bei empfindlicher Haut geeignet. Besonders gut geeignet ist Salicylsäure (BHA-Peeling). Die Salicylsäure löst verhornte Hautzellen sowie Talg im Gesicht und trägt sie sanft ab. Verstopfte Poren werden geöffnet und so die Entstehung von Mitessern, Pickeln oder weiteren Unreinheiten vorgebeugt. Zusätzlich wird die Zellerneuerung angeregt, wodurch sich auch große Poren reduzieren und das Hautbild sichtbar verfeinert wird.



Retinol

Retinol, ein Abkömmling von Vitamin A, hat sich vor allem in der Anti-Aging-Pflege einen Namen gemacht. Doch auch unreine Haut profitiert von den positiven Effekten. Ähnlich wie ein Peeling befreit das Retinol die Hautoberfläche von Verhornungen, Hautschuppen und überschüssigem Talg. Auch weiße und schwarze Mitesser werden dadurch abgetragen und vorgebeugt. Ein Vorteil von Retinol: Es kann die Talgproduktion verringern und regt die Kollagenbildung in der Haut an. Das reduziert sichtbar vergrößerte Poren und sorgt für einen gleichmäßigen Teint.



Kamillen-Dampfbad

Ein Dampfbad mit Kamille entfaltet bei Mitessern gleich die doppelte Wirkung. Einerseits öffnet der feuchte Dampf die Poren und reinigt sie. Schmutz, Talg und Make-Up-Reste können dadurch abfließen. Andererseits hat Kamille eine desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung. Sie beruhigt das Hautbild und sorgt dafür, dass aus Mitessern keine Pickel werden und bestehende Pickel schneller abheilen. Hierfür gibt man einfach kochendes Wasser in einen Topf und eine Handvoll Kamillenblüten dazu. Das Gesicht etwa 10 bis 15 Minuten in den Dampf halten, bestenfalls mit einem Handtuch um den Kopf. Vorsicht: Das Gesicht sollte nicht zu nah am Dampf sein, um Verbrennungen zu vermeiden. Auch die Schüssel mit dem heißen Inhalt sollte nicht zu nah an der Tischkante platziert werden, um ein Umkippen zu vermeiden.



Zinksalbe

Zinksalbe oder auch einfache Windelcreme ist eins der besten Hausmittel gegen Mitesser. Das enthaltene Zinkoxid trocknet Pickel aus und kann dank der antiseptischen Wirkung auch Bakterien bekämpfen, die für die Pickel verantwortlich sind. Entzündliche Mitesser werden gelindert und die Wundheilung gefördert. Rechtzeitig aufgetragen kann die Creme auch dafür sorgen, dass Pickelmale verhindert werden. Dabei sollte die Creme dünn und punktuell aufgetragen werden. Eine dünne Schicht auf den Mitessern und Pickel genügt, um diese über Nacht loszuwerden.



Gesichtsmaske mit Heilerde

Die Heilerde wird ihrem Namen auf jeden Fall gerecht. Sie entzieht der Haut Giftstoffe und versorgt sie derweil mit wichtigen Mineralien. Überschüssiger Talg wird aufgesogen und verstopfte Poren geklärt. Auch die Durchblutung kann verbessert werden und der Haut einen rosigen Glow verleihen. Wird die Heilerde wöchentlich als Maske aufgetragen, können Mitesser und Pickel so vorgebeugt werden. Einfach einige Löffel Heilerde mit etwas Wasser mischen, bis eine dickflüssige Paste entsteht. Die Mixtur auf die Haut im Gesicht, bei Bedarf auch auf das Dekolleté geben, und für 30 Minuten trocknen lassen. Danach mit lauwarmem Wasser abspülen.



Azelainsäure

Azelainsäure wird insbesondere zur dermatologischen Behandlung von Akne eingesetzt. Aber auch gegen Mitesser ist der Wirkstoff in geringerer Konzentration äußerst effektiv. Einerseits werden blockierte Poren geöffnet und die Haut sanft gepeelt. Außerdem wirkt sich die Azelainsäure regulierend auf die Talgproduktion aus, wodurch eine Talgansammlung und somit auch die Entstehung von Blackheads oder Whiteheads verhindert wird. Nicht zuletzt wirkt die Säure entzündungshemmend und antibakteriell. Es kann jedoch einige Wochen dauern, bis eine deutliche Verbesserung des Hautbildes sichtbar wird.



Professionelle Gesichtsreinigung

Wer Hautunreinheiten wie Mitesser dauerhaft entfernen möchte, sollte einen Besuch in einem Kosmetikstudio einplanen. Eine regelmäßige Tiefenreinigung lässt Talg, Mitesser und Pickel langfristig verschwinden. Hierfür kommen verschiedene Geräte, Wirkstoffe und Werkzeuge zum Einsatz, die auf die individuellen Hautbedürfnisse abgestimmt werden.



Eiswürfel

Wenn es mal besonders schnell gehen muss und aus dem Mitesser über Nacht ein entzündeter Pickel geworden ist, sind Eiswürfel die richtige Wahl. Die Kälte reduziert Schwellungen und mögliche Schmerzen. Dadurch, dass die Gefäße zusammengezogen werden, reduziert sich auch die Größe des Pickels.

Gesunde Ernährung

Besonders beim fettigen Hauttyp, der zu Unreinheiten neigt, spielt auch die Ernährung eine Rolle. Raffinierte Kohlenhydrate und gesättigte Fettsäuren aus rotem Fleisch und Wurst sollte man lieber vermeiden, gleiches gilt für Milchprodukte. Sie fördern Entzündungen im Körper und begünstigen so schlechte Haut. Wer darauf achtet, sich ausgewogen und vitaminreich zu ernähren und genug Wasser zu trinken, wird das auch an seinem Hautbild bemerken.



Gründliche, aber milde Reinigung

Die Haut sollte morgens und abends mit einem milden Produkt gereinigt werden. Hierfür eignen sich pH-neutrale Seifen oder Lotionen besonders gut. Produkte für unreine Haut können hingegen auf Dauer zu stark austrocknen und das Problem so nur verschlimmern.