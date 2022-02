Natürliche Mittel gegen Infektionen: Die Kraft der Natur

Welche natürlichen Mittel helfen gegen Infektionen?

Die Natur hat schon immer wirksame Mittel hervorgebracht, welche sowohl Menschen als auch Tieren bei Infektionen und Krankheiten helfen. Viele Pflanzen haben von Natur aus eine entzündungshemmende und heilende Wirkung. Doch welche natürlichen Heilmittel helfen effektiv gegen Infektionen?

Manuka-Honig

Der sogenannte Manuka-Honig ist kein gewöhnlicher Honig. Er wird ausschließlich aus den Berg-Regionen Neuseelands gewonnen. Er wird dort von den Maori bereits seit vielen Jahrhunderten zur Behandlung von Magen-Darm-Krankheiten und Wunden verwendet. Das Naturheilmittel Manuka-Honig hat es nun auch zu uns geschafft. Er wirkt antiviral, antibakteriell sowie antimykotisch. Sogar Krankenhäuser verwenden Manuka-Honig teilweise, um Infektionen zu behandeln.

Die Wirkstoffe, die dem Manuka-Honig seine heilende Wirkung verschaffen, sind Flavonoide, Phenolcarbonsäuren und MGO. Eingesetzt wird das Naturheilmittel gegen Husten, Entzündungen im Mund, Hals und Rachen, Heiserkeit und Magen-Darm-Beschwerden.

Kamille

Die Kamille wird aufgrund ihres niedlichen Aussehens häufig in ihrer Wirkung unterschätzt. Das Blümchen ist jedoch sogar in der Lage, Bakterien abzutöten. Bereits im Griechenland der Antike und im römischen Reich war die Kamille ein beliebtes Heilmittel.

Sie enthält ätherische Öle, welche bakterielle Giftstoffe neutralisieren können. Darüber hinaus hat die Pflanze eine entzündungshemmende Wirkung. Gerne wird sie als Spülung für Entzündungen im Mundraum verwendet. Auch auf die Haut aufgetragen oder als Tee getrunken, bewirkt die Kamille viel Gutes.

Aufpassen sollte man jedoch bei Augenentzündungen. Während die Kamille hierfür lange Zeit empfohlen wurde, ist davon heute dringend abzuraten. Denn die Pflanze enthält Gerbstoffe, welche die empfindliche Bindehaut der Augen reizen können und so kommt es zu allergischen Reaktionen.

Roter Sonnenhut (Echinacea purpurea)

Der Rote Sonnenhut, welcher auch häufig als Echinacea purpurea bezeichnet wird, gehört schon fast wieder zu den Lifestyle-Heilmitteln. Ein paar Tropfen Echinacea-Tinktur stärken die Abwehrkräfte – deshalb wird er vor allem in der kalten Jahreszeit gerne genutzt.

Die Pflanze enthält immunstimulierende und entzündungshemmende Inhaltsstoffe. So kann sie vor grippalen Infekten und Erkältungen schützen. Genutzt wurde der rote Sonnenhut insbesondere laut historischen Überlieferungen von den Ureinwohnern der Prärien Nordamerikas. Hier galt er als eine der wichtigsten Medizinpflanzen.

Holunder

Holunder kennen die meisten nur von Holunderblütensirup oder Holundersaft. Dass die Pflanze jedoch ein wirksames Mittel gegen Fieber und Infektionen ist, ist den meisten nicht klar. Der schwarze Holunder, der auch als Sambucus nigra bekannt ist, hilft dabei, eine Erkältung regelrecht „auszuschwitzen“. Zudem ist sein hoher Gehalt an Vitamin C positiv zu erwähnen. Dieses wirkt sich gut auf das Immunsystem aus. Übrigens ist es egal, ob man die Holunderblüten oder die -beeren zu sich nimmt. Beide enthalten Flavonoide und ätherisches Öl.

Was beachten bei Naturheilmitteln?

Um die Kraft der Natur auf den Körper wirken zu lassen, sollte man beim Kauf von Naturheilmitteln einiges beachten. Die Liste der möglichen Heilmittel ist lang – die Natur bietet eine Vielzahl an Kräutern, Blumen und anderen Pflanzen, die positive Effekte auf den menschlichen Organismus haben – nicht nur bei Erkältungen, sondern auch bei Kopfschmerzen und vielen weiteren Beschwerden.

Allerdings gibt es auch Anbieter von chinesischer Medizin und Naturheilmitteln, welche nicht vollständig natürlich sind. Es wird nicht selten Kortison beigemischt, wobei es sich um eine synthetische Substanz handelt. Zwar kann Kortison schnell eine rasche Linderung bringen, doch auch starke Nebenwirkungen stehen auf dem Programm. Aus diesem Grund ist Kortison nur unter ärztlicher Kontrolle anzuwenden.

Wer also auf echte Naturheilmittel aus ist, sollte sich an einen vertrauenswürdigen Händler wenden und einen Blick auf die Inhaltsstoffliste werfen. Hier wird meist in wenigen Sekunden bereits klar, um was für ein Produkt es sich handelt. Im Zweifelsfall kann auch die Apotheke zurate gezogen werden, um Klarheit über mögliche kryptische Inhaltsstoffe zu schaffen.

Infektion – ab wann zum Arzt?

Es besteht in der Regel keine Notwendigkeit dafür, wegen jeder Erkältung oder ähnlichen Infektion einen Arzt aufzusuchen. Bei einem starken bzw. normalen Immunsystem lässt sich eine solche leichte Erkrankung mit viel Ruhe und den richtigen Hausmitteln gut überstehen.

Allerdings gibt es auch Fälle, in denen angeraten wird, einen Arzt aufzusuchen. Das ist dann der Fall, wenn Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus besteht. Auch wer ein eher schwaches Immunsystem hat und mit starken Beschwerden zu kämpfen hat, sollte sich Rat bei einem Hausarzt einholen.

Auch wenn natürliche Mittel wirksam sind, führt in Einzelfällen kein Weg um synthetishe Mittel vorbei. Wer sich daher unsicher ist, sollte immer das Gespräch mit seinem Arzt suchen und möglich Behandlungsmethoden besprechen.