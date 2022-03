Psychische Erkrankungen: Risiko höher als zuvor angenommen

Studien zufolge ist das Risiko, an einer psychischen Krankheit zu erkranken, höher als bisher angenommen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass immer mehr Menschen unter einer psychischen Erkrankung leiden. Es wird jedoch befürchtet, dass die Dunkelziffer weitaus höher sein wird. Dies hat den Hintergrund, da viele Menschen ihr Leiden nicht auf eine Erkrankung der Psyche zurückführen möchten. Gründe dafür sind häufig Scham und Angst. Doch was bedeutet es psychisch krank zu sein und welche Auswege werden betroffenen Personen angeboten?

Die Ursachen einer psychischen Erkrankung

Psychische Erkrankungen können sehr vielfältig sein, sodass sie von einer leichten Depression bis hin zu einem schweren Burn-out reichen können. Bei den häufigsten Erkrankungen handelt es sich jedoch um Depressionen, Angststörungen sowie Panikattacken. Auslöser für eine solche Krankheit gibt es viele, denn sowohl Traumata als auch emotionaler Stress können eine Erkrankung der Psyche begünstigen. Insbesondere der emotionale Stress stellt einen wichtigen Faktor dar, denn dieser kann unserer Gesundheit in vielerlei Hinsicht schaden. Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen und Migräneanfälle sowie Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen können die Folge von emotionalem Stress sein. Leiden zudem junge Frauen unter einem erhöhten Stresspensum, kann sich dies in Form des Raynaud-Syndroms widerspiegeln. Bei diesem Syndrom handelt es sich um eine Durchblutungsstörung, vorwiegend, in den Fingern. Die Finger sind häufig kalt, schmerzempfindlich und können unterschiedliche Farben aufweisen. Diese reichen von Weiß über Blau bis hin zu Rot.



Doch auch zu viel Stress, welcher durch ein erhöhtes Arbeitspensum oder Konflikte auf der Arbeit oder im Privatleben ausgelöst wird, kann die Ursache für eine psychische Erkrankung sein. In der heutigen Zeit nimmt der Status bei vielen Menschen eine wichtige Rolle ein. Je mehr jemand vorzuweisen hat und je mehr Vermögen einen Mensch besitzt, desto besser ist seine gesellschaftliche Stellung. Dies ist jedoch falsch, denn materielles sagt nichts über einen Menschen aus. Viele Menschen definieren sich jedoch genau darüber und wenn die finanziellen Mittel ausgehen, fallen betroffene Personen oftmals in ein tiefes Loch. Finanzielle Sorgen sind jedoch häufig der Auslöser einer psychischen Erkrankung. Nicht zu wissen, wie man seine Rechnungen begleichen soll, kann äußerst belastend sein. Insbesondere, wenn die finanzielle Flaute über einen längeren Zeitraum anhält. Einem finanziellen Engpass kann aber auf unterschiedlichen Wegen vorgebeugt werden. Speziell im höheren Alter reichen die finanziellen Mittel bei vielen Menschen monatlich kaum noch aus. Betroffene befinden sich nahe dem Existenzminimum, doch mit einer guten Altersvorsorge in Form von einer eigenen Immobilie, kann dies umgegangen werden. Das Eigenheim stellt eine hervorragende Altersvorsorge dar und kann mithilfe eines Darlehens im Alter bequem finanziert werden. Individuell zugeschnittene Ratenzahlungen sowie günstige Zinsen ermöglichen auch älteren Menschen den Traum vom Eigenheim.

Einer psychischen Erkrankung vorbeugen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einer psychischen Erkrankung vorzubeugen. Bei einem erhöhten Risiko sollten diese wahrgenommen werden, denn eine Erkrankung der Psyche kann in seltenen Fällen auch zu einer Demenzerkrankung bei jüngeren Menschen führen. Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung sowie Aktivitäten, die Spaß machen und die Lebensfreude verbessern, sind perfekte Maßnahmen, um die Psyche zu fördern und zu verbessern. Auch die regelmäßige Bewegung ist wichtig, denn sie hilft dabei, Stress abzubauen und sowohl den Körper als auch den Geist zu stärken.