Pflegenotstand hält trotz besserer Corona-Lage weiter an

Während der Pandemie bekamen Pflegekräfte viel Applaus und die Anerkennung, die sie verdient haben. Trotzdem hält der Mangel an Pflegern weiterhin an. Die dafür Gründe sind vielfältig und doch eindeutig.

2020 wurden sie als Helden gefeiert: Pflegekräfte. Besonders als im Herbst die zweite Corona-Welle für neue Höchstzahlen bei Infektionen und Todesfällen sorgte und Bilder überfüllter Krankenhäuser durch die Medien gingen, sympathisierten viele Menschen mit den Kranken- und Intensivpflegern die jeden Tag tausende Patienten betreuten, behandelten und oftmals retteten. Doch gleichzeitig war es offensichtlicher als je zuvor, dass es Deutschland an Pflegekräften mangelt.

Seit den 60ern fehlt es an Personal

Dass es zu wenige Fachkräfte auf Intensivstationen und in der Betreuung von Kindern, Alten und Patienten allgemein gibt, ist bereits seit vielen Jahrzehnten bekannt. Als in den 1960er und 70er-Jahren massig Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ausgebaut wurden, wurde auch mehr Personal benötigt. Doch schon damals gab es zu wenig Arbeitnehmer, welche sich eine Karriere in einem Pflegeberuf vorstellen konnten. Und auch Aufstiegschancen, wie eine Weiterbildung in der Intensivpflege wurden oft nicht genutzt oder überhaupt wahrgenommen. In der Folge musste viel ausländisches Pflegepersonal eingesetzt werden, um die teilweise gravierenden Lücken zu füllen.

Durch solche Übergangslösungen konnte sich der gesamte Pflegebereich eine Weile lang über Wasser halten. Doch durch den demografischen Wandel wurde die Situation in den letzten Jahren immer schwieriger. Denn nicht nur leben Menschen immer länger und müssen dementsprechend auch länger gepflegt werden; die Pfleger selbst werden auch immer älter. Bis 2030 werden besonders viele Arbeitnehmer in Rente gehen, da in den 1960er-Jahren viele Kinder geboren wurden. Fast jede Branche wird deshalb bald von einem Fachkräftemangel betroffen sein, der in der Pflege besonders gravierend ausfallen wird.

Covid-19 brachte das Fass zum Überlaufen

Durch den sehr spontanen Anstieg von pflegebedürftigen Personen während der Pandemie kam das deutsche Gesundheitssystem endgültig an seine Grenzen. Der Pflegenotstand konnte nicht länger durch Quereinsteiger und ausländische Hilfskräfte beschönigt werden und das tatsächliche Ausmaß des Fachkräftemangels in Pflegeberufen wurde sichtbar: 1,4 Millionen Pfleger sorgen momentan für etwa 4 Millionen Patienten. Die Pandemie mit teilweise über 30.000 Fällen pro Tag ist in diese Statistik nicht mit einbezogen. Zu Zeiten ohne Corona fehlt es in Deutschland an etwa 120.000 Pflegekräften. Kein Wunder also, dass zu Pandemiezeiten fast jedes Krankenhaus in einem desolaten Zustand war. Hinzu kommt, dass die Nachwirkungen, einer Covid-19 Infektion, sogenanntes Long Covid, in nächster Zeit für weitaus mehr pflegebedürftige Personen sorgen könnte.

Hohe Belastung für Pfleger

Laut einer Studie, welche im Juli 2020 durchgeführt wurde, leiden viele Pflegekräfte momentan an Stress, Übermüdung und Burn-out-Symptomen. Anfang letzten Jahres gaben viele Studienteilnehmer zudem an, dass die neuartige Pandemie sehr verunsichernd sei und Ängste vor einem totalen Zusammenbruch des Gesundheitssystems befördern würde. Im Herbst 2020 kam es dann fast zu einem solchen Zusammenbruch. Mit Blick auf eine eventuelle vierte Welle leiden auch deshalb viele Pfleger momentan an Schlafstörungen und Depressionen. Denn, falls es zu einem erneuten großen Ausbruch kommt, werden noch immer viele Pfleger fehlen und die Lage in zahlreichen Krankenhäusern wird erneut verheerend sein.

Pflegeberufe sollen attraktiver werden

Schlechte Gehälter, viel Stress und oftmals wenig Anerkennung. Es ist nicht sonderlich verwunderlich, warum kaum junge Menschen eine Ausbildung zur Pflegekraft beginnen. Chancen zur Weiterbildung existieren zwar, doch selbst dann fallen die Gehälter oftmals eher gering aus. Doch mit Hinblick auf den demografischen Wandel ist eine Reform von Pflegeberufen dringend notwendig. Immer weniger junge Leute müssen für immer mehr alte Menschen sorgen. Das führt langfristig zu einem immer größeren Ungleichgewicht. Doch um Pflegeberufe langfristig besser zu machen, benötigt es vor allem mehr Pfleger. Denn umso mehr Fachkräfte verfügbar sind, umso weniger ist jeder einzelne ausgelastet.

Die Bundesregierung hat deshalb bereits 2017 das Pflegeberufereformgesetz beschlossen. Dieses soll den Grundstein für eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Pflegeausbildung für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege legen. Der Kern der Reform ist eine Zusammenführung der genannten Bereiche durch eine gemeinsame Ausbildung. Danach können sich Absolventen individuell spezialisieren. Hinzu kommt ein Pflegestudium, um die theoretische Wissenschaft stärker mit der praktischen Pflege zu verbinden. Diese neuen Pflegeausbildungen sind 2020 in Kraft getreten und haben trotz Pandemie Erfolge verzeichnen können. Denn noch nie zuvor haben so viele Menschen eine Ausbildung zum Pfleger angefangen. 2021 sollte diese Zahl weiter steigen, da berufsbildende Maßnahmen an Schulen und Werbung für den Pflegeberuf wieder öfter stattfinden können. Und auch im Internet, beispielsweise auf YouTube und in sozialen Medien werben Pflegeeinrichtungen verstärkt für neue Auszubildende.

Weitere Reformen nötig

Trotz der positiven Entwicklung sind in den nächsten Jahren weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Pflegeberufes notwendig. Zum einen muss sich auf weitere Krisensituationen vorbereitet werden. Zum anderen muss auch der langfristige Anstieg von pflegebedürftigen Menschen durch den demografischen Wandel beachtet werden. Pfleger sind systemrelevant und sollten auch dementsprechend behandelt werden. Denn nur mit genügend Pflegekräften kann eine Betreuung bei Unfällen oder im Alter für jeden gewährleistet werden.