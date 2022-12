Rezilin Stiftung Warentest: Offizielles Testurteil (2023)

Viele Frauen klagen über Haarprobleme. Es sind vor allem dünner werdendes Haar und Haarausfall, die die Betroffenen in die Verzweiflung treiben. Einfach tatenlos dabei zusehen, wie die Haarpracht immer dünner wird, ist keine Option. Mittlerweile gibt es immer mehr Hilfsmittel auf pflanzlicher Basis, die das Ausfallen der Haare verhindern und das Haarwachstum ganz ohne Nebenwirkungen unterstützen sollen. Unter diesen Mitteln ist die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur besonders beliebt.

Was ist Rezilin Basilikum Extrakt Haarkur?

Haarwuchsmittel und Wundermittel gegen Haarausfall sind in der Drogerie und in der Apotheke sehr gefragt. Haarausfall ist nämlich nicht nur unter Männern ein Thema. Immer mehr Frauen suchen nach einer Lösung für ihr dünnes und sprödes Haar. Vielen sieht man es auf den ersten Blick nicht an, denn mit Extensions und Haarteilen lässt sich der Haarverlust gut kaschieren. Doch der Leidensdruck wächst.

Rezilin Basilikum-Extrakt ist ein Haaröl auf natürlicher Basis, das zur Anwendung bei:

nicht krankheitsbedingtem Haarausfall

dünnem Haar

brüchigem Haar

trockenem/ sprödem Haar

entwickelt wurde. Hinter dem Produkt verbirgt sich die Evertz Pharma GmbH, ein bekannter Hersteller hochwertiger Apothekenprodukte.

Den Kern der Haarkur bildet ein Wirkstoff aus Basilikum. Dieser wird in einem biotechnologischen Verfahren aus dem Heilkraut hergestellt. Mit diesem Herstellungsverfahren entsteht aus der Pflanze ein wirksames Extrakt für die kosmetische Anwendung, das nicht krankheitsbedingtem Haarausfall vorbeugt und frei von Nebenwirkungen ist. Rezilin enthält außerdem reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Komponenten, die strapaziertes Haar und trockene Kopfhaut pflegen.

Das Haaröl wird mehrmals wöchentlich mit Hilfe einer Pipette auf die Kopfhaut aufgetragen und einmassiert. Regelmäßig angewendet kann die Rezilin Basilikum Extrakt Haarkur die Fülle und den Glanz gesunder Haare und zugleich das verlorene Selbstwertgefühl wiederherstellen.

Rezilin ist im Online-Shop des Herstellers und in der Apotheke erhältlich. Mittlerweile gibt es das Haaröl mit Basilikum-Extrakt auch online bei Douglas zu kaufen. Für einen unverbindlichen Test bietet der Hersteller im Shop eine 60 Tage Geld-zurück-Garantie.

Rezilin Testurteil: Das sagt Stiftung Warentest

In den letzten Jahren hat die Rezilin Haarkur mit Basilikum-Extrakt durch TV-Beiträge, Zeitungsartikel und Berichte in Online-Magazinen immer mehr Bekanntheit erlangt. In zahlreichen Online-Apotheken gehört das Produkt mittlerweile zu den beliebtesten Produkten in der Kategorie Beauty oder Haarausfall und viele Anwender berichten begeistert über ihre Erfahrungen mit dem Basilikum Haaröl. Kann ein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest das positive Feedback bestätigen?

Die Stiftung Warentest hat jedem von uns sicher schon einmal die Kaufentscheidung erleichtert. Heutzutage gibt es in jeder Produktkategorie - vor allem im Bereich Kosmetik - unzählige ähnliche Mittel, bei denen die Auswahl schwerfällt. Die Stiftung Warentest hat es sich als unabhängige Verbraucherorganisation zur Aufgabe gemacht, verschiedene Produkte einer Kategorie zu testen. Dafür werden verschiedene Kriterien und entsprechende Testverfahren festgelegt, um am Ende ein objektives Urteil abgeben zu können. Wichtig sind dabei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität der Inhaltsstoffe und die Unbedenklichkeit des Produkts.

