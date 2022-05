Moossalbe im Test: Erfahrungen & Testurteil Stiftung Warentest

Eine dieser Antifaltencremes mit großem Potenzial ist die Aktiv Moossalbe mit Moos-Extrakt. Sie gilt als Verjüngungskur aus dem Tiegel und soll bei Alterslinien und schlaffer Haut Abhilfe schaffen. Erfahren Sie im folgenden Moosalbe Test mehr über die Anti Aging Wirkung von Moos und welches Urteil die Stiftung Warentest abgibt.

Umwelteinflüsse als Alterungsfaktor

Die Haut ist als Schutzschild des Körpers täglich vielen Belastungen aus der Umwelt ausgesetzt. Diese äußeren Einflüsse sind ein großer Verschleißfaktor für die Haut. Das bedeutet, dass die Haut schneller abnutzt und somit früher Falten und hängende Hautpartien entstehen, als es durch die genetisch bedingte Hautalterung festgelegt ist.

UV-Strahlen

Als größter Schadensfaktor gilt die UV-Strahlung. UV-Schäden zeigen sich schon recht früh auf der Haut. Neben Pigmentflecken sind sie vor allem an der vorzeitigen Faltenbildung erkennbar. Die Sonneneinstrahlung dringt tief in die Haut ein und verursacht Zellschäden. Der oxidative Stress, der durch die freien Radikale verursacht wird, zerstört das Kollagen und damit das hauteigene Stützgerüst. Wie ein schlaffer Luftballon sackt die Haut in sich zusammen und bildet Falten, die dauerhaft sichtbar sind. Umso weniger Kollagen in der Haut enthalten ist, desto weniger Wasser kann die Haut außerdem speichern. Die Gesichtshaut trocknet langsam von innen aus und es bilden sich immer mehr Linien, die das äußere Erscheinungsbild um einige Jahre altern lassen.

Luftverschmutzung

Ein weiterer wesentlicher Umweltfaktor ist die Luftverschmutzung. Die Luft die wir einatmen ist häufig durch Abgase, Feinstaub und andere unsichtbare Gifte belastet. Sie dringen durch die Poren in die Haut ein und verursachen in Form von freien Radikalen oxidativen Stress. Dadurch werden die Zellen angegriffen und beschädigt und der Alterungsprozess der Haut beschleunigt. Die Folge sind Falten, erschlaffte Haut und Hautirritationen.

Klima

Neben der Sonneneinstrahlung spielt auch das Klima in die Karten der Hautalterung. Die Haut ist täglich Wind und Wetter ausgesetzt. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit greifen die Hautbarriere an, wodurch sie anfällig wird. Hinzu kommt, dass sich die Haut altersbedingt immer schlechter an diese wechselnden Umweltbedingungen anpassen kann. Feuchtigkeit verdunstet schneller aus dem Hautinneren und die Regeneration verläuft immer langsamer. Schnell entstehen vorzeitig Falten im Gesicht.

Anti Aging dank Moos: Aktiv Moossalbe gegen Falten

Die meisten Anti Aging Cremes zielen darauf ab, die Symptome zu bekämpfen, anstelle das Problem bei der Wurzel zu packen. Schuld an der vorzeitigen Hautalterung sind vor allem äußere Einflüsse. Um die Haut vor der UV-Strahlung zu schützen, gibt es Sonnencreme, doch vor Wind und Wetter sowie verschmutzter Luft gibt es keinen zuverlässigen Schutz. Darum muss die Haut widerstandsfähiger werden - und hier setzt die Moossalbe an.

Die Aktiv Moossalbe von Biovolen ist eine Antifaltencreme mit dem Wirkstoff Moos-Extrakt. Der Inhaltsstoff wird biotechnologisch aus Moos hergestellt, um in der Kosmetik gegen die vorzeitige Hautalterung eingesetzt zu werden. Die Besonderheit der Moossalbe ist der Wirkmechanismus. Anstatt die Falten nur durch Feuchtigkeit vorübergehend zu glätten, verbessert Moossalbe die Widerstandsfähigkeit der Haut. So können äußere Einflüsse der Haut weniger anhaben und die Faltenbildung wird vorgebeugt.

