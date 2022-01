Oxidativer Stress im Fokus – wie sich das Problem angehen lässt

Besagtes Ungleichgewicht birgt ein hohes Risiko, da es unterschiedliche Erkrankungen wie Arteriosklerose, Krebs und Rheuma begünstigen kann. Aus diesem Grund möchten wir uns in diesem Artikel anschauen, was oxidativen Stress verursacht und wie Betroffene das Problem am besten angehen.

Wie kommt es zu oxidativem Stress?

Genaugenommen ist unser Körper permanent einem gewissen Maß an oxidativem Stress ausgesetzt, aber normalerweise kann er gut damit umgehen. Problematisch wird es erst dann, wenn der oxidative Stress verstärkt auftritt und das kann mit unterschiedlichen Ursachen zusammenhängen. Oxidativer Stress kann beispielsweise durch Alkohol, Zigaretten oder sonstige Drogen ausgelöst werden. Doch auch Schlafmangel sowie körperlicher und psychischer Stress gelten als Risikofaktoren.



Generell gibt es eine Vielzahl von potenziellen Ursachen für oxidativen Stress und sogar im Bereich des Leistungssports ist er aufgrund von Überanstrengung weit verbreitet. Auf manche Dinge haben wir jedoch nur einen geringen Einfluss und diesbezüglich gilt es insbesondere alltägliche Umwelteinflüsse wie Abgase, Umweltgifte und UV-Strahlung zu nennen. Oxidativer Stress lässt sich also nicht immer vermeiden, weswegen Betroffene wissen sollten, wie sie das Problem am besten angehen.

Was können Betroffene gegen oxidativen Stress tun?

Oxidativer Stress gehört zu unserem Leben dazu und glücklicherweise gibt es reichlich Möglichkeiten, um die freien Radikale des Zellstoffwechsels im Griff zu behalten. In jedem Fall sollten Betroffene versuchen, den Körper vor potenziellen Ursachen zu schützen. Es ist beispielsweise hilfreich, den Konsum von Drogen – egal ob legal oder illegal – auf ein Minimum zu reduzieren. Neben vorbeugenden Maßnahmen gibt es jedoch auch solche, die akut bei oxidativem Stress helfen können und dazu gehört unter anderem liposomales Vitamin C.



Liposomales Vitamin C ist von sogenannten Liposomen (kleinen Fettkügelchen) umhüllt, wodurch das enthaltene Vitamin geschützt wird und ohne Wirkstoffverlust im Darm ankommt. Zudem gilt liposomales Vitamin C als hilfreiches Antioxidans, weswegen es eine gute Option bei oxidativem Stress ist. Die Dosierung von liposomalem Vitamin C richtet sich zum Beispiel danach, ob die einnehmende Person Nichtraucher oder Raucher ist. Neben den genannten „Behandlungsmöglichkeiten“ ist es wichtig, ausreichend zu schlafen, denn auch Schlaf wirkt wie ein Antioxidans.

Fazit

Sollten die Zellen aus dem Gleichgewicht geraten, kann oxidativer Stress entstehen. An sich ist dieser zwar etwas Natürliches, aber ab einem gewissen Maß begünstigt er unterschiedliche gesundheitliche Probleme, darunter auch schwere Erkrankungen. Es ist daher wichtig, oxidativen Stress auf ein Minimum zu reduzieren. Glücklicherweise gibt es dafür viele Möglichkeiten und insbesondere ein gesunder Lebensstil macht einen großen Unterschied. Wer sich gesund ernährt, auf Drogen verzichtet und ausreichend schläft, muss sich im Regelfall keine Sorgen um oxidativen Stress machen. Es gibt jedoch auch akute Maßnahmen wie die Einnahme von Vitaminen. Interessant ist beispielsweise Vitamin C, wobei dieses am besten in liposomaler Form verabreicht wird, damit es nicht an Wirksamkeit einbüßt. Diese Form verspricht eine Wirksamkeit, die bisher unerreicht wurde. Bei einer Einnahme von herkoemmlichem Vitamin C (Tabletten, Kapseln) kann unser Koerper nur gerade 18% der eingenommenen Menge verarbeiten., da Vitamin C eine sehr geringe Bioverfuegbarkeit aufweist. Liposomales Vitamin C hingegen kann unser Koerper mit bis zu 95% verwerten. Daher werden unsere Zellen mit ausreichend Vitamin C versorgt.