Haarwuchsmittel mit verschiedenen Wirkstoffen sind bereits von der Verbraucherorganisation getestet worden. Dabei handelte es sich in erster Linie um freiverkäufliche Medikamente gegen Haarausfall wie z.B. Minoxidil und 17-alpha-Estradiol. Einen aktuellen Testbericht zu neuartigen Präparaten auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Somit gibt es auch noch kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest zur Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur.

Rezilin im Test: Gibt es weitere offizielle Testurteile?

Bisher gibt es für Rezilin zwar kein Stiftung Warentest Urteil, dafür jedoch andere Testberichte von offiziellen Testinstituten und Zertifizierungsstellen.

Rezilin Meldungen bei der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale unterliegt einem staatlichen Auftrag, Verbraucher zu informieren, zu beraten und zu schützen. Verbraucherzentralen gibt es in jedem Bundesland. Sie sind verlässliche Anlaufstellen, wenn es z.B. um Beschwerden oder Warnungen zu bestimmten Produkten oder Dienstleistungen geht. Häufig wird auch vor kosmetischen Produkten oder Medikamenten gewarnt. Beschwerden zu Rezilin oder über Hersteller gibt es allerdings nicht.

Rezilin TÜV-Zertifizierung

Vor kurzer Zeit wurde der Rezilin Hersteller Evertz Pharma GmbH vom TÜV Saarland im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit überprüft und zertifiziert. Dabei wurde u.a. eine Kundenumfrage zu den Produkten und dem Kundenservice des Unternehmens durchgeführt. Im offiziellen Testurteil des TÜV Saarland erhielt der Hersteller die Note 1,6. Die beste Note im Testergebnis konnte in der Kategorie „Produktqualität“ erreicht werden, die auch die Bewertungen für die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur umfasst.

Rezilin Anwendungsstudie

Abgesehen von den offiziellen Testurteilen der bekannten Verbraucherorganisationen gibt es auch Anwendungsstudien zum Basilikum-Extrakt. Im Rahmen einer klinischen Anwendungsstudie untersuchte das Testinstitut DermaTest die Hautverträglichkeit und Auswirkungen des Basilikum-Wirkstoffes. Das Resultat: Nach 12 Wochen Anwendung zeigt sich bei 80 Pozent der Versuchspersonen eine Verbesserung des nicht krankheitsbedingten Haarausfalls (Auszählmethode).

Während der Testphase sind bei keinem der Probanden Hautirritationen oder allergische Reaktionen aufgetreten. Die Hautverträglichkeit wurde mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet.

Basilikum-Haarkuren im Vergleich: Rezilin überzeugt

Der sofortige Erfolg der Rezilin Basilikum-Extrakt blieb nicht unbemerkt. Seit dem Launch der originalen Basilikum-Extrakt Haarkur sind immer mehr ähnliche Haarmittel mit Basilikum auf dem Markt aufgetaucht. Die meisten davon sind nur online bei Amazon zu finden, vereinzelt gibt es die Dupes auch in Versandapotheken.

Um sich die Entscheidung für ein Basilikum-Haaröl zu erleichtern, findet man im Netz ausführliche Vergleiche auf unterschiedlichen Webseiten. Dabei werden verschiedene Haarkuren mit Basilikum-Extrakt hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe, ihrer Wirkung und der Bewertungen miteinander verglichen. Eindeutiger Testsieger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist dabei Rezilin.

Rezilin punktet mit wenigen hochwertigen Wirkstoffen. Das Mittel wird in Deutschland unter kontrollierten Richtlinien produziert. Während in einigen der Konkurrenzprodukte lediglich Basilikum-Aroma ohne jegliche Wirkung enthalten war, wird in Rezilin ausschließlich das biotechnologisch hergestellte Extrakt verwendet. Nur vereinzelt konnten die anderen Haarmittel vertrauenswürdige Testurteile vorweisen. Außerdem überzeugt Rezilin mit der Zufriedenheitsgarantie, die einen risikofreien Test ermöglicht.

Erfahrungsberichte und Vorher-Nachher-Effekt

Bei neuen oder unbekannten Produkten ist nichts wichtiger als die Weiterempfehlung anderer Anwender. Insbesondere bei der Auswahl an verschiedenen Haarprodukten und Nachahmungen bekannter Produkte sind ehrliche Bewertungen echter Anwender ein wichtiges Kaufentscheidungskriterium.