Moossalbe Stiftung Warentest: Gibt es ein offizielles Testurteil?

Das Testurteil der Stiftung Warentest ist für viele ein wichtiges Kaufentscheidungskriterium. Das spielt vor allem dann eine Rolle, wenn die Produktauswahl groß ist - so auch bei Antifalten-Cremes.

Es gibt zahlreiche, nicht zufriedenstellende Testurteile zu Anti Aging Produkten von der Stiftung Warentest. Hier wurden in der Vergangenheit Produkte von bekannten Marken und Herstellern unter die Lupe genommen. Ein Antifalten-Produkt mit Moos-Extrakt war bisher noch nicht Teil der Tests. Somit gibt es zur Biovolen Aktiv Moossalbe des Herstellers Evertz Pharma GmbH auch noch kein offizielles Testergebnis der Stiftung Warentest.

Moossalbe Test: Erfahrungen und Bewertungen von Kunden

Neben den offiziellen Testurteilen von Testinstituten und Verbraucherorganisationen entscheiden Erfahrungen und Bewertungen von anderen Anwendern über Kauf oder Nichtkauf.

Laut Hersteller sind 96 Prozent der Kunden aus dem Online-Shop zufrieden mit der Aktiv Moossalbe von Biovolen. Es gibt im Netz verschiedene Berichte und Selbsttests unter dem Suchbegriff Moossalbe Test oder Moossalbe Erfahrungen. Hier berichten Anwender über ihre Eindrücke im Langzeittest mit der Salbe und zeigen Vorher-Nachher-Vergleiche.

Eine ähnliche gute Meinung haben Anwender in den Versandapotheken und auf Facebook und Instagram. Die meisten von ihnen nutzen die Moossalbe sehr gerne. In einem Erfahrungsbericht aus dem Online-Shop heißt es, dass die Salbe bei regelmäßiger Anwendung die Augenfältchen sichtbar verringert und so für eine jüngere Ausstrahlung sorgt. Auch die Bewertung der pflegenden Wirkung der Moossalbe fällt überwiegend sehr gut oder gut aus.

Weitere Erfahrungen zur Biovolen Salbe gibt es in verschiedenen Foren, Online-Magazinen und Zeitungen.

Wie beugt Aktiv Moossalbe der Faltenbildung vor?

Eine Anti Falten Creme sollte nicht nur bestehende Falten glätten, sondern auch der Entstehung neuer Falten vorbeugen können. Dafür sorgt die Kombination verschiedener Inhaltsstoffe mit unterschiedlicher Wirkung.

Die Biovolen Moossalbe wirkt feuchtigkeitsspendend, hautglättend und zellschützend. Um die Hautbarriere zu schützen und die altersbedingte trockene Haut zu pflegen, werden natürliche Öle eingesetzt. Sie enthalten Antioxidantien und Vitamine, die freie Radikale neutralisieren und die Hauterneuerung unterstützen. Für zusätzliche Feuchtigkeit sorgen Pflanzenextrakte und wasserbindende Stoffe.

Zum Schutz vor Umwelteinflüssen dient das Moos-Extrakt. Im Vorher-Nachher-Vergleich einer in-vitro Studie konnten die Forscher feststellen, dass der Wirkstoff auf natürlicher Basis die Widerstandsfähigkeit der Haut verbessert. Ähnlich wie Moos sich extremen Umweltbedingungen anpassen kann, soll so auch die Haut mit Hilfe der Biovolen Moossalbe gegenüber äußeren Einflüssen gestärkt und somit länger jung gehalten werden.

Wer kann die Biovolen Aktiv Moossalbe anwenden?

Mit vorbeugenden Maßnahmen gegen die Hautalterung kann nie früh genug begonnen werden, auch wenn die Werbung für Antifalten-Produkte etwas anderes suggeriert.

Schon ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Festigkeit und Elastizität der Haut stetig ab und das Gesicht wirkt von Jahr zu Jahr älter. Spätestens mit dem Beginn der genetischen Hautalterung zwischen 20 und 30 Jahren ist daher die Anwendung von Anti Aging Cremes durchaus sinnvoll. Die Angst davor, dass Anti Aging Wirkstoffe die eigene Haut „faul“ machen und noch schneller Falten entstehen, ist laut Hautexperten unberechtigt.