Begibt man sich online auf die Suche nach Rezilin Erfahrungen und Kundenrezensionen, wird man schnell fündig. Aktuelle Bewertungen zu dem Mittel gibt es u.a. bei Google, in Versandapotheken und im herstellereigenen Online-Shop. Ausführliche Testberichte mit Vorher-Nachher-Vergleichen bei verschiedenen Haarproblemen findet man in Online-Zeitschriften und Blogartikeln.

Rezilin überzeugt mit positiven Anwendererfahrungen. Auf sämtlichen Bewertungsplattformen überwiegen die guten Erfahrungen. Anwender loben die Verträglichkeit der Basilikum-Haarkur und die sofortige Pflegewirkung. Schon nach wenigen Anwendungen fühlt sich das Haar weich und geschmeidig an. Haarbruch und Trockenheit werden vorgebeugt. In den Erfahrungen stellen die Frauen nach wenigen Wochen die ersten Veränderungen hinsichtlich des Haarausfalls fest. Immer weniger Haare fallen beim Bürsten aus. Einige berichten, dass sogar neue Härchen am Haaransatz nachwachsen. Zusammengefasst werden in den Erfahrungen folgende Punkte positiv bewertet:

bessere Kämmbarkeit

mehr Glanz und Geschmeidigkeit

weiches Haargefühl

weniger Juckreiz und Trockenheit auf der Kopfhaut

weniger Haarausfall

teilweise nachwachsende Härchen

weniger Haarbruch und Spliss

Laut Angaben des Herstellers sind über 89 Prozent der Kunden zufrieden mit Rezilin. Im Falle von Unzufriedenheit kann die 60-tägige Geld-zurück-Garantie in Anspruch genommen werden.

Für wen ist Rezilin geeignet?

Haarausfall kann jeden Menschen betreffen, unabhängig von Alter und Geschlecht. In den meisten Fällen ist der Haarverlust nicht krankheitsbedingt. Rezilin wurde speziell für die Anwendung bei nicht krankheitsbedingtem Haarverlust entwickelt und kann somit von allen Frauen und Männern, die davon betroffen sind, bedenkenlos angewendet werden.

Frauen klagen oft nach großen hormonellen Veränderungen über Haarausfall. Vor allem nach einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren ist die Wahrscheinlichkeit für dünner werdendes Haar groß, da der Hormonspiegel stark schwankt und dadurch das Wachstum der Haare vorzeitig gestoppt wird. Rezilin kann dabei helfen, die Haarwurzeln zu schützen und ihre Versorgung mit wichtigen Nährstoffen sicherzustellen. Es kann sowohl in der Schwangerschaft, als auch in der Stillzeit bedenkenlos angewendet werden.

Die Anwendung von Rezilin ist dank der gut verträglichen Inhaltsstoffe auch als regelmäßige, vorbeugende Haarpflege sehr gut geeignet. Die reichhaltige Ölkur glättet die Haarstruktur und stärkt die Widerstandskräfte der Haare.

Welche Inhaltsstoffe enthält Rezilin?

Für die Herstellung der Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur kommen ausschließlich eine Handvoll ausgewählter Inhaltsstoffe zum Einsatz. Die Basis bilden natürliche Öle in Bio-Qualität. Sie enthalten Fettsäuren, Antioxidantien und Nährstoffe, die das Haar und die Kopfhaut schützen und mit langanhaltender Feuchtigkeit versorgen. So bleibt das Haar geschmeidig und wird vor oxidativem Stress geschützt. Gleichzeitig dienen die pflanzlichen Öle als Träger für den wichtigsten Inhaltsstoff - das Basilikum-Extrakt. Das enthaltene Koffein fördert die Durchblutung in der Kopfhaut, damit die nährenden und antioxidativen Wirkstoffe tief eindringen können.

Die Liste der Inhaltsstoffe von Rezilin ist überschaubar:

Ricinus Communis Seed Oil, Undecane, Tridecane, Helianthus Annuus Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ocimum Basilicum Hairy Root Culture Extract, Cocos Nucifera Oil, Caffeine, Tocopherol, Parfum, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonene.

Die gute Verträglichkeit der Haarkur ist der milden Formulierung zu verdanken. Auf folgende Inhaltsstoffe wird bei der Herstellung von Rezilin verzichtet:

Silikone und Mineralöle

Alkohole

Sulfate

künstliche Konservierungsstoffe

tierische Bestandteile

Wie wird Rezilin richtig angewendet?

Die Rezilin Haarkur mit Basilikum-Extrakt wird äußerlich wie jedes andere Haaröl angewendet. Mit der Pipette ist ein präziser Auftrag auf die Kopfhaut möglich. Das Öl wird aufgetropft und mit den Fingern, einer Silikonbürste oder einem Kamm einmassiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Haar trocken oder angefeuchtet ist.

Für die besten Ergebnisse sollte Rezilin anfangs drei Mal wöchentlich aufgetragen werden. Die Mindesteinwirkzeit beträgt 30 Minuten, noch besser ist allerdings eine Anwendung über Nacht. So können die Inhaltsstoffe ihre volle Wirkung auf der Kopfhaut und dem Haar entfalten. Das Auswaschen der Haarkur ist optional.

Rezilin kann bei jeder Haarlänge und jeder Haarstruktur angewendet werden. Auch bei gefärbtem und blondiertem Haar ist die Basilikum-Extrakt Haarkur geeignet.

Hat Rezilin Risiken und Nebenwirkungen?

Viele der apothekenpflichtigen Haarwuchsmittel bergen unangenehme Nebenwirkungen. Oft tritt eine Erstverschlimmerung ein, bevor der Haarausfall verringert wird. Und auch Hautirritationen sind keine Seltenheit.

Die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur hingegen hat keine bekannten Risiken oder Nebenwirkungen. Im Hautverträglichkeitstest konnte sogar die Note „sehr gut“ erreicht werden. Auch eine Erstverschlimmerung ist nicht zu befürchten.

Rezilin 60 Tage risikofrei testen

Am günstigsten gibt es Rezilin im herstellereigenen Online-Shop. Neben attraktiven Rabatten bis zu 27 Prozent gilt nur beim Kauf im Shop die 60 Tage Geld-zurück-Garantie. So kann Rezilin ganz ohne Risiko getestet werden. Wer an der Haarkur keinen Gefallen finden kann, bekommt den Kaufpreis zurückerstattet.

Rezilin in der Apotheke

Rezilin ist in allen Apothekenfilialen in Deutschland (PZN 14299505) und Österreich (PZN 4998254) auf Bestellung erhältlich. Mit etwas Glück hat die Apotheke der Wahl die Rezilin Haarkur bereits auf Lager. Auch online findet man die Basilikum-Extrakt Haarkur in zahlreichen Versandapotheken. Vor dem Kauf lohnt sich ein Preisvergleich, denn die Preise können von Tag zu Tag variieren.

Rezilin bei dm und Rossmann

In der Drogerie gibt es viele verschiedene Mittel gegen Haarausfall zu kaufen, z.B. in Form von Haarwasser, Shampoos oder Haarölen. Rezilin Basilikum-Extrakt ist in den Regalen von Rossmann, dm und Müller zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht zu finden. Auch ähnliche Haarprodukte mit Basilikum gibt es bei dm und Rossmann bisher nicht. Stattdessen wird man im Online-Shop der Parfümerie Douglas fündig. Dort ist die Haarkur seit kurzer Zeit erhältlich.

Fazit: Rezilin Stiftung Warentest

Die Suche nach einem Stiftung Warentest Urteil für Rezilin liefert bisher keine Ergebnisse. In anderen Testurteilen kann die Haarkur mit Basilikum-Extrakt aber überzeugen. Bei verschiedenen Vergleichen wurde Rezilin mehrfach als Preis-Leistungs-Sieger ausgezeichnet und auch in der Anwendungsstudie konnten vielversprechende Resultate erzielt werden. Wer auf der Suche nach einer gut verträglichen Haarpflege bei nicht krankheitsbedingtem Haarausfall ist, der könnte mit Rezilin die richtige Wahl treffen.