Die Moossalbe ist für alle Frauen und Männer geeignet, die ihre Haut vor den älter machenden Umwelteinflüssen schützen und die Entstehung von Falten verhindern möchten. Als Tages- und Nachpflege verbindet die Salbe pflegende Eigenschaften mit der Vorbeugung und Minimierung von Falten. Das spart Zeit bei der morgendlichen oder abendlichen Routine und ist damit ideal für alle, die gern länger schlafen.

Aus welchen Inhaltsstoffen setzt sich Moossalbe zusammen?

Mit der Moossalbe ist eine weitere Antifaltencreme auf dem Markt, die sich aber von den bekannten Cremes mit Hyaluron, Q10 und Co. unterscheidet. Im Mittelpunkt der Moossalbe stehen vor allem Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen wie z.B. Öle aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Salbe ist vegan und frei von Mikroplastik.

Das sind die wichtigsten Biovolen Moossalbe Inhaltsstoffe:

Moos-Extrakt - Der wichtigste Bestandteil der Anti Aging Moossalbe ist der Wirkstoff aus Moos. Nach langer Forschung konnte aus der Pflanze in einem aufwändigen Prozess ein kosmetischer Inhaltsstoff hergestellt werden, der die alternde Haut widerstandsfähiger macht und somit den umweltbedingten Alterungsprozess aufhalten kann.

Glycine Soja Oil - Sojaöl ist ein hervorragender, natürlicher Anti Aging Inhaltsstoff. Das natürliche Öl ist sehr gut für reife Haut geeignet, da es zellschützende, regenerierende und antioxidative Eigenschaften besitzt. Der Inhaltsstoff ist hautpflegend und für jeden Hauttypen geeignet.

Butyrospermum Parkii Butter - Sheabutter ist einer der bekanntesten hautpflegenden Wirkstoffe. Der Inhaltsstoff bewahrt die Feuchtigkeit der Haut und besitzt eine hautberuhigende Wirkung. Sheabutter enthält außerdem Antioxidantien und unterstützt somit den hautglättenden und faltenvorbeugenden Effekt der Biovolen Moossalbe.

Persea Gratissima Oil - Avocadoöl ist ein reichhaltiges Öl, von dem vor allem trockene alternde Haut profitiert. Es ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralien. Mit Hilfe von Avocadoöl können freie Radikale unschädlich gemacht werden. Das beugt einer vorzeitigen Faltenbildung vor.

Argania Spinosa Kernel Oil - Arganöl ist ein für die Haut sehr wertvolles Öl. Es verbessert die Hautfeuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere. Arganöl ist reich an Vitamin E, einem antioxidativen Anti Aging Vitamin, das die Hautalterung verlangsamt.

Prunus Amygdalus Dulcis Oil - Mandelöl zeichnet sich durch die vielen ungesättigten Fettsäuren aus, die in die Haut eindringen und sie mit Feuchtigkeit versorgen. Das Öl unterstützt die Hautregeneration und besitzt außerdem eine zellschützende Wirkung, sodass die Faltenbildung durch oxidativen Stress reduziert wird.

Sodium Hyaluronate - Hyaluronsäure ist nicht nur ein körpereigener Stoff, sondern auch ein Inhaltsstoff vieler Anti Aging Produkte. Die Besonderheit von Hyaluronsäure ist die wasserbindende Wirkung. Somit wird die Feuchtigkeit sowohl auf der Hautoberfläche, als auch im Inneren der Haut gespeichert und Fältchen werden aufgepolstert.

Moossalbe selber machen - ist das möglich?

Immer mehr Menschen legen Wert auf natürliche Kosmetik mit hautverträglichen Inhaltsstoffen. Wer genau wissen will, was in seiner Antifaltencreme drin ist, macht sie deshalb selber.

Auch bei der Salbe mit Moos-Extrakt kommt häufig die Frage auf, ob man sie nicht selber machen könnte. Das gestaltet sich schwierig. Der Anti Aging Wirkstoff aus Moos wird im Labor hergestellt. Moos aus dem Wald in eine Creme hinzuzufügen reicht nicht aus, um den gleichen Effekt zu erzielen. Abgesehen davon nimmt Moos aus der Natur Schadstoffe auf, die nicht mit dem Gesicht in Berührung kommen sollten und somit auch nicht in eine Gesichtscreme gehören.

Die richtige Anwendung der Aktiv Moossalbe

In Sachen Faltenvorbeugung ist Geduld und Beharrlichkeit gefragt. Bei der Anwendung einer neuen Gesichtspflege wie der Biovolen Moossalbe muss sich die Haut zunächst umstellen und das kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Die Moossalbe ist Tages- und Nachtpflege zugleich. Bei Bedarf kann die Salbe sowohl morgens, als auch abends aufgetragen werden, mindestens aber einmal pro Tag. Vor der Anwendung sollte das Gesicht von sämtlichen Rückständen wie Make-Up abgewaschen werden. Die Salbe zieht laut Hersteller schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film auf der Haut.

Die Anwendungsbereiche der Moossalbe sind das Gesicht, der Hals und auch das Dekolleté.

Wie schnell zeigt sich eine Wirkung?

Im Gegensatz zu ästhetisch-medizinischen Behandlungen kann man von einer Anti Aging Creme keinen Soforteffekt erwarten. Die Haut erneuert sich ca. alle 4 Wochen und das bedeutet auch, dass eine Gesichtspflege mit Antifalten-Wirkung mindestens 2-3 Wochen, besser noch 4 Wochen regelmäßig angewendet werden sollte.

Einige Anwender schreiben in ihren Testberichten, dass die Moossalbe hinsichtlich der Pflegewirkung sofort einen Effekt zeigt. Die Salbe zieht schnell in die Haut an und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl. Das Spannungsgefühl auf der Haut wird beseitigt und das Hautbild wirkt ebenmäßig. Im Laufe der Verwendung reduzieren sich den Erfahrungen zufolge auch bald schon feine Linien z.B. um die Augen oder den Mund.

Gibt es Risiken und Nebenwirkungen?

Allergien und Unverträglichkeiten sind bei Kosmetika ein großes Thema, denn Ausschlag möchte niemand riskieren. Nebenwirkungen sind bei der Aktiv Moossalbe nicht zu erwarten. Die Hautverträglichkeit wurde von einem unabhängigen Testinstitut geprüft und bestätigt.

Bei einer sensiblen Haut empfiehlt der Hersteller die Moossalbe zunächst stellenweise am Unterarm oder am Hals zu testen, um unerwünschte Hautreaktionen zu vermeiden.

Biovolen Moossalbe kaufen: Hier ist die Salbe am günstigsten

Die Aktiv Moossalbe von Biovolen hat einen stolzen Preis, den nicht jeder bereit ist zu zahlen. Aus diesem Grund bietet der Hersteller nicht nur regelmäßig Rabatte im Online-Shop unter www.moossalbe.de an, sondern auch eine 30-tägige Geld zurück Garantie. Im Shop ist ein Tiegel der Salbe mit 100 ml bereits ab 69,90 € erhältlich. Hier lohnt es sich, die Augen offen zu halten und die Angebotspreise auszunutzen.

Moossalbe in der Apotheke

Außerdem gibt es die Moossalbe in der Apotheke in Deutschland und Österreich zu kaufen. Ist die Moossalbe nicht Teil des Sortiments der örtlichen Apotheke, kann der Apotheker oder die Apothekerin die Salbe auf Wunsch in die Filiale bestellen.

Die bequeme Variante ist der Kauf in einer der zahlreichen Online-Apotheken, wo die Biovolen Moossalbe unter der PZN -16135179 erhältlich ist.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer Antifaltencreme der anderen Art ist, der sollte die Aktiv Moossalbe von Biovolen austesten. Die Salbe überzeugt mit hochwertigen Inhaltsstoffen auf natürlicher Basis, einer guten Hautverträglichkeit und einem ergiebigen Tiegel. Mit der 30 Tage Geld-zurück-Garantie kann die außergewöhnliche Anti Aging Creme mit Moos ohne Risiko getestet werden. Wenn die eigenen Erwartungen an die Salbe nicht erfüllt werden, kann sie innerhalb von 30 Tagen zurückgeschickt werden.